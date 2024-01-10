隱身於繁忙城市中的小森時光！

隱身於都市日常與對山林光景嚮往之間的森園樹屋咖啡，處處都是樹木精華、充

滿老闆各式收藏設計的溫馨餐廳環境，不僅提供親子友善環境，更是寵物友善空間

聽說新竹新豐新開幕了一間不限時又無低消咖啡莊園，NICO這次就幫大家探點去〜

由知名園藝大師一手打造的《森園樹屋咖啡莊園》，佔地約1500坪，莊園內有很多的樹木

，在樹木間規劃咖啡休閒空間、兒童遊戲區、烤肉區、會議空間等，各空間都有棚架

，是台灣少有的樹屋型餐廳，多樣化的設施與平價美味的餐點一應俱全

這家森園樹屋咖啡莊園距離小叮噹科學主題樂園0.46km，就像個世外桃源般存在於新豐繁華街區裡

園區附有停車場，彷彿走進森林裡！

停車場旁邊就是兒童遊戲場，遮雨棚設計，可以遮陽檔雨超讚der

園區內也設有烤肉區，讓親友能夠一起同樂，可以只提供空間(需提前一天預約)，或代辦烤肉食材(最少提前兩天預約)

有遮雨棚的烤肉區，空間足夠，也很舒適

這間樹屋是老闆親手打造的二層樹屋，有座位，很有被植物包圍的感覺，最棒的就是還有空中吊床

樹屋旁就是主建築，規劃咖啡休閒空間、文創空間、會議空間等，不時還會舉辦展覽活動

天氣涼爽的話坐戶外用餐感覺很好唷！

感受一下大自然帶來的清新氛圍，同時吸取天然的芬多精

提供套餐、假日限定餐、舒肥餐點、每日特餐、手工水餃、湯品、飲品、下午茶及炸物

、茶點、厚片吐司、手作鬆餅、寵物餐點。套餐附紅茶，可以另加差價升級其他飲料

以景觀餐廳來說不貴，套餐還有附上例湯、小菜及飲料，我個人覺得CP值算蠻高的

【醬香滷豬腳飯】

只要看到豬皮、豬腳、豬尾巴這些我都抵擋不住誘惑，沒想到這裡這裡竟然有軟嫩入味的豬腳套餐耶

香氣一送上桌就能夠撲鼻而來〜滿滿一盤份量不少

鹹香甜的獨門滷汁，肥而不膩的豬腳

滷的入味通透入口即化，會讓人很容易不自覺的把飯扒光光

【蜂蜜芥末舒肥豬排飯】

粉嫩不柴的豬排就在這！

舒肥豬排很厲害耶，香煎後可品嚐到裡頭的肉質爽脆又多汁，吃上一塊就停不下來

，佐以蜂蜜芥末醬的微甜微辣，味覺層次就更為豐富多樣了

【森園四神湯】

這一碗四神湯裡有著滿滿的料，老板真是給料不手軟呀！

不論是腸子或是淮山、紅棗、薏仁，隨手一撈滿滿都是料，看起來就有一股爽度，才叫做是四神湯嘛

湯頭的四神味很濃郁但又很溫潤，乳白色的湯頭喝起來是自然甜味，一口接著一口停不下來

【手工蔥肉水餃】

大顆很飽足，青蔥與豬肉完美融合，每一口都繚繞著滿滿甘甜濃郁的好滋味

喜愛水餃的你絕對不能錯過啦！

【三杯雞義大利麵】

很台風味的義大利麵哈哈

中西融合風味獨特，看起來很衝突的料理，味道上卻意外很搭

記憶裡熟悉的味道放進食物裡，讓我覺得格外親切，吃起來超過癮三杯的味道都有出來，味道好香好好吃〜

【英式花果茶】

以紅茶為基底，融入百香果、鳳梨、柳橙等水果，清爽酸甜的恰到好處

很好喝，新鮮且充滿果香

【蜂蜜柚子茶】

還沒喝就可以聞到濃郁的清香

喝得到柚子果肉，酸酸甜甜，就像戀愛中的滋味一樣

【寵物餐】

雞胸肉+水煮蛋雙拼

竟然有寵物肉肉可以點耶，而且份量非常有誠意，滿滿一盤的水煮雞胸肉和水煮蛋

，讓寶貝再也不用看著爸媽流口水，是不是覺得好感動呢

看NICO吃得超開心，就知道有多好吃了！

只是沒想到如此隱密清幽的景觀咖啡廳，居然還有住宿，真的是讓人驚訝！

所有房型都有戶外休息區、空調、平面電視，以及私人衛浴，並提供淋浴設施和吹風機

還有KTV包廂房，沒有安排行程在民宿裡面就已經可以玩得很盡興

最棒的是可以攜帶寵物入住，出遊時，讓毛小孩一點也不孤單！

他們另外還有推出「買冠軍好物送秘境美宿」，購買2000就送森園住宿

，買5000就送覓境住宿，想入住富有樹屋森林氣息的話趕快手刀搶購！

小珊珊碎碎念：

很喜歡這間餐廳給我的氛圍，好喜歡 這種大自然叢林風氛圍

森林中用餐，滿滿的綠意，超放鬆〜

可上椅、可落地、寵物餐、店家超愛毛孩，這麼優質又用心的寵物友善餐廳一定要多多支持！

【Info】

森園寵物友善樹屋咖啡莊園

地址：新竹縣新豐鄉康樂路一段361巷83號

營業時間：AM10:30～PM8:30(每週一固定公休)

訂位專線：03 557 6718

粉絲專頁：森園寵物友善樹屋咖啡莊園

V提供WIFI X免一成服務費(免低消) V寵物入內(V落地牽繩 V可上椅)

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