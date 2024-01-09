↑一份美味的餐食~一杯好喝的飲品~簡單又不失營養

再搭上美美小文青~小浪漫~潔淨的環境

讓人享受用餐的愉悅心情~

↑住家附近開了一家新的早午餐店~週六公休

今週日1月7日~午餐時刻~小青和爸爸就來去捧個場

來瞧瞧這可愛的小餐廳~

↑一進店裡就看到這立牌~很想建議這牌子

應該放外面~讓路過的行人~可以更清楚

店內經營的是什麼特色餐點~

↑本店小本經營~免用統一發票~點餐櫃檯

小件物品不少~擺飾的好可愛~

↑櫃檯上方~美美的乾燥花~營造出小小浪漫氛圍

原來經營本店的是~2位小小年紀~20出頭的姐妹花

好年輕的小老板~

↑冰櫃裡擺滿了各式小點心~吸引顧客的眼球~

↑真的很貼心也很細心~各項花草茶飲的材料說明

讓來用餐的顧客~了解自己喝的飲品~知的權力~

↑餐廳內木質紋路桌椅~與餐廳內的燈飾顏色

打造一個温潤和諧~小文青風格的用餐環境~

↑洗手間在二樓~上下樓梯請注意安全~

↑樓梯旁還按置了一台飲水機~若有需要白開水的

真是超級方便~這隻可愛的小熊叫熊常長~

↑本店不收服務費~餐具及醬料都煩請自取~

↑菜單一大頁二面~有飯類~腸粉~麵包~小點心~飲料等

主餐飯類及腸粉類~可單點也可升級+10元~+20元~+35元

單點主食~價格約落在60-120之間

若升級也大約在95-155之間~真的是太親民了~

↑餐點現點現做~首先上桌的是飲品

左~小青點的熱可可歐蕾~香淳順口~好好喝

右~爸爸點的熱杏仁茶~濃郁不甜膩

重點~杯子很大杯~杯子還很可愛~這一杯

至少有400CC左右~不是小小杯的那種~

↑爸爸點的腸粉廣式叉燒肉~要特別說明的

那腸粉是小老板自己做的~在來米做成滑嫩咕溜的腸粉

搭上週邊的菜色配料~小青和爸爸

很少接觸這樣的食物~真的有被驚豔到喔~

↑這是小青點的腸粉鹹豬肉~美味好吃

小老板~小小年齡~手藝了得~鄰居阿姨

會再度光臨喔~因為真的太好吃了~

↑給這好吃的餐點~再特寫一張~

↑再上一張~可愛造型的杯子~與桌上小花盆合影

是不是很漂亮丫~

↑2023已遠離~2024已輕飄飄的來報到

祝福新的一年~各位網上格裡的好友~都能平安順遂

新年快樂~龍年行大運喔~

↑店家資訊

店名~一心食坊早午餐

地址~新北市鶯歌區建國路30號

電話~02-26789812

營業時間：週日至週五 07:00-15:00 週六公休