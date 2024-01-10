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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台北東區美食】At.First早寓 ➤ 古巴牛肉慢煎奶油乳酪鮮乳吐司超激推！東區不收服務費早午餐，寵物友善店家！

【台北東區美食】At.First早寓 ➤ 古巴牛肉慢煎奶油乳酪鮮乳吐司超激推！東區不收服務費早午餐，寵物友善店家！

2024-01-10 18:54:04 專業噗嚨共Miso吃走 人氣：115
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窩客好文

專業噗嚨共Miso吃走

發表篇數：608篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：At.First早寓
phone02-8772 6867
place台北市大安區延吉街70巷5弄6號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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At.First早寓 忠孝敦化美食 東區不收服務費早午餐 森林系玻璃屋 專業噗嚨共MISO吃走 coverphoto.jpg

台北忠孝敦化捷運附近巷弄內，有著一間不收服務費，餐點豐富、環境氣質清新早午餐店At.First早寓

品牌營運至今邁入第10年，在社交平台上受到網友好評，網路上有著森林系玻璃屋早午餐的美名

在台北東區又不收服務費，而且還是寵物友善的店家，這不來探訪怎麼行！

地點位在台北東區忠孝敦化捷運與國父紀念館捷運中間，台北延吉街巷弄內

At.First早寓 忠孝敦化美食 東區不收服務費早午餐 森林系玻璃屋 專業噗嚨共MISO吃走 (2).jpg

At.First早寓擁有明亮的落地窗，自然光灑進室內還有綠色植栽，將店內營造出清新自然的用餐環境

下午2點多來店內坐滿了人，要前來的朋友記得要先訂位唷！

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白色的牆面和淺色的木質裝潢打造出輕盈宜人的氛圍，座位數不少並且有包廂空間

舒適的座椅和木質桌面相互輝映，打造出溫暖宜人的用餐氛圍，綠色植栽也為室內營造出生動的氛圍

At.First早寓 忠孝敦化美食 東區不收服務費早午餐 森林系玻璃屋 專業噗嚨共MISO吃走 (3).jpg

At.First早寓 忠孝敦化美食 東區不收服務費早午餐 森林系玻璃屋 專業噗嚨共MISO吃走 (4).jpg

At.First早寓寵物友善店家，老闆有養一隻可愛的法鬥，知道出門用餐要找寵物友善餐廳不容易

所以希望At.First早寓能夠讓客人們出來用餐時，也能帶著寵物前來用餐，不讓他們孤單在家

這天來就看到好可愛的狗勾，不吵不鬧乖乖的在餐廳等待，有夠可愛的啦！！

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At.First早寓 忠孝敦化美食 東區不收服務費早午餐 森林系玻璃屋 專業噗嚨共MISO吃走 (30).jpg

包廂低消為4000元，可容納8~12人，生日趴踢、聖誕節慶等等都很適合

當天來因為包廂有客人我就不便拍照了，獨立空間而且隔音不錯，客人在包廂內慶祝很歡樂呢！

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At.First早寓包廂派對套餐菜單在這裡！

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因為不收服務費的關係，餐具、飲水、紙巾要自取唷！

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At.First早寓可現金支付、刷卡和電子支付：LINE PAY

現在剛好碰到早寓10週年活動！在活動時間內集滿10點，就能獲得At.First早寓黑卡

只要憑黑卡消費，不限平假日皆可享有88折優惠！而且黑卡沒有時效限制，擁有這張卡超級划算的！

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At.First早寓 忠孝敦化美食 東區不收服務費早午餐 森林系玻璃屋 專業噗嚨共MISO吃走 (8).jpg

來看看At.First早寓最新菜單吧！

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At.First早寓菜單 忠孝敦化美食 東區不收服務費早午餐 森林系玻璃屋 專業噗嚨共MISO吃走 (3).jpg

At.First早寓菜單 忠孝敦化美食 東區不收服務費早午餐 森林系玻璃屋 專業噗嚨共MISO吃走 (5).jpg

At.First早寓菜單 忠孝敦化美食 東區不收服務費早午餐 森林系玻璃屋 專業噗嚨共MISO吃走 (6).jpg

At.First早寓菜單 忠孝敦化美食 東區不收服務費早午餐 森林系玻璃屋 專業噗嚨共MISO吃走 (7).jpg

At.First早寓菜單 忠孝敦化美食 東區不收服務費早午餐 森林系玻璃屋 專業噗嚨共MISO吃走 (8).jpg

At.First早寓菜單 忠孝敦化美食 東區不收服務費早午餐 森林系玻璃屋 專業噗嚨共MISO吃走 (10).jpg

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蜜桃沉沉燼如霜氣泡飲 $140

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菜單看到這個名字就覺得很特別，不單單只是蜜桃氣泡飲？到底是什麼的一款飲料！？

端上桌時覺得超美，氣泡飲上面竟然有奶霜

在奶霜上層有灑些許海鹽，讓你入口先感受到綿密細緻的鹹鹹奶霜

接著才是清爽冰涼的蜜桃氣泡飲，底部的蜜桃糖漿攪拌過後，蜜桃風味與氣泡水的衝勁交融

蜜桃氣泡飲香甜新清，奶霜綿密細緻，迸出前所未有的口感，這杯氣泡飲特別，大家不妨來喝喝看唷！

凡爾賽玫瑰海鹽拿鐵(熱) $150

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拿鐵的奶泡超美，表面張力讓奶泡呈現令人上心悅目的畫面，咖啡的香氣從端上桌就能聞到

