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各位忙碌上班族們~~

艾蛙媽誠摯推薦兼具新鮮和美味的日式年菜！

推薦 #漁市年菜外帶的 原因如下：

★日式菜餚風格清爽、功夫菜很好吃

★當日現做，年夜菜大家都輕鬆！覆熱即可

★愛吃生魚片的不可錯過！

★廚藝精湛的葉師傅製作，品質保證

★全套七品，早鳥特價$4688

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★小家庭最適合！營養均衡又美味

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如果只訂一套「漁市年菜外帶」

於取餐時間自行到「漁市大眾食堂 竹北店」

店家資訊：

漁市大眾食堂 竹北店

住址：新竹縣竹北市光明三路51號

電話：03 657 1895

鮑魚前餚豪華季節刺(如果不吃可換熟海鮮)

鮑魚鮮嫩彈牙，散發著淡淡的海洋風味，搭配新鮮的季節刺身，每一口都如同品味著大海的鮮美。色澤繽紛，口感層次豐富，擺盤豪邁而不失精緻。

肥美的鮭魚生魚片，香甜又可口，搭配葉師傅特製的開胃小菜，視覺和味覺的雙重享受。

紅酒牛肉燉煮佐食蔬

入口即化的肉質濃郁多汁，每一咬都能感受到肉與酒完美融合的滋味。牛肉質地細緻軟嫩，悠然散發著紅酒的深厚滋味，彷彿在嘴裡翩翩起舞。

鮭魚頭山珍海味鍋

鮭魚頭肉質鮮嫩，入口即化，帶著豐富的脂肪香濃滑順。湯底以山珍海味入味，滋味豐富多層次，清爽中帶著淡淡的海鮮甜味。蔬菜、蘑菇與海鮮互相交融，口感鮮嫩爽脆，搭配螃蟹的香氣，令人感受到大自然的豐富恩賜。整體湯汁清爽不膩，吃完一碗令人滿足而回味無窮。

魚翅海鮮黃金玉子蒸

玉子蒸的口感細緻柔滑，散發著濃郁的蛋香，與柔軟的魚翅的鮮美交相輝映。兒子超愛吃~~

如果不吃牛可以換成 田園富貴舒肥嫩雞

舒肥過的雞肉質鮮嫩，入口即化，帶有豐富的肉汁，肉質鮮美細膩。其舒肥的口感，彷彿是在嘴裡溶化，搭配酸甜的桔醬更是令人驚艷。富含豐富的蛋白質，完全不會過於油膩~~十分清爽的料理。

鮭魚子招財圓壽司

橘紅色的鮭魚子點綴其上，爆裂的滋味與海洋的鮮美交相呼應。每一口鮭魚子都彷彿是招財金珠，在口中綻放出幸福與豐盛。清爽又香甜的口感~~孩子超愛吃！

福氣樹子蒸年年有魚

魚肉質地鬆軟細緻，入口即化，仿佛在品味一幅美味的藝術品。樹子的香醇滋味貫穿其中，令人回味無窮。這道料理不僅為味蕾帶來滿滿的福氣，更為年年都有好運的願望增添了一份美味的祝福。



好運旺柚香紫米紅豆湯

搭配著糯米的Q彈，給予口腔一種豐富的層次感。紫米與紅豆交織出獨特的香氣，帶來濃厚的鮮甜滋味，是漁市的招牌甜點。湯品溫潤而不膩，每一口都伴隨著柚香，令人陶醉。

※活動日期：即日起至2024/1/31 止

※主辦單位遇人力不可抗拒之因素，保有隨時修改、暫停或終止本活動之權利，並以最新公告為主

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