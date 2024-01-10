台北忠孝敦化捷運附近巷弄內，有著一間不收服務費，餐點豐富、環境氣質清新早午餐店At.First早寓

品牌營運至今邁入第10年，在社交平台上受到網友好評，網路上有著森林系玻璃屋早午餐的美名

在台北東區又不收服務費，而且還是寵物友善的店家，這不來探訪怎麼行！

地點位在台北東區忠孝敦化捷運與國父紀念館捷運中間，台北延吉街巷弄內

At.First早寓擁有明亮的落地窗，自然光灑進室內還有綠色植栽，將店內營造出清新自然的用餐環境

下午2點多來店內坐滿了人，要前來的朋友記得要先訂位唷！

白色的牆面和淺色的木質裝潢打造出輕盈宜人的氛圍，座位數不少並且有包廂空間

舒適的座椅和木質桌面相互輝映，打造出溫暖宜人的用餐氛圍，綠色植栽也為室內營造出生動的氛圍

At.First早寓是寵物友善店家，老闆有養一隻可愛的法鬥，知道出門用餐要找寵物友善餐廳不容易

所以希望At.First早寓能夠讓客人們出來用餐時，也能帶著寵物前來用餐，不讓他們孤單在家

這天來就看到好可愛的狗勾，不吵不鬧乖乖的在餐廳等待，有夠可愛的啦！！

包廂低消為4000元，可容納8~12人，生日趴踢、聖誕節慶等等都很適合

當天來因為包廂有客人我就不便拍照了，獨立空間而且隔音不錯，客人在包廂內慶祝很歡樂呢！

At.First早寓包廂派對套餐菜單在這裡！

因為不收服務費的關係，餐具、飲水、紙巾要自取唷！

At.First早寓可現金支付、刷卡和電子支付：LINE PAY

現在剛好碰到早寓10週年活動！在活動時間內集滿10點，就能獲得At.First早寓黑卡

只要憑黑卡消費，不限平假日皆可享有88折優惠！而且黑卡沒有時效限制，擁有這張卡超級划算的！

來看看At.First早寓最新菜單吧！

蜜桃沉沉燼如霜氣泡飲 $140

菜單看到這個名字就覺得很特別，不單單只是蜜桃氣泡飲？到底是什麼的一款飲料！？

端上桌時覺得超美，氣泡飲上面竟然有奶霜！

在奶霜上層有灑些許海鹽，讓你入口先感受到綿密細緻的鹹鹹奶霜

接著才是清爽冰涼的蜜桃氣泡飲，底部的蜜桃糖漿攪拌過後，蜜桃風味與氣泡水的衝勁交融

蜜桃氣泡飲香甜新清，奶霜綿密細緻，迸出前所未有的口感，這杯氣泡飲特別，大家不妨來喝喝看唷！

凡爾賽玫瑰海鹽拿鐵(熱) $150

拿鐵的奶泡超美，表面張力讓奶泡呈現令人上心悅目的畫面，咖啡的香氣從端上桌就能聞到

咖啡、絲滑牛奶和綿密奶泡喝起來有豐富口感，玫瑰海鹽微妙的鹹香在口中綻放，跟香醇的拿鐵好搭！

玫瑰糖漿讓拿鐵喝起來除了香醇外又有著迷人的玫瑰香氣，讓味蕾感受到層層地豐富滋味

喝起來順口香濃，這杯玫瑰海鹽拿鐵不僅擁有迷人的外觀，更讓人感受到假日午後的悠閒氛圍！

明太子燻鮭魚歐姆蕾．初千層可頌 $320

美式蛋捲附主廚沙拉佐油醋醬、紅茶、黃金脆薯，這個歐姆蛋超大一個！幾乎快1/2個餐盤大小了！

麵包有兩種選擇：奶油佛卡夏、初．千層可頌，我抵擋不住可頌誘惑選了可頌XD

層層折疊烘烤的可頌香氣很吸引人，外皮酥脆、內部柔軟酥鬆，單吃就很好吃了，而且很大一顆讚耶！

蛋捲切開是滿滿的煙燻鮭魚，柔軟細緻的歐姆蛋與融化香濃的起司，再配上鹹鹹的燻鮭魚口感層層堆疊

頂端還有微微辣的明太子，一起吃這口感風味真的太豐富了！而且份量很足夠男生來吃相信也吃得飽！

