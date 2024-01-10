ABV日式居酒館網路高評價林口龜山居酒屋，鄰近林口長庚以及機捷A8站交通方便，ABV Bar & Kitchen集團旗下餐飲品牌，ABV日式居酒館菜單以日本料理有廣島燒、大阪燒、手羽先、串燒、炸物等等為主，加上來自世界各國300款精釀啤酒、日本酒以及果實酒，有懂啤酒專業人員駐店，店內裝潢擺設營造出昭和懷舊氣氛，營業時間從下午4點到凌晨2點，是林口深夜食堂不錯的選擇

ABV日式居酒館林口長庚店家資訊

店家名稱：ABV Bar & Kitchen 日式居酒館(林口長庚店)

店家地址：桃園市龜山區復興一路130之1號

店家電話：03 397 9560

營業時間：16:00–02:00

https://www.abv.com.tw/japanese-cuisine 官方網站：

ABV日式居酒館介紹

ABV餐飲集團旗下包括有地中海餐酒館、加勒比海餐酒館、閣樓餐酒館、日式居酒館、南洋餐酒館、美式餐酒館等等，ABV就是酒精濃度Alcohol by volume的縮寫，樹小編來的這家ABV日式居酒館林口長庚店，不久前才開幕，地址就在桃園龜山復興一路130之1號，從機捷A8站走路過來不到5分鐘，斜對面就是林口長庚醫院，開車來對面就有停車場，不過記得喝酒不開車，未成年請勿飲酒

ABV日式居酒館用餐環境

樹小編收到有新開居酒屋的消息，在桃園居酒屋我怎麼可以錯過，就跟朋友一起來小酌吃飯，ABV日式居酒館林口長庚店營業時間從下午4點到凌晨2點，我們開店沒多久就來用餐，而且時間越晚人越多，所以建議想來還是要先電話訂位一下比較安全

走進ABV日式居酒館林口長庚店我就愛慘這裡的用餐環境，店內裝潢風格走昭和懷舊路線，進到店內就先看到長長的吧台，暖色調燈光視覺上給人放鬆氛圍，開放式廚房空間，坐在吧台可以看到師傅在料理的過程

除了吧台座位之外，往裡面走還有方桌座位以及包廂空間，我覺得最棒的地方就是每個用餐區都有電視螢幕可以觀賞，這樣只要有大型賽事，我的桃園運動酒吧清單又多了一家可以選擇，超愛小酌跟很多人一起看比賽的感覺

從店面外觀看不出來這裡的用餐座位那麼多，如果人多要來聚餐的話，想要包廂空間別忘了要先預約，餐廳裡的懷舊氛圍讓人下班後可以放鬆小酌非常棒

ABV日式居酒館菜單價錢

在店外就有ABV日式居酒館菜單可以參考，店內主打關西料理為主有廣島燒、大阪燒、名古屋手羽先、釜飯、南蠻風炸雞等等，人多的話建議也可以點3~4人或5~6人分享餐

ABV日式居酒館精釀啤酒

翻到菜單最後一頁還有少部分的酒單以及非酒精飲料，為什麼說是少部份，因為大部份都在冷藏酒櫃裡面，桌面上還有各國精釀啤酒介紹 ◎喝酒不開車，未成年請勿飲酒

ABV日式居酒館店內有超過300款各國啤酒，並且會專業人員會提供專業啤酒介紹，店家說每週會更換新品，除了有美國、英國、德國以及比利時啤酒之外，還有日本精釀啤酒，包括點了什麼餐點，想要搭配什麼啤酒，也可以詢問超專業的店員 ◎喝酒不開車，未成年請勿飲酒

站在酒櫃前面超多啤酒可以選擇，說真的樹小編比較懂日本酒，對於精釀啤酒則是新手小白等級，但在選酒時聽到店員介紹精釀啤酒，就能感受那種真心自己覺得好喝要推薦給你 ◎喝酒不開車，未成年請勿飲酒

只能說ABV餐飲集團不虧是精釀啤酒餐廳領導品牌，透過不同料理風格，加上完整啤酒知識，以及精釀啤酒侍酒師協助餐酒搭配，一套完整SOP下來對於我來說就是專業兩個字，就連喝啤酒要搭配什麼杯子也有講究 ◎喝酒不開車，未成年請勿飲酒

今天我們選擇3~4人分享餐，餐點內容包括有沙拉、前菜、炸物、主食、經典料理、海鮮、串燒、甜點等等

胡麻豚肉豆腐

沙拉先上這道胡麻豚肉豆腐，好久沒有吃到木盆沙拉，人多點上來分食剛剛好，沙拉顏色繽紛視覺上刺激的食慾，裡面有豆腐、豚肉片、水菜沙拉等等，然後透過胡麻醬汁來調味，稍微簡單拌一下，有著胡麻香氣，調味不會太過厚重，多種食材豐富口感不錯吃

