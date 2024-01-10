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家族聚餐推薦青葉台灣料理，台北老字號美食決不踩雷選擇！大人小孩都會吃得很開心，有包廂低消只要6000有夠佛！

青葉台菜歷史

青葉台菜老店1964年就創立，比Dong的年紀都還要大！跨越半世紀還是高朋滿座。

一開始是北投家菜的形式，後來一直延伸成為現在的台灣料理為主的聚餐餐廳

青葉台灣料理環境介紹

台北青葉的環境很高貴典雅，裝潢點綴都恰到好處，不多也不少，尤其他的用色相當讓人覺得安心。

一樓打了很多圓桌跟方桌，主要以開放式的方式為主；二樓就是以包廂的形式為主

用餐包廂

包廂的低消只需要6000，如果你是十人內的小家族聚餐真的相當合適！

而且包廂不用跟別人人擠人，也不會擔心被別人吵到，相當舒服。

青葉台菜菜單價格

如果想要看線上菜單的話，可以到青葉的粉絲團

線上菜單請點我>

推！ 嚕肉 280元

這了嚕肉就是一個超級入口即化滷肉！

控到一個入味又軟爛，鹹甜的風味真的很好吃

雖然肉質很軟爛但不會覺得很噁心

因為它的肥肉Q的很剛好

香料的香氣也營造得非常剛好過，想要一塊的話也可以用單點的方式單點一塊喔。

黑白雞切 390元

青葉臺菜的黑白雞切其實就是鹽水煮雞肉跟煙燻雞肉兩種。

雞皮的色澤非常的漂亮

油亮油亮的讓人食慾大開。雞肉的肉質非常的扎實，有點像是土雞蛋，又有點像是肉雞，介於兩者之間。

香煎豬肝 300元

豬肝一直都是我們不太敢嘗試的食物之一

但是青葉讓我覺得還蠻好吃的，煎的手法讓外表有點乾酥脆的感覺

重點是他外表塗抹的醬汁有一種很像照燒的風味，但是又比照燒更重一些，有點甜但又不會太甜，有點鹹卻充滿香氣的獨特口味，會讓人有點著迷！

五香雞捲 230元

這個雞捲也是很不錯，裡面除了有雞肉之外，還加入了火腿

裡面不同口感跟油脂風味，讓雞捲變得很精采

外皮的酥脆感也做得很到位！相當好吃

乾煎馬加魚 640元

馬加魚是一種海魚，一般也不常吃到

第一次聽到甚至以為他是一位女士～之類的～

這個馬加魚肉質很扎實！乾煎的香氣很重，好像是香煎豬肉一樣也太香了吧～而且又大塊，真的很適合分食

必點！ 菜圃炒飯 270元

青葉的菜埔炒飯真的必點！大碗又好吃，菜埔超香～飯粒顆顆分明

炒的鍋氣十足，加上一顆荷包蛋也太家常～

一份可以五人吃，分量算很划算！

鹽酥蝦 480元

鹽酥蝦就不是吃調味了，調味本身就是重口味，不管怎樣都不會太雷也不太令人印象深刻

但是！那個蝦處理得很不錯，把背部剪開挑掉蝦線，肉質有夠彈嫩！一口一隻很爽快阿！

鹽酥排骨 360元

鹽酥排骨的表現就比較平庸了，只能說跟鹽酥蝦味道也太接近啦～

蔥爆牛肉 470元

蔥爆牛肉口味比較清，不會過度油膩或醬汁太多變的糊糊爛爛

調味算不錯！

必吃！ 香菇雞湯 1300元

最後我們上了一鍋香菇雞湯～

不喝沒事，一喝整桌讚嘆！吵著說要訂來過年當圍爐菜！

每一朵香菇都香到不可思議，肥厚的菇傘吸飽了滿滿的湯汁

雞湯本身香湯清澈，每一口都是滿滿雞汁，那個香氣至今都忘不了~也太好吃了吧！

今天有買一個蛋糕來慶生，青葉的服務員也會幫你準備好

送上蛋糕跟祝福，服務也相當到位喔

整體吃下來，台北老字號青葉台菜料理是真的滿推薦的，不會太油膩而且不會很負擔，相當台灣味的表現也讓人很滿足。清爽的口感大人小孩都會很喜歡，加上典雅氣派的裝潢，讓人覺得這段飯吃得很開心很舒服，包廂的空間相當有隱私也不會被別人打擾到，很舒服的用餐體驗，如果有人想要找家庭聚餐的台北餐廳推薦，我會推薦青葉台灣料理！

店家/景點資訊

店家名稱：青葉台灣料理（中山店）

所在地址：104臺灣台北市中山區中山北路一段105巷10號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:30

店家電話：0225517957 Google即時導航





交通資訊

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