早午餐盤內還有附上新鮮的生菜沙拉，搭配酸甜油醋醬，清爽宜人又解膩！

古巴牛肉慢煎奶油乳酪鮮乳吐司 $320

吐司餐點附主廚沙拉佐油醋醬、紅茶、黃金脆薯，更換飲料可折抵30元；油醋醬也可加5元升級凱薩醬

超豐盛的吐司餐盤，最吸睛的是夾了滿滿牛肉的鮮奶吐司

吐司表面以奶油慢煎自金黃色，夾入起司、肉片和酸黃瓜，這不就是古巴三明治嗎！！

看看這畫面，真的太誘人了～我口水真的不小心就流出來了XD

當初看了五星主廚快餐車，就對古巴三明治情有獨鍾，早寓使用奶油香煎的鮮奶吐司口感更加迷人

牛肉的香氣、起司的濃郁以及酸黃瓜的清爽，它的外皮口感酥脆，內餡豐富多汁，味道讓人一試難忘

每咬一口仿佛就淪陷一次，而且因為有酸黃瓜幫忙解膩，讓你不管吃幾口都還想再吃！

看著照片我又想吃了啦！At.First早寓的古巴牛肉慢煎奶油乳酪鮮乳吐司是我很推薦的品項！

初．布雷斯特Honey Bread法式早晨 $330

法式吐司早午餐盤，裡面有主廚沙拉佐油醋醬、紅茶、黃金脆薯、歐式香腸、後切培根、美式嫩蛋

沙拉醬升級凱薩醬，帶濃郁奶香和蛋黃滑順口感的凱薩醬，酸甜伴有乳酪的鹹香，是讓人很愛的沙拉醬

沾滿蛋液的吐司在鍋裡煎出微微焦黃的色澤，口感鬆軟與楓糖漿譜出美好味道

法式吐司也是讓人好愛的一個早午餐品項，早寓的法式吐司是鮮奶吐司，所以口感上更大大加分

奶香和麵包香以及蛋香在咀嚼時散發在口中，讓人越吃越想吃，再搭配歐式香腸、嫩蛋更加豐富了

另外還有他們的後切培根也很厲害！吃起來有沒培根的油膩感，而且因為厚切更滿足口腹之慾

鹹香的培根口感很好，是讓人吃了還想再吃的培根 (連我這種不吃培根的人都喜歡了，真的很不錯）

早寓老法牛排班尼迪克蛋 $430

班尼迪克蛋它蓬鬆柔嫩的質地，如同藍天中白色雲朵般輕盈，淋上班尼迪克蛋的靈魂：荷蘭醬

白色與黃色的交融，看起來就像蓬鬆的雲朵和炙熱溫暖的太陽一樣，很賞心悅目！

底部是搭配酸種麵包，酸種麵包是現今健康趨勢的熱門食物，帶有微酸及麥味的自然風味

以單純的麵粉、鹽、水去製作，不添加奶油、牛奶、酵母粉，透過長時間發酵，讓麵包更好讓人體消化

搭配的主角是嫩煎牛排啊！！看看這厚切的牛排被班尼迪克蛋與酸種麵包包夾著

將班尼迪克蛋劃破的瞬間真的是太療育、太賞心悅目、太誘人了！

濕潤的蛋黃沿著香嫩牛排流到酸種麵包，讓人迫不及待想要吃它！

牛排相當的軟嫩扎實，咀嚼中牛排的甜味會不斷釋出，這個牛排豪好吃～老闆我要再加點XD

任何一種早午餐餐盤都附沙拉和黃金脆薯，主餐＋薯條絕對讓你有滿意的飽足感！

大份量早午餐男生也可以吃飽，而且又不收服務費真的很超值，在台北東區這個貴森森的地方

還能有一間不收服務費、寵物友善、餐點又好吃的店家，像是在海底石縫中找到的一塊寶！

不只早午餐還有義大利麵、燉飯、石鍋燉飯、豆腐鍋等多樣餐點，讓你從早到晚來At.First早寓都適合！

難怪網友們激推，週末假日人潮滿滿，台北東區早午餐推薦＂At.First早寓＂分享給你唷！

【At.First早寓】

電話：02-8772-6867

地址：台北市大安區延吉街70巷5弄6號 (忠孝敦化捷運站)

營業時間：11:00~21:00 (週六週日10:00開始營業)

不收服務費、寵物友善、可刷卡、可LINE PAY

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