黃瓜芥末章魚

黃瓜芥末章魚這道算是我很喜歡的居酒屋料理，第一次吃到是在日本北海道居酒屋，爽脆小黃瓜加上鮮嫩彈牙切丁章魚，入口會有芥末香氣很下酒

名古屋風炸豬排串

再來這道料理很特別!名古屋風炸豬排串，沒想到把豬排變成串物，把豬梅花肉的部位，然後裹上蛋液以及麵包粉，炸到外觀金黃酥脆，再加上八丁味噌醬汁來調味，豬排串物外酥扎實很有趣的口感

名古屋手羽先

去到日本名古屋必吃的名古屋手羽先，把雞翅油炸到酥脆，然後同樣使用八丁味噌醬來燒烤，去名古屋吃過都會念念不忘，樹小編每次去名古屋都一定會吃，而且一定要搭配啤酒，剛好這裡有超多啤酒可以選擇，配啤酒真的有夠涮嘴

府中燒

鐵板料理府中燒，大家應該比較熟悉大阪燒這個名詞，在日本お好み焼き就是指以高麗菜、雞蛋、粉漿混合等這類鐵板料理，然後依據不同地區材料和做法不同，就又變成不同風格，府中燒就是其中一支流派，以絞肉為主搭配高麗菜以及麵條，入口整個很飽嘴充滿鐵板醬香

照燒鐵板雞頸肉

下酒料理這道叫照燒鐵板雞頸肉，顧名思義就是雞頸肉鐵板料理，雞頸肉咬起來彈牙軟嫩，還有爽脆的高麗菜，甜甜醬汁味道很討喜

辣味醬燒七味牛

喜歡吃辣的朋友可別錯過這道辣味醬燒七味牛，愛吃辣的我覺得越吃越涮嘴，厚切骰子翼板牛肉，然後使用七味醬汁快炒入味，牛肉扎實不柴，一口辣味醬燒七味牛，然後一口啤酒很有爽度

蔥鹽雞肉串

經典的蔥鹽雞肉串，上面有滿滿的蔥鹽，加上軟嫩多汁的雞肉，入口會有濃郁蔥香，蔥鹽讓雞肉串口感整個完美升級大推薦

喜魚天婦羅

喜魚天婦羅外層炸衣薄酥，沾點店家特製天婦羅醬，酥炸魚肉口感細緻鮮甜，旁邊還有菌菇和蔬菜天婦羅，上桌記得趁熱吃最好吃

蒜香鮮菇奶油貝

最後這道是蒜香鮮菇奶油貝，濃郁蒜香奶油風味不會膩口，裡面有滿滿的貝類，還有鴻喜菇的鮮味，沒想到透過這樣的料理方式，就連湯頭喝起來都很鮮香

這裡的啤酒真的太多會讓人有選擇困難，所以我把自己平常喜歡的啤酒，直接跟啤酒侍酒師說，然後他就幫我介紹了幾款啤酒，最後選擇了這3款啤酒 ◎喝酒不開車，未成年請勿飲酒

法國白朗峰白啤酒

法國白朗峰白啤酒使用白朗峰冰川水釀造，並且加入柑橘、芫荽二次發酵，酒體輕盈爽口並且帶有柑橘香氣

HB慕尼黑皇家小麥白啤酒

這款來自HB慕尼黑皇家啤酒廠的HB慕尼黑皇家小麥白啤酒，顏色呈現淺琥珀色，聞起來帶有香蕉香氣，有著明顯麥芽味口感醇厚

琳德曼啤酒

比利時啤酒經典款之一就是琳德曼啤酒，他們家有不同口味的水果酒，這款則是櫻桃口味，採自然發酵啤酒酸中帶甜，同行女生友人就很愛這款啤酒

或許是炸麻糬

或許是炸麻糬上桌店員還讓我們猜猜這是什麼甜點，內餡共有4種顏色，有牛奶、抹茶、竹炭、紅麴等口味，吃完公布答案其實是吐司不是麻糬，覺得很有特色又好吃可以學起來

啤酒瓶蓋壓瓶蓋機

最後喝完啤酒還可以把啤酒瓶蓋做成紀念品，變成小時候會玩的尪仔標，沒想到還有這樣的機器可以把瓶蓋變成尪仔標很有趣

ABV日式居酒館有不少道有特色的日本料理，還有300款精釀啤酒，加上放鬆舒適的用餐環境，推薦大家可以來這裡吃小酌美食放鬆一下很棒 ◎喝酒不開車，未成年請勿飲酒

阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)

經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群

主題：國內外旅遊、美食、宗教廟宇文化、便利商店超商超市、生活資訊

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