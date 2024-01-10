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﹝台北市士林﹞星巴克（天玉門市）　北市大都會中，獨門獨院獨棟的庭園歐風咖啡館　／台北必訪星巴克／天母特色星巴克

2024-01-10 14:17:24 阿發的簡單幸福 人氣：100
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：915篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：星巴克咖啡 Starbucks Coffee (天玉門市)
phone02-2875-1361
place台北市士林區天玉街38巷18弄1號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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星巴克天玉門市all.jpg
最近，老婆忽然說多年未造訪天母，想去走走，順道去一家已開好幾年，號稱全台星巴克中最美露天咖啡座的天玉門市坐坐。於是我們就來了～
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星巴克天玉門市01-獨門獨院歐式庭園外觀.jpg
▲店外觀
黑鐵鍛造的花框拱門與矮圍籬，
加上綠意盎然的庭園，
及庭園中枝葉茂盛的大樹，
還沒進門，
就感受到裡面，
散發一股很悠閒愜意的氣息～

星巴克天玉門市02-建築外觀.jpg
▲主建築外觀
在大都會中，
很難得有這種，
獨門獨院獨棟的庭園歐風咖啡館。

星巴克天玉門市03-幽靜綠蔭盎然的戶外庭院.jpg
▲幽靜綠蔭盎然的戶外庭院
據說這星巴克天玉門市，
整體面積共197坪。
而室外庭院，
包含弧形木椅，
以及庭院長凳區的咖啡座，
就佔總面積超過一半。
這在大都會中，
顯得非常獨樹一幟。

星巴克天玉門市04-室內以弧形設計呈現手沖吧台.jpg
▲室內1樓櫃台，
以弧形設計呈現手沖吧台，
在星巴克的各分店中，
這也顯得相當特別。

星巴克天玉門市05-2樓用餐區.jpg
2樓用餐區
兩側牆面為大面玻璃窗，
讓陽光的自然光影大片灑入，
加上室內簡單色彩與木質裝潢，
讓人充滿放鬆與溫馨感~

星巴克天玉門市06-愜意的大片玻璃窗旁.jpg
2樓，愜意的大片玻璃窗旁
適合三五好友輕鬆聊天，
或是獨自放空，
欣賞庭院美景與店外街景的好區域。

星巴克天玉門市07-喝咖啡.jpg
▲開心的母子倆
愜意享受生活喝咖啡

星巴克天玉門市08-天井.jpg
▲天井
仰頭可看到藍天白雲，
當然也讓室內，
更充滿了自然溫暖的陽光。

星巴克天玉門市09-留影.jpg
▲留影
星巴克咖啡的滋味，
就無需我再這多贅述。
而這間天玉門市，
是在北市大都會中，
難得的獨門獨院獨棟庭園歐風咖啡館，
也曾號稱為擁有全台星巴克中，
最美露天咖啡座的門市。
無論如何，
不必跑到郊區，
大都會中就有處愜意的庭院環境，
能邊享受著咖啡，
邊撫慰與遠離了，
城市生活中的塵囂煩躁~
【營業時間】06302130
【地　　址】台北市士林區天玉街38181

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星巴克 天玉門市 庭園咖啡館 歐風咖啡館 台北必訪星巴克 天母特色星巴克 台北特色星巴克
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