「超派~」拾汣茶屋新竹竹科店推出PINEAPPLE超派鳳梨冰茶，用時事口頭禪大玩諧音梗！拾汣茶屋是流量之鬼Toyz旗下手搖飲，以馥郁青茶$19元大開知名度，還有一支中焙生乳紅茶，乍看之下好像很正常，其實是呼應之前 拳上Tha Cage 終於之戰 所推出飲品，真的是諧音梗玩到極致阿！

📍拾汣茶屋新竹竹科店

電話 : 03 666 1772

地址 : 新竹市東區金山九街36號一樓

點餐 : https://reurl.cc/o7Qm4j

粉專 : https://www.facebook.com/19teahousehsinchu

👉拾汣茶屋新竹竹科店 位置及停車方式

竹科店原名金山店，於今年中來新竹插旗，因為品牌由台北出發，太容易被誤會是新北金山店，所以改名為新竹竹科店！位於金山九街入口處，巷弄間有位子可以暫停機車，隔壁金山八街也有收費停車場。

👉拾汣茶屋新竹竹科店 環境介紹

拾汣茶屋以外帶為主，店內還是有簡單內用區，空心磚加木面而成的休憩區可供候位暫坐，也可以在立桌直接享用飲品。

還是很喜歡這個角落，和式女孩的招牌在光影下頗有日式茶屋的感覺

👉拾汣茶屋新竹竹科店 菜單

記得先前的愛荔殺殺與橙芝汗嗎?超PINEAPPLE冰茶同樣大玩「超派」諧音梗，「中焙生乳紅茶」是先前拳上期間推出，真的是跟著老闆時事跟很快 XD

🔸超PINEAPPLE冰茶/鳳梨冰茶 $80

很喜歡冰茶所帶來的沁涼感，鳳梨口味帶來的酸香感更是很得我心；特調比例冰茶甜度冰塊均為固定，加入金桔原汁讓酸甜層次再提升，吸得到鳳梨果粒也聞得到鳳梨濃郁香氣，其中還有QQ的綠茶凍，基底有茶品的烘焙香。

特價DM的內容好詳細！原價 $120 特價 $99 再折 $19元/甜度冰塊固定/L660/熱量206k/方糖量10，不知道還有哪些梗

來~超派~

🔸琥珀黑糖雙寶撞奶 $49

這一杯會是咀嚼控最愛，餡料滿滿$49元超划算，奶茶加入黑糖香甜郁口不膩甜，粉條和珍珠都是當天現煮，盛出都還冒著煙，Q滑口感的粉條加上蜜香珍珠越嚼越香。

限中杯/無咖啡因/冰塊固定

🔸中焙生乳紅茶 $49

這也太有趣！看名字一點都不感覺，被店員點破才恍然大悟「中焙生」乳紅茶！紅茶茶湯疊上一層鮮奶打發的生乳，看起來有點像奶蓋但口感偏向奶昔稍不相同，可以對嘴直接喝茶品與奶香的層次，攪拌攪拌有點像奶茶但更多奶香。

中杯限定/冰度固定/可選正常糖、減糖

🔸極上焙煎蕎麥 $25

$19元喝馥郁青茶，25元就喝蕎麥茶吧！低於$30的價格真的太便宜了！蕎麥茶味溫潤還有一點宜人的微焦香，喝得出茶香回甘是因為有再加點茶湯底，所以極上焙煎蕎麥是有咖啡因的喔。

👉拾汣茶屋新竹竹科店 營業時間地址

📍拾汣茶屋新竹竹科店

電話 : 03 666 1772

地址 : 新竹市東區金山九街36號一樓

點餐 : https://reurl.cc/o7Qm4j

粉專 : https://www.facebook.com/19teahousehsinchu