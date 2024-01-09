超人氣展覽【侏羅紀X恐龍雪世界】來台北了，地點在捷運劍潭站旁的臺北表演藝術中心，鄰近士林夜市，絕佳的交通及地理位置，搭捷運就可以帶孩子來玩，看完展覽還可以順道逛夜市吃美食！

恐龍展看過很多，但有毛恐龍與零下冰雪世界的極致融合還是第一次見到，展覽內獨特的羽毛恐龍厚鼻龍、傷齒龍、似提姆龍等讓大小朋友驚喜連連，除此外，還能乘坐雪地越野車以及滑雪輪胎從3公尺高雪地滑坡俯衝而下，驚奇有趣，是寒假期間親子展覽、親子旅遊好去處！

侏羅紀X恐龍雪世界 台北站 ❙ 羽毛恐龍、急凍恐龍墳場，3公尺高雪地滑坡、雪地越野車，台北親子景點!

巨大恐龍出現在台北大馬路旁，兩隻逼真大恐龍還會發出吼叫聲，相當搶眼，吸引許多遊客停下拍照

侏羅紀X恐龍雪世界 台北站展覽資訊：

展覽日期：2023年12月29日至2024年4月7日（2/9除夕休館）

展覽地點：臺北表演藝術中心 廣場北斗座（台北市士林區劍潭路1號）

展覽時間：10:00-17:00（閉館前30分鐘停止售票及入場）

寬宏售票： https://kham.tw/t14cF6iA

因為鈞鈞特別喜歡恐龍，開展後立馬帶孩子來體驗

假日人潮較多，我們特別選在平日午後來玩，中低年級的好處就是一週有兩天是上半天課，這時間就能好好利用

除了現場買票外，建議大家也可以先 上網購票 ，就不用現場排隊購票了

現場有提供免費雪靴服務，有各種大小尺寸可以更換，進入雪世界前記得更換，穿著一般鞋子易滑且會弄濕喔！

由於是冰天雪地的零下體驗，是非常冷的，務必要穿著保暖些

現場也有雪衣租借服務，禦寒效果會更好

另外，也有販售手套、襪子及挖雪工具等，如果沒有帶可以購買

進入雪世界前要帶安全帽，無論是否要玩設施，大人小孩都要戴喔，以確保安全

戴過後的安全帽工作人員會進行消毒，可以安心戴

很特別的進場方式，先從搭雪地車看擬真羽毛恐龍開始

真的有在冰天雪地裡騎乘越野雪地車的快感，是真正的零下極凍體驗，不用出國就能享受雪白一片的美景讓人驚喜連連

大多數的展覽像這種騎乘體驗大都會限制次數，這裡沒有限制，想玩幾次都可以

建議大家盡量平日來，比較不需要浪費時間在排隊上

展場裡的恐龍都是有羽毛的，相當特別，這可是全台第一次亮相的擬真羽毛恐龍

有羽毛的恐龍更有親切感了，除了有羽毛外，每一隻恐龍也幾乎都會動喔，有的還會發出吼叫聲，很逼真

超低溫！急凍恐龍墳場

急速的低溫，就連凶猛的暴龍也來不及逃脫，就這樣帶著猙獰模樣被冰凍了

7公尺巨大暴龍讓小朋友超驚豔，自己要求一定要合照一張

可憐的恐龍寶寶也難逃冰天雪地的寒風刺骨侵襲被長年冰封著，激起了小朋友憐憫的心

孤陋寡聞的我以為這隻也是暴龍，原來人家是巨大的冰冠龍，頭上有特殊的頭冠喔

7公尺大加上厚實羽毛霸氣且壯觀，大陸史上第一隻肉食恐龍無誤

來到恐龍雪世界除了體驗冰雪世界及近距離接觸恐龍外，還有雪洞挖掘體驗

恐龍骨頭就埋在洞穴雪地裡，等著大家來挖寶

雪地尋寶體驗小朋友超愛，挖到滿滿一大袋還想繼續挖，都不想走了

展區內有挖掘工具免費使用，不需要自備，建議要給孩子戴防水手袋，禦寒外也不會弄濕

傷齒龍聽說是最聰明的，高智商的恐龍有辦法對抗極端氣候嗎？

8隻機智傷齒龍的極地生存術是我們大家都需要的，就可以安然度過這個冬季了

除了雪地上多樣性的恐龍，抬頭一看空中也有翼龍，滿滿的恐龍視覺效果絕佳

仔細找，在冰天雪地裡還能發現恐龍蛋及化石的蹤跡

還可以進入冰屋探險，超有感的零下體驗讓人宛如在國外，光看相片也以為是出國了

每天還有白熊龍實境秀，可以跟雪地上最頂級的掠食者互動，要摸、要握手或是拍照都沒問題喔

最後，3公尺高雪地滑坡一定要玩，俯衝而下的快感好玩且刺激，這個也是沒有限制次數的，可以一玩再玩，多玩幾次門票就回本了

離開前，還可以到拍貼機拍照留念或是到紀念品區選購紀念品，留下最美好的回憶

寒假即將到來，推薦大家可以帶孩子來侏羅紀X恐龍雪世界台北站，小朋友一定超愛的！

展覽門票價格：成人票480元，優待票450元，愛心票240元（未滿1歲免費入場）

售票連結： https://kham.tw/t14cF6iA

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