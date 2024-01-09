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新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早午餐店~

2024-01-09 22:49:48 小青姐姐 人氣：144
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：202篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 鶯歌區

造訪商家：一心食坊早午餐
phone02-26789812
place新北市鶯歌區建國路30號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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   新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

  ↑一份美味的餐食~一杯好喝的飲品~簡單又不失營養

    再搭上美美小文青~小浪漫~潔淨的環境

    讓人享受用餐的愉悅心情~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

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  ↑住家附近開了一家新的早午餐店~週六公休

    今週日1月7日~午餐時刻~小青和爸爸就來去捧個場

    來瞧瞧這可愛的小餐廳~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

   新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

  ↑一進店裡就看到這立牌~很想建議這牌子

    應該放外面~讓路過的行人~可以更清楚

    店內經營的是什麼特色餐點~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

   新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

  ↑本店小本經營~免用統一發票~點餐櫃檯

    小件物品不少~擺飾的好可愛~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

   新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

  ↑櫃檯上方~美美的乾燥花~營造出小小浪漫氛圍

    原來經營本店的是~2位小小年紀~20出頭的姐妹花

    好年輕的小老板~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

   新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

  ↑冰櫃裡擺滿了各式小點心~吸引顧客的眼球~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

   新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

  ↑真的很貼心也很細心~各項花草茶飲的材料說明

    讓來用餐的顧客~了解自己喝的飲品~知的權力~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

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   新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

  ↑餐廳內木質紋路桌椅~與餐廳內的燈飾顏色

    打造一個温潤和諧~小文青風格的用餐環境~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

   新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

  ↑洗手間在二樓~上下樓梯請注意安全~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

   新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

  ↑樓梯旁還按置了一台飲水機~若有需要白開水的

    真是超級方便~這隻可愛的小熊叫熊常長~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

   新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

  ↑本店不收服務費~餐具及醬料都煩請自取~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

   新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

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  ↑菜單一大頁二面~有飯類~腸粉~麵包~小點心~飲料等

    主餐飯類及腸粉類~可單點也可升級+10元~+20元~+35元

    單點主食~價格約落在60-120之間

    若升級也大約在95-155之間~真的是太親民了~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

   新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

  ↑餐點現點現做~首先上桌的是飲品

    左~小青點的熱可可歐蕾~香淳順口~好好喝

    右~爸爸點的熱杏仁茶~濃郁不甜膩

    重點~杯子很大杯~杯子還很可愛~這一杯

    至少有400CC左右~不是小小杯的那種~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早 

   新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

  ↑爸爸點的腸粉廣式叉燒肉~要特別說明的

    那腸粉是小老板自己做的~在來米做成滑嫩咕溜的腸粉

    搭上週邊的菜色配料~小青和爸爸

    很少接觸這樣的食物~真的有被驚豔到喔~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

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  ↑這是小青點的腸粉鹹豬肉~美味好吃

    小老板~小小年齡~手藝了得~鄰居阿姨

    會再度光臨喔~因為真的太好吃了~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

   新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

  ↑給這好吃的餐點~再特寫一張~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

   新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

  ↑再上一張~可愛造型的杯子~與桌上小花盆合影

    是不是很漂亮丫~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

   新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

  ↑2023已遠離~2024已輕飄飄的來報到

    祝福新的一年~各位網上格裡的好友~都能平安順遂

    新年快樂~龍年行大運喔~新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

   新北鶯歌一心食坊早午餐~腸粉~飯類~冰品~飲料~文青風格的早

  ↑店家資訊

    店名~一心食坊早午餐

    地址~新北市鶯歌區建國路30

    電話~02-26789812

    營業時間：週日至週五 07:00-15:00 週六公休

文章標籤

一心食坊 鶯歌一心食坊 腸粉 飲料 文青風格 早午餐
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