台北信義區美食推薦這家樂蝦拉麵，新加坡著名的樂天餐飲集團旗下的熱門品牌「樂蝦拉麵」在台灣開設了首家分店，以獨特的「鑊氣」蝦湯拉麵聞名，其獨創性和風味聞名於全球，每一碗拉麵都是現點現煮，並且運用粵菜烹飪技巧，以高溫快炒的方式，炒出令人難忘的鑊氣，這種烹飪方法結合了新加坡華人喜愛的鍋香氣和北海道風味的蝦味拉麵，創造出獨特而美味的口感，樂蝦拉麵在新加坡、馬來西亞、美國和中國大陸都有很高的評價，目前全球共有11家分店，最新第12家分店終於登陸台灣，就設在台北市信義區的微風南山B2

樂蝦拉麵 微風南山店｜交通方式、停車資訊

樂蝦拉麵 微風南山店就在台北市信義區的微風南山B2，年前還計劃在新莊的宏匯廣場開設第二家分店，住新北的朋友不用到台北市就可以吃到樂蝦拉麵拉麵囉，樂蝦拉麵 微風南山店的交通位置非常棒，鄰近台北101、捷運站，旁邊就是信義公園停車場，雖然位在美食街，但整體裝潢還是非常有街邊店的高質感

樂蝦拉麵 微風南山店｜用餐環境

樂蝦拉麵的座位區裝潢走的是木質調，給人一種很溫暖的用餐氛圍，雖然我們是下午兩點來，但店裡也有接近八成滿，然後我發現有蠻多日本人來吃樂蝦拉麵，這算是出乎我意料，連日本人都愛的了樂蝦拉麵有什麼獨特魅力，我開始好奇了～

樂蝦拉麵 微風南山店｜菜單

樂蝦拉麵 微風南山店是用QR碼點餐，桌上都有專屬的QR碼掃一下就可以點了，而且操作相當直覺，也都有附圖片可以參考，還可以選擇麵體的粗細，操作也很直覺

樂蝦拉麵的餐點種類有分成三大類，蝦皇、雞白湯、拌麵三個系列，如果是第一次來建議可以先點蝦湯拉麵跟雞白湯拉麵系列，還有一些單點開胃小菜可以點，也可以加價升級套餐比較划算，順便加入line會員好友還可以集點送拉麵唷（點我看完整版菜單）

樂蝦拉麵 微風南山店｜推薦必點

初來乍到直接就來全系列吧，樂蝦拉麵以全球獨創有「鑊氣」的蝦湯拉麵為特色，每碗現點現煮，以粵菜功夫炒出十足的鍋氣，所以上桌時可以聞到濃郁的香氣，而且份量還蠻足，價位也很合理

招牌三寶蝦湯拉麵，必點的就是這個招牌三寶蝦湯拉麵，剛上桌就可以聞到很濃烈的蝦鮮味及大火爆炒的鑊氣，湯頭香濃的祕訣在於熬煉蝦湯時，選用東南亞頂級的老虎蝦，在180度高溫烘烤下攪碎，然後跟精選老母雞、雞腳等優質食材以慢火熬超過八小時，再添加八角、茴香、肉桂、丁香和白胡椒等香料增添味道，這樣不僅讓湯頭鮮美無比，還帶有一種特殊的火烤韻味，愛蝦味的朋友絕對會愛死這款拉麵

招牌三寶蝦湯拉麵配料則有大白蝦、鮮蝦雲吞和魚子蝦滑，白蝦都貼心開背去腸泥，用白灼的方式保持蝦本身的鮮味及彈性，再加上蝦皇高湯的浸潤，鮮味十足，魚子蝦滑也很Ｑ彈還吃得到鮮蝦的口感，鮮蝦雲吞也是樂天的招牌之一，細緻的雲吞皮更襯托出蝦內餡的彈性及豐足口感

酸菜金黃魚片雞白湯拉麵，雞白湯拉麵常吃，但這種口味的還是第一次品嘗到！湯頭是用老母雞、肉桂、丁香和白胡椒等多種亞洲香料慢慢熬煮出來的雞白湯，湯中加入了具有客家風味的酸菜，讓湯頭帶有獨特的鮮酸味，最後，再用香辣油和花椒來提升整體的風味，使湯頭既醇厚又不油膩，酸辣和麻味兼具

樂蝦拉麵是以裹上麵衣酥炸的多利魚片取代一般酸菜魚使用的汆燙魚片，是跟拉麵分開擺放，可以直接加進湯裡泡著吃，也可以將湯底當作醬料沾著吃，魚片吃起來外脆內嫩、更加可口！

香辣蝦滑炙燒舒肥雞拌麵，拌麵出乎意料超級強大，尤其這個香辣蝦滑炙燒舒肥雞拌麵裡面直接給三大片炙燒的舒肥雞，還有蝦滑跟半熟蛋，這樣一大碗才268元！

吃的時候要吃之前記得撈一撈拌一拌，邊拌的時候香味一直竄出，麵體非常有彈性，而且香辣醬汁扒附在有嚼勁的麵體上，香辣中還帶著微微酸香非常開胃，舒肥雞是先有醃漬過，舒肥烹調後雞皮再給予炙燒增加香氣，雞肉非常軟嫩，鮮味也很夠，非常好吃

如果覺得只吃拉麵無聊，也可以點一些小菜搭配！像是添加日本香柚皮醃漬的柚香蘿蔔，爽脆酸甜又解膩，還有加了蒜末醬汁的龍鬚菜也很合台灣人的口味

再來就是個我覺得是最厲害的小菜里肌酥肉，根本可以原地出道出單品牌來賣了，是將肥少瘦多的豬大里肌切條，醃漬後裹麵衣油炸，醃漬非常入味，外酥裡嫩超好吃！

在台灣拉麵專賣店的競爭相當激烈，樂蝦拉麵以其獨特的濃郁蝦皇湯和雞白湯底在市場上佔有一席之地，此外，為了迎合當地人的口味，他們還推出了「酸菜金黃魚片雞白湯拉麵」和多種獨特的乾拌麵，這些都是全球獨家和首次推出的口味。佐餐小菜也特別設計來滿足台灣人的口味，與傳統日式拉麵的風味大相逕庭，加上價格親民，樂蝦拉麵確實值得一試

樂蝦拉麵 微風南山店

地址：台北市信義區松智路17號 號B2（微風南山B2）

電話：02 2722 7988

營業時間：AM11:00-PM21:30

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