如題。

↓士林官邸正門，打翻缸子，流瀉出繁花。

今天的目標本非士林官邸，但臨出門發現手機和旅充都沒電了，蘑菇了好一陣子，想起這時候，士林官邸的梅花不知開了沒，遂碰碰運氣，改往士林捷運站而來。

↓「理想很豐滿，現實很骨感。」殘酷的現實啊！士林官邸的梅花是開了，只有少少幾朵。

即便骨感，卻還是清香撲鼻。

不知是否花季初始的關係？朵朵白梅均偏細小，甚至相當迷你。

滿樹花苞，盛開應該至少還需一個多禮拜吧？

幸好常備的玫瑰園還是精彩，各品名種爭奇鬥艷。

↓我最喜歡這個黃心紅邊的，如熱情火焰。

↓有醉蝶花！

↓沒有任何特定展覽的時候，仍然打理出繽紛花毯。

使用繡球花當花海花材是冒險的，花朵難維持，尤其一遇雨便會七零八落。很顯然眼前繡球是新鮮的，最美的時候。

沒有人潮的士林官邸，依舊繁花似錦，有種難得的閒適。有心賞花的，倒是可以趁這種空檔時來逛逛。

↓巨無霸玫瑰，海碗一般大！

至於對面福林公園和志成公園的梅花呢？順道去瞄過了，對，也都沒開，估計至少也還要等一個星期。

↓走回捷運士林站，這一景有沒有很日本？

↓之前我說這裡四間快飲店開在一起，現在增加成六間了！只是沒有完全連貫。而且每間都有人排隊，看來賣手搖飲真的生意最好。

↓士林九龍老字號(九龍粉圓豆花)。以前都在門口買份蔥抓餅，沒注意到還是家鼎鼎大名的黑糖粉圓的老字號店家。

↓基本的蔥抓餅是必須的，外層酥脆，裡頭相當有咬勁，越嚼越油香，一份才30元。

↓一定要加免費的酸菜，甜甜脆脆，略鹹微辣。

↓這時候再配上一碗黑糖粉圓摘心蓮子湯($70)，無上享受。粉圓煮得非常透，蓮子軟而不爛，非常養生且銷魂。如果覺得黑糖太甜，現場提供自助加冰，相當貼心。

悠閒無腦的小半天，亂按快門日常，以上。搭捷運回家。

.