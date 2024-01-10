這間呷牛排一直是Ruby的口袋名單，儘管用餐需要耐心等待，

用餐時間還是有絡繹不絕的客人再等待這美味。

這家呷牛排雖然沒有華麗的裝潢，但他們的菜單卻相當簡單實在。

基本的牛肉、豬肉、魚排和雞排應有盡有，而且如果您想品嚐炸物也可單點。

呷牛排堅持使用原塊肉而非組合肉，且不收取服務費。

打卡的時候可以獲得免費的酥皮濃湯。

生日當月，只要出示證件，還能獲得一份免費的薯條。

但是當天店員告訴我們沒有了，讓人真的有點想哭。

自助吧提供了可樂、雪碧等飲品，如果您不喜歡有糖的飲品，

也可以選擇旁邊的茶包，也有美式咖啡可享用。

湯品方面，自助吧提供了南瓜濃湯和牛肉蔬菜湯，

而且蔬菜牛肉湯的牛肉份量相當豐富。

每份餐點都附送兩片大蒜麵包，有些可惜大蒜味道不夠濃郁，麵包也沒有烤得酥脆，

對於喜歡大蒜麵包的Ruby來說，這點或許可以稍微改進。

美國翼板牛排 7oz $390

牛排Ruby選擇7分熟，恰到好處的嫩嫩口感充滿肉汁，

表面經過完美的烤製，形成外脆內嫩的質感，帶有微微焦香的香氣。

炭烤香料雞腿排 $260

外皮經過炭烤處理，呈現深淺的焦糖色澤，散發出迷人的香料香氣。

切開雞腿，肉質鮮嫩多汁，保有原汁原味的風味。

牛肝菌雞排燉飯 $340

每一粒米飯都吸滿了湯汁，帶有微微的牛肝菌香氣，

有吃肉食的飽足感，在口感和風味上帶來了令人驚艷的體驗。

牛肝菌翼板燉飯 $470

燉飯口感豐富，與翼板的鮮嫩肉質非常地搭。

整體來說，呷牛排以其原塊肉、實在的價格，深受許多客人們的喜愛。

在這裡，不僅品味到美味的牛排，還能感受到用餐的愉悅時光。

無論是與朋友相聚，還是單獨品味，呷牛排都是一個值得探訪的好地方，

不過因為基本工資的調漲，1/15後會有一波漲價~

【店家資訊】

👉呷牛排

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🏠新北市新莊區中港路262號

☎️02 2996 1777

⏰ AM11:30~PM14:00 ；PM17:00~PM20:15

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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