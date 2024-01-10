Crème Anglaise 安格萊斯▪️武廟旁的私房甜點、生乳捲。

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赤崁樓周遭除了眾多的小吃美食外，

同時也聚集不少的咖啡館與甜點店。

所以、每隔一段時間來這兒走走、

總能發現到不同以往的新事物。



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像最近就注意到一家

新開不久的甜點店

【安格萊斯▪️甜點烘焙坊】





主打各式各樣特色的生乳卷，

也有餅乾與生日蛋糕訂製的服務。

地點在武廟附近、

廟口溫體牛肉湯的隔壁。

（剛好來個飯後甜點、完美❤）



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小巧雅致的外觀雖然挺低調，

但明亮剔透的木框窗景總讓人

經過時會不自覺地看上一眼。

然後就看到櫥窗裡擺著的

精緻餅乾還有美味蛋糕。





接著人就進來啦！(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

內用在二樓、

一個簡約清爽的木質空間。





下午時分來、灑入陽光讓裡頭洋溢著

柔和的暖黃色調，看著相當舒服呢❤

既是主打生乳卷、

當然要點來嚐嚐啊❤

點份［經典原味］

再加上特別款［柴燒黑糖］。

以及冬日必吃口味『草莓』❤





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✴️『經典原味』

看著很樸素、

但切開後露出滿滿的純白內餡兒

可是一點也不素啊(ゝ∀･)b





而且這奶霜好吃！

入口時不怎麼甜、但隨即而來

的軟香甜韻讓人好愛(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

《似雲朵奶油的輕盈爽口、

卻比之更具厚度質感❤》





整體來說、

那冰涼柔滑的奶霜質地與醇厚豐盈的奶味、

伴隨蛋糕捲蓬鬆柔軟與隱隱的蜂蜜清甜。

味蕾上的感受相當精彩❤





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✴️『柴燒黑糖』





也是簡簡單單的一朵小花兒裝飾。

可入口時爆出濃濃的黑糖甜厚讓人驚艷。

~這批有純(ﾉ>ω<)ﾉ





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✴️『草莓生乳卷』

第一個想法是、

我是吃蛋糕還是吃草莓？

草莓果肉給的好多呀♡⁠(⁠Ӧ⁠ｖ⁠Ӧ⁠｡⁠)





底下粉紅色的蛋糕捲看起來偏硬、

但實際上口感很柔軟！

且裡頭應該有加草莓果醬之類的、

有吃到草莓甜甜地香氣~





酸酸甜甜的草莓果肉

以柔滑奶霜作為銜接、

再搭配蛋糕捲裡頭的草莓果甜。

~整個甜度調和的恰到好處呢❤





店名：安格萊斯

地址：台南市中西區永福路二段176號

時間：臉書公告.

電話：0975 150 467