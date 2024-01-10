美乃斯的巷子裡怎麼會這麼多人，原來大家都是來吃山上走走日式無菜單燒肉專門店，推開大門一見海底盛景各位一定會喜歡！日式燒肉精緻化，從沙拉、前菜開始品嘗，肉品九宮格一次品味多種肉品，日本A5和牛、澳和扇子肉、雞松阪，月見和牛丼更是令人回味再三，當月壽星再送奢華的金箔霜淇淋，金光閃閃滿足視覺與味覺，奢華品山林、賞水族雙享受。

山上走走日式無菜單燒肉專門店

電話 : 03-610-9639 僅線上訂位

時段 : 11:30 | 13:30、17:30 |19:30 (無休息日)

地址 : 新竹市東區中正路96巷24號

粉專 : https://www.facebook.com/SSZZYAKINIKU/

訂位 : https://inline.app/booking/-Ll6KebqTaG9qa0eLrqY:inline-live-1/-N2BCtVmyobvzXrJPkuJ?language=zh-tw

訂金 : 600/人

訂位用餐說明

◍和牛套餐(牛雞豬)、豚肉海鮮套餐(雞豬海鮮)(恕無法指定品項由店家搭配也因當季海鮮會不定時更換)

◍訂位皆依「大人人數準備綜合套餐」(不吃牛肉者請於訂位備註欄註明人數，我們會為您準備豚肉海鮮套餐。EX:不吃牛1位。)

◍無電話訂位，僅透過Inline系統訂位

◍4人以上訂位需分開訂，再私訊粉專將座位安排在一起(8人訂位訂兩組4人桌)

活動

Google評論+社群軟體打卡即贈送霜淇淋

當月壽星禮 : 價值280元的金箔霜淇淋(需預約備註)

👉山上走走日式無菜單燒肉 位置及停車場

東門市場對面的巷子，山上走走日式無菜單燒肉就在中正路上的這條巷子進去，店門口相當低調，僅有邊邊的店名燈飾不注意很容易錯過；我來的時候店家尚在準備，但門口已經排了小小的人龍。

開車來可以將車子停在稅務大樓、府後街的停車場，再沿著府後街來到96巷；摩托車就更方便，巷中怎麼找都會有位子的。

👉山上走走日式無菜單燒肉 環境介紹

店內採時段性用餐模式，一日提供 11:30 、 13:30、17:30 、 19:30 四個用餐時間，目前僅接受Inline訂位且無休息日，讓更多想吃燒肉的朋友不用挑日子；山上走走系列最著名的就是有如海底隧道的水族館設計，右側用餐可以一邊觀賞水族同時享用餐點，數座大型的水族座位區，大家最愛的莫過這座水母座位區，漸變的背景燈色襯托水母悠然自得。

左側式特別的洞穴座位區，多些隱密性也有更寬廣的視野可以觀賞水族小魚。店內有設置養殖缸，提供新鮮的海產。

👉山上走走日式無菜單燒肉 菜單

店內供應餐點為$1380/人和牛無菜單料理，若不吃牛需在訂位時備註，店家會安排豚肉海鮮套餐；餐點風格走精緻化路線，從多樣前菜、肉品主食，副食搭配皆為時序上桌，其中有提供解膩醋飲，入座後會提供飲料、酒單，可視個人喜好加點。

我們額外加點青森蘋果汁與可爾必思

🔸櫻桃鴨胸馬鈴薯沙拉

馬鈴薯沙拉搭配櫻桃鴨胸，生菜鮮脆爽口，櫻桃鴨胸肉感豐厚有著獨特的油脂包裹，作為墊墊肚子的前菜相當適合。

🔸紅酒燉牛肉烤土司

先把吐司烤得香酥在勺上一匙紅酒燉牛肉，簡單的小點吃的是進程的儀式感，牛肉中有著茄汁燉煮酸甜，還有一抹淺淺的紅酒香氣。

🔸生牛肉海膽手卷

以木盒海苔包裹海膽、生牛肉手卷呈現，其中松葉蟹肉、金箔與食用花作為味覺與視覺點綴，相當奢華且鮮味滿點；海苔容易受潮軟化，建議上桌就馬上吃喔。

🔸肉品九宮格

肉品送上皆無調味，提供「特製烤肉醬」和「香油」先沾後烤，牛、豬、雞三種肉品搭配，肉質分布可都是一時之選，最重點當然是中間的A5和牛囉~

🔸A5和牛

🔸牛肉橫膈膜

🔸澳和扇子肉

A5和牛是眾人心之所嚮，油脂分布均勻且肉品芬芳，只要烤出油脂浮出肉片即可，粉嫩粉嫩入口軟嫩多汁，融於口中超滿足！橫膈膜屬於內臟類，牛肉味濃厚脂肪較少，口感與香氣均衡；扇子肉選自澳洲和牛，牛腹肉是專業燒肉店才會選用部位，油花均勻且具獨有的特殊風味。



