

最近，老婆忽然說多年未造訪天母，想去走走，順道去一家已開好幾年，號稱全台星巴克中最美露天咖啡座的天玉門市坐坐。於是我們就來了～

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▲店外觀

黑鐵鍛造的花框拱門與矮圍籬，

加上綠意盎然的庭園，

及庭園中枝葉茂盛的大樹，

還沒進門，

就感受到裡面，

散發一股很悠閒愜意的氣息～







▲主建築外觀

在大都會中，

很難得有這種，

獨門獨院獨棟的庭園歐風咖啡館。







▲幽靜綠蔭盎然的戶外庭院

據說這星巴克天玉門市，

整體面積共197坪。

而室外庭院，

包含弧形木椅，

以及庭院長凳區的咖啡座，

就佔總面積超過一半。

這在大都會中，

顯得非常獨樹一幟。







▲室內1樓櫃台，

以弧形設計呈現手沖吧台，

在星巴克的各分店中，

這也顯得相當特別。







▲2樓用餐區

兩側牆面為大面玻璃窗，

讓陽光的自然光影大片灑入，

加上室內簡單色彩與木質裝潢，

讓人充滿放鬆與溫馨感~







▲2樓，愜意的大片玻璃窗旁

適合三五好友輕鬆聊天，

或是獨自放空，

欣賞庭院美景與店外街景的好區域。







▲開心的母子倆

愜意享受生活喝咖啡







▲天井

仰頭可看到藍天白雲，

當然也讓室內，

更充滿了自然溫暖的陽光。







▲留影

星巴克咖啡的滋味，

就無需我再這多贅述。

而這間天玉門市，

是在北市大都會中，

難得的獨門獨院獨棟庭園歐風咖啡館，

也曾號稱為擁有全台星巴克中，

最美露天咖啡座的門市。

無論如何，

不必跑到郊區，

大都會中就有處愜意的庭院環境，

能邊享受著咖啡，

邊撫慰與遠離了，

城市生活中的塵囂煩躁~



【營業時間】06：30～21：30

【地 址】台北市士林區天玉街38巷18弄1號

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