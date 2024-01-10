真的太佛心了~太佛心了

泰式料理只要100元

有1樣主菜二樣配菜

飯、泰式奶茶、椰漿西米露讓你吃到飽

實在太便宜了

而這麼便宜的店家

就位於台北松江南京捷運站附近的

銀魚泰國料理

超佛心價泰式料理１００元，白飯、泰式奶茶、椰漿西米露無限量吃到飽

銀魚泰國料理 目錄

銀魚泰國料理 菜單

銀魚泰國料理 店內環境

銀魚泰國料理 推薦餐點

銀魚泰國料理 評價

銀魚泰國料理 影片介紹

銀魚泰國料理 店家資訊

銀魚泰國料理菜單

店內均一價100元

有三樣主菜可以選擇

分別是咖哩雞、椒麻雞、打拋豬

另外還有泰式奶茶、飯和湯

無限量吃到飽

這樣子只要100元，真的便宜到爆炸了

銀魚泰國料理店內環境

店家的室內空間比較簡單

但環境還ok~

只是如果在這裡用餐的話

座位空間比較不大

店內有自助吧區

有香米、泰式奶茶、椰漿西米露

想吃多少自己裝

無限量供應~

椒麻雞 100元

點好餐點之後

餐點很快就會上桌了~

等不到五分鐘

速度非常的快

非常適合中午用餐的上班族

椒麻雞的份量

不會因為價格便宜

份量就比較少

跟外面一份150元以上的份量是一樣的

味道也不馬虎

是有一定的水準的~

只是雞肉切的有點小塊

沒有爽度

當天還有附二樣配菜

一個是泰式口味的蝦醬高麗菜

還有泰式泡菜

都好吃

比較可惜的是飯的口感

偏軟~

不是很喜歡

奶茶味道也不錯

椰漿西米露的味道好喝

帶有很香的椰奶味~

這一碗外面一般餐廳至少要40元

這裡無限量讓你吃到飽

整體來說

這樣子100元的泰式料理

有1樣主菜2樣配菜

還有白飯、泰式奶茶、椰漿西米露

實在太便宜太佛心了~

唯一比較可惜的點就是

老闆只開平日的中午時段

晚上和假日吃不到呀.....

銀魚泰國料理 影片介紹

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店名：銀魚泰國料理

營業時間：早上11:00~14:00 週六、日公休

地址：台北市中山區松江路140巷7-1號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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