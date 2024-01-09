↑一份美味的餐食~一杯好喝的飲品~簡單又不失營養
再搭上美美小文青~小浪漫~潔淨的環境
讓人享受用餐的愉悅心情~
↑住家附近開了一家新的早午餐店~週六公休
今週日1月7日~午餐時刻~小青和爸爸就來去捧個場
來瞧瞧這可愛的小餐廳~
↑一進店裡就看到這立牌~很想建議這牌子
應該放外面~讓路過的行人~可以更清楚
店內經營的是什麼特色餐點~
↑本店小本經營~免用統一發票~點餐櫃檯
小件物品不少~擺飾的好可愛~
↑櫃檯上方~美美的乾燥花~營造出小小浪漫氛圍
原來經營本店的是~2位小小年紀~20出頭的姐妹花
好年輕的小老板~
↑冰櫃裡擺滿了各式小點心~吸引顧客的眼球~
↑真的很貼心也很細心~各項花草茶飲的材料說明
讓來用餐的顧客~了解自己喝的飲品~知的權力~
↑餐廳內木質紋路桌椅~與餐廳內的燈飾顏色
打造一個温潤和諧~小文青風格的用餐環境~
↑洗手間在二樓~上下樓梯請注意安全~
↑樓梯旁還按置了一台飲水機~若有需要白開水的
真是超級方便~這隻可愛的小熊叫熊常長~
↑本店不收服務費~餐具及醬料都煩請自取~
↑菜單一大頁二面~有飯類~腸粉~麵包~小點心~飲料等
主餐飯類及腸粉類~可單點也可升級+10元~+20元~+35元
單點主食~價格約落在60-120之間
若升級也大約在95-155之間~真的是太親民了~
↑餐點現點現做~首先上桌的是飲品
左~小青點的熱可可歐蕾~香淳順口~好好喝
右~爸爸點的熱杏仁茶~濃郁不甜膩
重點~杯子很大杯~杯子還很可愛~這一杯
至少有400CC左右~不是小小杯的那種~
↑爸爸點的腸粉廣式叉燒肉~要特別說明的
那腸粉是小老板自己做的~在來米做成滑嫩咕溜的腸粉
搭上週邊的菜色配料~小青和爸爸
很少接觸這樣的食物~真的有被驚豔到喔~
↑這是小青點的腸粉鹹豬肉~美味好吃
小老板~小小年齡~手藝了得~鄰居阿姨
會再度光臨喔~因為真的太好吃了~
↑給這好吃的餐點~再特寫一張~
↑再上一張~可愛造型的杯子~與桌上小花盆合影
是不是很漂亮丫~
↑2023已遠離~2024已輕飄飄的來報到
祝福新的一年~各位網上格裡的好友~都能平安順遂
新年快樂~龍年行大運喔~
↑店家資訊
店名~一心食坊早午餐
地址~新北市鶯歌區建國路30號
電話~02-26789812
營業時間：週日至週五 07:00-15:00 週六公休