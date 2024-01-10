新竹尾牙千八料亭八海宴推出無菜單客製化尾牙宴，尾牙菜色不再受限菜單金額，料理菜色還有專人搭配服務，想要一桌$10000、$15000或是以一個人$800、$1000都可以鮮美海味澎湃上菜；乾淨寬敞的空間，吃尚青的現撈的活海鮮料理！10人、30人包廂空間調適靈活，200人用餐空間二樓空間包場都沒問題！

📍千八料亭—八海宴

地址 : 新竹市北區南寮街116號

時間 : 11:30 ~ 14:00 | 17:00 ~ 21:00

電話 : 03-5365522

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100085334664758

👉千八料亭八海宴 位置及停車場

新竹千八料亭八海宴位於南寮舊港，從東大路前行建議可以從南寮街進來順著路標就可以到達，最大的這一間餐廳你一定不會錯過；尾牙辦在千八料亭的好處就是停車不用擔心，南寮的停車場走進來不算遠，而巷弄間的白線停車也相當方便，省去賓客找車位的時間。

千八面對的就是這片湖面海景

👉千八料亭八海宴 環境介紹

一進來一定會看到這飼養缸群，料理上用到的龍蝦、大明蝦、草蝦、奶油貝等活海鮮都在這裡供訪客挑選，不定時會有現流的特別魚貨，像這次我手上這尾這麼大隻的紅條，可也都是少見中的極品。

滿滿的花蟹和三點蟹保證最新鮮

超大隻的紅條是不是超少見的~

秋蟹期間還有活體雙殼蟹，吃的就是新鮮！海鮮缸上都有標明售價，秤重計價價格透明。

小隻偷渡的招潮蟹好可愛喔！

一樓是開放式的單點用餐空間，平時三五好友前來用餐都非常適合；二樓的包廂有10人、20人的空間，還有面海的景觀包廂，如果這側打通坐滿60人都不是問題，如果是二樓包場，百人左右也都輕輕鬆鬆，10~12桌包場模式還提供投影機影音設備，可得搶先預約喔~

▼ 2F空間

對外的一側還有對外天台可以一賞海景

這間是20人的豪華包廂，光是上頭的水晶吊燈看著就奢華，主管們的聚餐可以指名這間！

家族聚餐多有長輩，有電梯搭乘我覺得是非常貼心的一件事。

我們今天預約的是10人包廂，空間內還有沙發可供休息，對於有帶小朋友行李較多的族群相當友善。

👉千八料亭八海宴 菜單

今天搭配的是10份尾牙桌菜，千八料亭八海宴沒有特別推出尾牙菜單，而是以活海鮮搭配主廚私房餐點推出無菜單，可以用價格和份量跟服務人員洽談，吃精緻和吃粗飽都能滿足。

🔸龍蝦沙拉九宮格

龍蝦開胃沙拉用的是時下流行的九宮格造型，吃海鮮也可以有點文青風~爽脆的生菜沙拉搭配黑豆淋上和風醬微酸滋味清新，上頭鋪著是有厚度的龍蝦肉和蝦卵，很有嚼勁滿滿龍蝦肉香。

🔸千八刺身姿造

最喜歡找朋友們來千八料亭吃刺身姿造，玫瑰金的月輪盤不是第一次看到，但這樣的擺盤看著就是賞心悅目；今天的刺身由主持搭配，有高級的東港白旗魚、黑鮪魚大肉、旗魚、炙燒日本椿魚，東港白旗魚的肉質甚至經典，筋膜感比一班旗魚更柔軟好入口，肉質油花分布更明顯；黑鮪魚大肉有著細嫩綿密口感制霸，油脂香氣十足；椿魚則是炙燒上桌，有著肉香也常得到赤身的美味。

日本青甘的肉質新鮮有著獨特香氣，油脂多些的日本青甘肚入口更多綿細，國人喜歡的鮭魚當然少不了，沾點芥末潤口滋味十足，鮪魚滑嫩有彈性，脂肪味道極佳。

左/光是白旗魚的肉面看著就超美的 右/只要一點芥末就能品出鮭魚肉香

🔸花壽司

🔸鮭魚握壽司

三層提籃上桌的壽司利用透明玻璃盛飾很有質感，尾牙、作東都很有面子，這也是千八與一般海鮮餐廳再多了精緻；花壽司有著虎口這麼大一顆！包裹新鮮的生菜與玉子燒；鮭魚握壽司炙燒上桌，鮭魚大片完整包覆米飯，鮭魚香氣足一口超滿意。

🔸蒜蒸龍蝦

清蒸紅條石斑

活海鮮料理有蒜蒸龍蝦與清蒸紅條，現撈料理上桌超新鮮！龍蝦切開料理方便大家分食，蒜香蒸入蝦肉相當提味，墊底的豆腐與粉絲更是吸收箇中精華，每口都是鮮味滿滿！紅條石斑清蒸料理最能品嘗細膩魚肉鮮美口感，甘甜鮮美還能補充一點膠原蛋白 XD

紅條石斑僅僅清蒸加上蔥絲就能品出魚肉鮮美

厚岸生蠔天婦羅

這麼大顆的生蠔來自日本厚岸，肉身厚肥，天婦羅麵皮包裹酥脆佐以青醬，一咬下蠔肉香味甘甜鮮味滿溢。

即便是天婦羅料理也能感受生蠔的肥美尺寸

🔸避風塘大排酥

🔸大豆苗蝦仁

排骨酥油炸瀝乾再以乾辣椒等香料調味，吃起來一點都不油膩，肉的份量紮實，搭配的酥脆的蝦餅，啃著骨邊肉肉質香甜；大豆苗味道獨特吃著清脆，上頭擺滿蝦仁個頭也都不小，即使是蔬菜一點也不馬虎。

🔸昆布海鮮鍋

昆布海鮮鍋有著花蟹、中卷、淡菜和鮮蝦，再以蛤蜊、香菇、扇貝、竹輪與大量蔬果等一同熬煮，口感鮮美不在話下，扇貝用的不是冷凍貝超有誠意，花蟹也有分切處理方便取食，昆布湯頭結合滿滿海味，食材的搭配新鮮，美味的秘訣就是如此簡單。

🔸奶酪

今天的甜點是莓果奶酪，自製的奶酪綿密紮實很有香氣，莓果醬搭配香氛四溢滿口奶香。

千八料亭八海宴以新鮮漁貨且實在的價格很受歡迎，寬敞乾淨的舒適空間，與國人印象中的海鮮餐廳截然不同，源自精緻日料精神搭配海味料理，精緻料理卻是意外平價，不論是尾牙饗宴或是家宴，吃得好又吃得巧的精神深得我心~

👉千八料亭八海宴 營業時間地址

📍千八料亭—八海宴

地址 : 新竹市北區南寮街116號

時間 : 11:30 ~ 14:00 | 17:00 ~ 21:00

電話 : 03-5365522

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