咖啡、絲滑牛奶和綿密奶泡喝起來有豐富口感，玫瑰海鹽微妙的鹹香在口中綻放，跟香醇的拿鐵好搭！

玫瑰糖漿讓拿鐵喝起來除了香醇外又有著迷人的玫瑰香氣，讓味蕾感受到層層地豐富滋味

喝起來順口香濃，這杯玫瑰海鹽拿鐵不僅擁有迷人的外觀，更讓人感受到假日午後的悠閒氛圍！

明太子燻鮭魚歐姆蕾．初千層可頌 $320

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美式蛋捲附主廚沙拉佐油醋醬、紅茶、黃金脆薯，這個歐姆蛋超大一個！幾乎快1/2個餐盤大小了！

麵包有兩種選擇：奶油佛卡夏、初．千層可頌，我抵擋不住可頌誘惑選了可頌XD

層層折疊烘烤的可頌香氣很吸引人，外皮酥脆、內部柔軟酥鬆，單吃就很好吃了，而且很大一顆讚耶！

蛋捲切開是滿滿的煙燻鮭魚，柔軟細緻的歐姆蛋與融化香濃的起司，再配上鹹鹹的燻鮭魚口感層層堆疊

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頂端還有微微辣的明太子，一起吃這口感風味真的太豐富了！而且份量很足夠男生來吃相信也吃得飽！

早午餐盤內還有附上新鮮的生菜沙拉，搭配酸甜油醋醬，清爽宜人又解膩！

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古巴牛肉慢煎奶油乳酪鮮乳吐司 $320

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吐司餐點附主廚沙拉佐油醋醬、紅茶、黃金脆薯，更換飲料可折抵30元；油醋醬也可加5元升級凱薩醬

超豐盛的吐司餐盤，最吸睛的是夾了滿滿牛肉的鮮奶吐司

吐司表面以奶油慢煎自金黃色，夾入起司、肉片和酸黃瓜，這不就是古巴三明治嗎！！

看看這畫面，真的太誘人了～我口水真的不小心就流出來了XD

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當初看了五星主廚快餐車，就對古巴三明治情有獨鍾，早寓使用奶油香煎的鮮奶吐司口感更加迷人

牛肉的香氣、起司的濃郁以及酸黃瓜的清爽，它的外皮口感酥脆，內餡豐富多汁，味道讓人一試難忘

每咬一口仿佛就淪陷一次，而且因為有酸黃瓜幫忙解膩，讓你不管吃幾口都還想再吃！

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看著照片我又想吃了啦！At.First早寓的古巴牛肉慢煎奶油乳酪鮮乳吐司是我很推薦的品項！

初．布雷斯特Honey Bread法式早晨 $330

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法式吐司早午餐盤，裡面有主廚沙拉佐油醋醬、紅茶、黃金脆薯、歐式香腸、後切培根、美式嫩蛋

沙拉醬升級凱薩醬，帶濃郁奶香和蛋黃滑順口感的凱薩醬，酸甜伴有乳酪的鹹香，是讓人很愛的沙拉醬

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沾滿蛋液的吐司在鍋裡煎出微微焦黃的色澤，口感鬆軟與楓糖漿譜出美好味道

法式吐司也是讓人好愛的一個早午餐品項，早寓的法式吐司是鮮奶吐司，所以口感上更大大加分

奶香和麵包香以及蛋香在咀嚼時散發在口中，讓人越吃越想吃，再搭配歐式香腸、嫩蛋更加豐富了

At.First早寓 忠孝敦化美食 東區不收服務費早午餐 森林系玻璃屋 專業噗嚨共MISO吃走 (15).jpg

另外還有他們的後切培根也很厲害！吃起來有沒培根的油膩感，而且因為厚切更滿足口腹之慾

鹹香的培根口感很好，是讓人吃了還想再吃的培根 (連我這種不吃培根的人都喜歡了，真的很不錯）

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早寓老法牛排班尼迪克蛋 $430

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班尼迪克蛋它蓬鬆柔嫩的質地，如同藍天中白色雲朵般輕盈，淋上班尼迪克蛋的靈魂：荷蘭醬

白色與黃色的交融，看起來就像蓬鬆的雲朵和炙熱溫暖的太陽一樣，很賞心悅目！

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底部是搭配酸種麵包，酸種麵包是現今健康趨勢的熱門食物，帶有微酸及麥味的自然風味

以單純的麵粉、鹽、水去製作，不添加奶油、牛奶、酵母粉，透過長時間發酵，讓麵包更好讓人體消化

搭配的主角是嫩煎牛排啊！！看看這厚切的牛排被班尼迪克蛋與酸種麵包包夾著

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將班尼迪克蛋劃破的瞬間真的是太療育、太賞心悅目、太誘人了！

濕潤的蛋黃沿著香嫩牛排流到酸種麵包，讓人迫不及待想要吃它！

牛排相當的軟嫩扎實，咀嚼中牛排的甜味會不斷釋出，這個牛排豪好吃～老闆我要再加點XD

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任何一種早午餐餐盤都附沙拉和黃金脆薯，主餐＋薯條絕對讓你有滿意的飽足感！

大份量早午餐男生也可以吃飽，而且又不收服務費真的很超值，在台北東區這個貴森森的地方

還能有一間不收服務費、寵物友善、餐點又好吃的店家，像是在海底石縫中找到的一塊寶！

不只早午餐還有義大利麵、燉飯、石鍋燉飯、豆腐鍋等多樣餐點，讓你從早到晚來At.First早寓都適合！

難怪網友們激推，週末假日人潮滿滿，台北東區早午餐推薦＂At.First早寓＂分享給你唷！

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【At.First早寓】

電話：02-8772-6867

地址：台北市大安區延吉街70巷5弄6號 (忠孝敦化捷運站)

營業時間：11:00~21:00 (週六週日10:00開始營業)

不收服務費、寵物友善、可刷卡、可LINE PAY

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