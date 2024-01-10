新社梅花隧道離新社梅花森林超近的，所以來看梅花的人都會一拼去，這兩邊的花期也差不多，可以一起享受美景。而且你還可以順便來這裡的鮭魚葡萄區喝杯咖啡，買些農特產品喔！車子的話，可以停在這附近，對面大林國小那邊也有停車場可以用哦。

新社梅隧道｜台中最浪漫的賞梅之旅

拍攝日期：2024/01/05

鮭魚葡萄前方有一棵百年梅樹，今天來拍也還沒滿開。除了賞梅，這裡還能喝咖啡、買手工麵包和農特產品哦！為什麼叫鮭魚葡萄呢？因為鮭魚有回游的習性，主人就以這個習性為名，取了這個農場的名字。來這邊看梅花還能順便帶著新鮮葡萄回家喔！

接下來我們要去新社梅花隧道，進入口有兩個都能走到梅花隧道。這次旅咖是選擇了下方入口，這樣可以直接抵達隧道口。當然，其實從哪邊進去都可以啦！

第一條賞梅路線是從大林國小對面鄰家農地小路走進去，而第二條賞梅路線現在是在大林三十三麵食堂對面的路走下去。如果你想快速到達目的地，可以選擇第二條路線，如果你想悠閒漫遊，就選擇第一條賞梅路線吧！當你走到橋邊，一邊可以前往新社梅花森林，另一邊則可以往新社梅花隧道走喔!!

我猜應該超多人都會在這個地方拍照吧！畢竟這裡真的太美了，尤其是有種獨特的隧道感！不過今天來拍梅花還沒有滿開，可以等這禮拜搞不好會滿開喔!!

新社梅花隧道也是旅咖每年必訪的地方。現在這裡的花況大約有 4 成，有些梅花已經盛開，而有些梅樹上還有滿滿的花苞！所以這幾天應該就要完全盛開了！

可以仔細看到地面上很多梅花花瓣喔!!!可以趁著假日來趟新社梅花隧道走走喔。

因為梅花的綻放，所以在梅園也可以聽到蜜蜂嗡嗡嗡的聲音，揮動著翅膀採著蜜。

梅花隧道短短一條，不過在梅花綻放的時候非常美~畢竟也很密集啦!!!

走到梅花隧道的最後方，一旁的梅樹也開得超美的。旅咖是平日來的，所以人潮還好，不過可能等到中午過後就會有更多人來這邊賞梅了！

假日的話人潮會比較多，所以建議還是趁早或平日來拍照比較好喔。還在找台中哪裡可以免費賞梅嗎？這個地點離台中市區蠻近的，趁著假日快點來賞梅吧！如果時間許可的話，周邊景點也可以順道走一走喔!

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