真的太佛心了~太佛心了
泰式料理只要100元
有1樣主菜二樣配菜
飯、泰式奶茶、椰漿西米露讓你吃到飽
實在太便宜了
而這麼便宜的店家
就位於台北松江南京捷運站附近的
銀魚泰國料理
超佛心價泰式料理１００元，白飯、泰式奶茶、椰漿西米露無限量吃到飽
店內均一價100元
有三樣主菜可以選擇
分別是咖哩雞、椒麻雞、打拋豬
另外還有泰式奶茶、飯和湯
無限量吃到飽
這樣子只要100元，真的便宜到爆炸了
店家的室內空間比較簡單
但環境還ok~
只是如果在這裡用餐的話
座位空間比較不大
店內有自助吧區
有香米、泰式奶茶、椰漿西米露
想吃多少自己裝
無限量供應~
點好餐點之後
餐點很快就會上桌了~
等不到五分鐘
速度非常的快
非常適合中午用餐的上班族
椒麻雞的份量
不會因為價格便宜
份量就比較少
跟外面一份150元以上的份量是一樣的
味道也不馬虎
是有一定的水準的~
只是雞肉切的有點小塊
沒有爽度
當天還有附二樣配菜
一個是泰式口味的蝦醬高麗菜
還有泰式泡菜
都好吃
比較可惜的是飯的口感
偏軟~
不是很喜歡
奶茶味道也不錯
椰漿西米露的味道好喝
帶有很香的椰奶味~
這一碗外面一般餐廳至少要40元
這裡無限量讓你吃到飽
這樣子100元的泰式料理
有1樣主菜2樣配菜
還有白飯、泰式奶茶、椰漿西米露
實在太便宜太佛心了~
唯一比較可惜的點就是
老闆只開平日的中午時段
晚上和假日吃不到呀.....
營業時間：早上11:00~14:00 週六、日公休
地址：台北市中山區松江路140巷7-1號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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