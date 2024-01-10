集客人間茶館(大坪林店)重新開幕了，離捷運大坪林站大約3分鐘路程

集客人間是一家適合聚會聊天消磨時間的餐廳，因為平價消費的菜單裡有不少選項加上用餐沒有時限所以經常客滿~

集客人間原在新店民權路2號因為房東要賣屋突然停業，重新開張的民權路40號離捷運站就更近了

餐廳外的牆上有貼菜單，沒來過的可以停下腳步先視吃菜單，有很多銅板價的商品

新開幕的活動不少，我今天有達到集客消費滿500送優惠券的門檻

一本有5張的優惠券期限到2024/2/7(單人消費主餐就送價值$58~$198的指定商品)

這布幕的後面本是賣麵包的米塔手感烘焙(搬走了)

這裡曾是米塔集團下的米塔義式廚房及泰舍泰式料理現在換集客人間茶館了

先在櫃台登記就可以坐在椅子上排隊等入座

集客人間的用餐空間

座位區沒有舊集客大，2人4人和6人的桌區在長廊的左右兩邊

複合式餐廳裡就是會有大聲聊的客人，不要嫌吵偶爾也會聽到別桌的家務事

三邊可座兩位的輕量型包廂

我們是週六下午接近3點來集客，等了不到20分鐘就有位子了

外場只有1~2服務人手，忙碌之下偶爾會看到出現厭世臉的服務員…大家要體諒他們啦

現場有雜誌可以借閱，我喵了一下還是帶筆電和滑手機的比較多

新加入米塔Ocard會員會送一顆金磚鳳酥

點餐是用手機掃QRCODE

網路上有人抱怨集客的出餐速度太慢，但我們手機點好餐大約5分鐘後茶就端上來了

主餐+58元升級有飲料的套餐，再+38元可以換菜單上的任一款飲料

英式伯爵茶(單點$135)和桂花烏龍茶(單點$140)是我們加價58元的附餐飲料，挺划算的!

集客很有心，壺裡放的是茶葉不是茶包，我們都回沖三次了茶味依舊香醇，沒喝完的茶湯竟然也可以打包ㄟ…超佛心!

主廚私房料理($208~$328)

川味牛腩飯$328

上桌的牛腩鍋上都一層結皮，不知是廚房先舀起來等客人還是廚房備好外場還沒時間送餐?

瓜子肉不會太鹹，可惜瓜肉不是我喜歡的帶脆口感

份量少少的秋葵

黃金泡菜也是一兩口就見底的量

白飯有類似越光米的彈度，淋拌牛腩湯汁超好吃

在介紹完三碟小菜後大家應該跟我一樣不期待牛腩的量吧!

沒想到這鍋裡給了8~10塊的牛腩肉喔，果然是重量級主角!

牛腩肉好吃牛肉湯更是精華，澆著白飯一起吃非常讚!

保留完整塊狀的牛腩燉到綿爛而且入味不費力氣就吃到牛肉味

韓式銅盤烤肉($318~$348)

梅花豬肉$318

銅盤裡的蔬菜量不多，現刨梅花豬肉片的份量不少，基本白飯和三碟量不多的小菜

小菜:韓式泡菜(好吃)，漬白蘿蔔，海帶芽

肉盤的量我覺得有比外面吃的個人小火鍋多，梅花肉質也不差，附的沾醬也好吃

銅盤不大所以給的菜量不多但是可以免費續湯

一人份的銅盤烤肉份量對正常胃應該能吃飽，胃量稍大的可能要再加飯才會飽

梅花肉片烤到變色就可以吃了，肉味甜肉質彈脆，涮著醬汁多了鹹辣口感也很好吃

經典茶食($68~$148)

滷味米血糕$60

軟Q米血糕滷的夠入味也不會死鹹我覺得蠻好吃，挺適合聊天磨牙的點來配飲料

經典茶食-茶香滷豆干$60

點主餐再寫google評論(滿25個字)就會免費招待的茶食

豆干滷的入味還會小爆汁，有茶香也有沙茶味還有淋在上面的蒜蓉香，好吃不會乾硬絕對是閒磕牙的好選擇

集客人間茶館的菜單

集客人間茶館-大坪林店

地址：新北市新店區民權路40號(捷運大坪林站3號出口)

電話：02-89113888

營業時間：11:00–24:00

每人低消$110，有WIFI

預約以當天狀況為主人多就要現場排隊，沒有用餐時間限制，不收服務費

禁止吸菸禁帶外食和寵物，刷卡/付現/行動支付都可以

集客人間的停車資訊

開車:江陵禮停車場(新店民權路63號地下樓)或俥亭停車場(新店民權路78號B2)

機車:民權路/北新路都有機車格但是要碰運氣(假日和下班後的時段比較有機會)

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