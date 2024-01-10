漫步在湖光山色的碧湖公園後，步行約莫十分鐘的路程。抵達位於內湖國小旁邊的FRESH FOOD鮮食早午餐，享用美味的餐點。

原名是「Fresh Day新鮮日早午餐」，2022年更名為FRESH FOOD鮮食早午餐。老闆同一主理人。菜單餐點變動不大，隨著物價波動也隨之價格調漲。再次造訪依舊能感受到店家的親切服務。

FRESH FOOD鮮食早午餐，招牌LOGO 也變成了清新自然的綠底白字。很鮮亮的色彩看起來心曠神怡。

FRESH FOOD鮮食早午餐，店門外依舊維持了置放雙人座的餐桌椅，玻璃窗上的「Everything start With the beginning 」發人深省的詞句依然醒目，溫柔有力量般的打動人心。

鮮食早午餐營業資訊

鮮食早午餐

評分： / 4.2

地址：114台灣台北市內湖區內湖路二段51號( 地圖 )

電話：02 2627 2138

營業時間

星期一 07:00–15:00



星期二 07:00–15:00



星期三 07:00–15:00



星期四 07:00–15:00



星期五 07:00–15:00



星期六 07:00–15:00



星期日 07:00–15:00

星期一 07:00–15:00 星期二 07:00–15:00 星期三 07:00–15:00 星期四 07:00–15:00 星期五 07:00–15:00 星期六 07:00–15:00 星期日 07:00–15:00 FB

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

交通 : 捷運–文湖線捷運文德站

公車–請搭到內湖國小下車或湖光國宅

鮮食早午餐影片簡介

鮮食早午餐用餐環境

牆壁上原有的畫框已改成原舊名「Fresh Day」LOGO的綠植掛飾。即使在新舊交替之間，還是捕捉了不少的美好回憶。

FRESH FOOD鮮食早午餐多以四人座為主，簡約的餐桌椅，溫新鄉村的設計風格，無過多的裝飾讓整個空間呈現清新明亮氛圍。

FRESH FOOD鮮食早午餐，用餐的餐具、調味料用品採用自助式取用。用餐完畢請自行將餐具置放回收餐櫃。

鮮食早午餐消費方式

進入FRESH FOOD鮮食早午餐，拿好菜單選好座位點好所選餐點直接在櫃台先行付款。不收取服務費。付款方式可採先金支付或使用行動支付如街口支付或Line Pay 。

FRESH FOOD鮮食早午餐，除了內用外帶也有提供Uber Eats 、foodpanda 外送服務。

鮮食早午餐菜單

FRESH FOOD鮮食早午餐的菜單特色有三明治、手作漢堡、蛋餅捲，木碗沙拉、現榨的 100 %的天然鮮果汁、鮮乳、茶飲、現磨的義式咖啡還有新鮮小點如吐司、雞塊、脆薯等。餐點選項多樣化，保有新鮮感。食材新鮮，用料實在。

所有餐點都是現點現做，是需要耐心等候的內湖早午餐餐廳。

※ 菜單內容變動調整及優惠活動請依店家粉專或現場菜單公布為主※

顧客回饋感謝明信片

即將遠赴歐洲繼續念書的顧客，用心寫了這張感謝明信片。給予FRESH FOOD鮮食早午餐最誠摯的感謝與分享。店家傳遞的服務溫度，這股暖意直達到顧客的心坎裡。這是最優質的服務典範。

餐點分享

新鮮酪梨香蕉果汁 130 元

採用酪梨、香蕉加入鮮奶和少許冰塊的現打現做的新鮮酪梨香蕉果汁。濃醇可口、香濃順口。喝完不但有飽足感和滿足感。還是腸胃守護神、健康營養滿分的好喝飲品。

松露炒菇蛋餅捲 110 元

將台式的千層蛋餅結合炒蛋和雪白菇等元素拌炒，酥脆的蛋餅皮伴隨著迷人的松露炒菇的獨特香氣，拌入松露醬在蛋餅裏，裹著炒蛋增添風味。讓這個早餐更加美味豐富。

新鮮藍莓香蕉果汁 110 元

採用藍莓果粒、香蕉加入鮮奶和少許冰塊的現打現做的新鮮藍莓香蕉果汁，濃郁綿密的奶昔口感。夢幻的紫色色彩，瞬間注入滿滿的能量。超好喝的香甜濃滑飲品。

新鮮藍莓香蕉果汁 110元

採用藍莓果粒、香蕉加入鮮奶和少許冰塊的現打現做的新鮮藍莓香蕉果汁，濃郁綿密的奶昔口感。夢幻的紫色色彩，瞬間注入滿滿的能量。超好喝的香甜濃滑飲品。

凱薩雞腿沙拉 140 元

以雞腿排為主食的木盆沙拉，採用新鮮脆甜的鮮蔬搭配著玉米粒、紫高麗、小番茄、蔓越莓乾、酥脆的麵包丁、切片水煮蛋、乳酪絲、些許的巴西里，層層相疊色彩繽紛的療癒美食，非常賞心悅目。輕輕地挑動味蕾，幸福的滿足感和飽足感。是一道清爽可口毫無負擔的健康餐點。