🔸依比利豬肋條

🔸雞腿肉

🔸雞松阪

依比利豬有著「世界上最好吃豬肉」美譽，厚實的豬肋條肉汁滿溢肉感超滿足；雞腿肉鮮嫩大塊，還有近期最愛的雞松阪，是數量稀少的雞頸肉部位，鮮彈有嚼勁還有些脆度，一吃就會愛上！

豬肉跟雞肉只要沾特製烤肉醬

左/雞腿肉 右/雞松阪

燒烤期間送上解膩醋飲，漂亮的高腳杯當然是要乾杯一下囉

🔸無骨牛小排

🔸美國CHOICE等級牛肋條

🔸豬背肩

無骨牛小排有著霜降大理石紋，烤起來香嫩多汁入口柔嫩，肉汁鮮甜；牛肉肉品都會建議沾上「特製烤肉醬」和「香油」再烤很提味，CHOICE等級牛肋條很有份量，可以多烤一會讓肉邊多些焦香，一口咬下肉香豐富肉汁滿口香甜；豬背肩是全豬最嫩的肉品肉，脂肪含量低油脂少，口感很柔嫩。

豬背肩

🔸月見和牛丼

大片的日本A5和牛沾著月見享用你說香不香！服務人員將A5和牛烤至完美，疊於越光米上倒入生蛋黃與醬汁，滑落的一瞬真是好Q，和牛肉片選用紐約客的部位，適薄的厚度沾染蛋液口感更香滑，醬汁與松露的提香，第一次在燒肉店把米飯吃光光。

🔸海鹽焦糖和牛可頌

海鹽可頌外層酥脆，夾著和牛肉排、滑蛋一同入口，鹹香滋味還有些許麵香，屬於主食過後緩緩節奏的小點心。

🔸和牛握壽司

送上的同時直接桌邊直火炙燒，淺淺的肉香撲鼻而來，冒著輕煙的和牛口感更是美妙，入口軟嫩且炙燒面聞得到香氣~

🔸牛肉沖湯

現沖牛肉是最能品嘗牛肉鮮美的料理方式，牛肉香甜沖入湯中，牛肉保有鮮嫩口感，其中湯頭帶有些許辛香，喝著芬芳清爽也是無菜單料理的最末餐食。

🔸土豪金箔霜淇淋

除了和牛，第二期待就是它！如果當月壽星來訪可是免費贈送喔！大片金箔覆蓋霜淇淋超吸睛，奢華貴氣值滿點，每個人拿到根本迫不及待打卡分享，畢竟這是一個難得吃飽炫腹又炫富的時刻嘛~

這次來吃山上走走日式無菜單燒肉感覺真的相當不錯，肉品有品質，餐點和服務皆有水準，吃完燒肉身上沒有多餘煙味，各式環節都對得起餐食間的儀式感，在美美的環境下享用餐點，作為各種紀念節日用餐都相當推薦喔。

👉山上走走日式無菜單燒肉 營業時間地址

山上走走日式無菜單燒肉專門店

電話 : 03-610-9639 僅線上訂位

時段 : 11:30 | 13:30、17:30 |19:30 (無休息日)

地址 : 新竹市東區中正路96巷24號

粉專 : https://www.facebook.com/SSZZYAKINIKU/

訂位 : https://inline.app/booking/-Ll6KebqTaG9qa0eLrqY:inline-live-1/-N2BCtVmyobvzXrJPkuJ?language=zh-tw

訂金 : 600/人

訂位用餐說明

◍和牛套餐(牛雞豬)、豚肉海鮮套餐(雞豬海鮮)(恕無法指定品項由店家搭配也因當季海鮮會不定時更換)

◍訂位皆依「大人人數準備綜合套餐」(不吃牛肉者請於訂位備註欄註明人數，我們會為您準備豚肉海鮮套餐。EX:不吃牛1位。)

◍無電話訂位，僅透過Inline系統訂位

◍4人以上訂位需分開訂，再私訊粉專將座位安排在一起(8人訂位訂兩組4人桌)

活動

Google評論+社群軟體打卡即贈送霜淇淋

當月壽星禮 : 價值280元的金箔霜淇淋(需預約備註)