拉麵吃到飽在哪裡？桃園中壢「山禾堂拉麵中壢店」菜單提供拉麵、小菜、香菜皮蛋拌麵、甜點、飲料吃到飽之外，因應季節推出草莓等新鮮水果無限續用吃到飽，價錢399元吃到飽對大胃口的人來說相當划算，一碗拉麵吃不飽還可以再來第二碗、第三碗。

桃園中壢美食 山禾堂拉麵 在哪裡

「山禾堂拉麵中壢店」地點靠近中壢火車站，步行約5~7分鐘，附近有幾個汽車收費停車場，最近的中壢藝術館 地下停車場走過來只要3分鐘左右，也可停路邊停車格，交通非常方便。

山禾堂拉麵(中壢店)

地址： 320桃園市中壢區長江路136-1號

營業時間：11:00–13:30, 17:30–20:30

電話： 03 427 0000

粉絲團：山禾堂拉麵

山禾堂線上訂位：https://reurl.cc/M8X6qn

食記：【桃園美食】山禾堂拉麵中壢店，399元拉麵吃到飽推薦

桃園中壢美食 山禾堂拉麵 菜單吃到飽

山禾堂拉麵中壢店吃到飽菜單價錢

平日中午拉麵吃到飽399元/人

平日晚上、例假日拉麵吃到飽459元/人

0~3歲幼童不收費、4~6歲的孩童100元

兒童(小一~小六)和銀髮(65歲以上)9折

另收10%清潔費

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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桃園中壢美食 山禾堂拉麵 內用環境

這天晚上五點半剛營業就有來人挑戰吃到飽。

走進店內就看到旁邊擺了好多汽水和飲料都是提供給客人喝到飽。

視覺最誇張的就是這一籃一籃新鮮直送的新鮮草莓，都是客人吃到飽。

「山禾堂拉麵中壢店」店內座位蠻多的，算一下大約可容納45-50人，桌距寬敞舒適，乾淨、簡單、俐落的淺色調日系簡約風氛圍。

小菜放在自助區，可以自己夾取。

自助區除了小菜還有新鮮水果都是吃到飽，季節限定的草莓最熱門。

桃園中壢美食 山禾堂拉麵 吃到飽推薦

山禾堂提供拉麵吃到飽有十種主食可以選擇

湯麵有豚骨拉麵、鹽味拉麵、醬油拉麵、清湯拉麵、香菜拉麵和番茄拉麵六種口味。

乾麵有味噌拉麵、皮蛋乾拉麵、香菜皮蛋乾拉麵跟奶油白醬沾麵四種口味，比上次來新增許多口味，想要加什麼配料都可以自己選擇。

迷你小碗叉燒飯、小碗白飯、豆皮壽司、餐後甜點、無酒精飲料也都提供吃到飽、喝到飽，除此之外還有吃到飽的加碼活動可以參考。

豆皮壽司

結合了米飯的甜酸，這裡豆皮壽司也蠻好吃的。

山禾堂拉麵還有很多小菜都是店家精挑細選過的，味道不錯很適合拿來當開胃菜或解膩，吃完還可以自己去自助區夾。

山禾堂拉麵除了小菜也有炸物，炸物的種類依當天食材而定，每次來都有可能吃到不一樣的炸物，這天吃到炸蛋餃、魚肉、雞肉、甜不辣…等，種類還蠻多的。

這次來山禾堂拉麵也看到幾款新口味的拉麵，吃到飽就全都點來嚐嚐看。

番茄拉麵

香甜的番茄湯頭搭配Ｑ彈的麵條，整碗橘紅色的樣子還蠻好看，上面還有九層塔跟番茄片，味道沒有想像中的甜，反而是鹹味較重。

如果需要叉燒、溏心蛋、海苔…等配料也可以點，這裡可以自由組合各種配料。

皮蛋香菜乾拉麵

皮蛋跟香菜根本絕配！

店家將皮蛋跟香菜加入乾拉麵，加上少許芝麻提香，口感還蠻特別的，皮蛋ＱＱ的口感加上香菜醒目的風味，喜歡的人應該會很愛這口味，不過偏乾，我自己有加一點辣更好吃。

口感特殊的香菜皮蛋拉麵是山禾堂最新推出的拉麵口味。

皮蛋拉麵

如果不敢吃香菜的話，也有單純的皮蛋拉麵。

香菜拉麵

清甜的湯頭灑滿了香菜、蔥花、紅蔥頭再加上蝦仁，香菜拉麵是一碗喝起來相當清爽的拉麵，我還蠻喜歡的。

奶香白醬拉麵

在乾拉麵裡面倒入白醬，加上少許義大利香料，均勻攪拌後讓麵條口感滑溜。

自助區也有一些香料跟醬料可以來增添拉麵的風味。

季節限定的大湖草莓吃到飽，除了有新鮮草莓吃到飽，還有草莓蛋糕、草莓甜派、草莓鮮奶酪…等用草莓製作的甜食，因為草莓有季節性，草莓產季過了之後，活動就結束了！

串成一排的草莓串好可愛！（自己串的，現場沒有唷～）

草莓泡芙

將草莓夾在泡芙裡面，有著酸酸甜甜滋味的泡芙。

草莓生乳捲

帶著濃郁乳香的草莓生乳捲，酸酸甜甜的滋味，輕盈的口感很好入口。

草莓奶酪

帶點酸度的草莓搭配奶酪，帶有濃郁奶香與微酸的口感。

自己DIY的」水果串

這裡還提供各種無酒精的飲料可以喝到飽，有麥香、可口可樂、雪碧….等，但鳳梨啤酒則是之前夏季限定，店員說這最後一批喝完就沒再提供了。

山禾堂拉麵吃到飽的價位是399元～459元，因為是吃到飽，一次可以吃到多種口味的拉麵還有季節限定的草莓吃到飽、小菜、炸物、甜點….等，這樣算下來，價格真的不算貴。

朋友說他來吃過三次，每次都是不同的當季水果吃到飽，要是不愛吃水果也可以來專攻拉麵或炸物，份量也好夠。

山禾堂拉麵(中壢店)

地址： 320桃園市中壢區長江路136-1號

營業時間：11:00–13:30, 17:30–20:30

電話： 03 427 0000

粉絲團：山禾堂拉麵

食記：【桃園美食】山禾堂拉麵中壢店，399元拉麵吃到飽推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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