Crème Anglaise 安格萊斯▪️武廟旁的私房甜點、生乳捲。
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赤崁樓周遭除了眾多的小吃美食外，
同時也聚集不少的咖啡館與甜點店。
所以、每隔一段時間來這兒走走、
總能發現到不同以往的新事物。
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像最近就注意到一家
新開不久的甜點店
【安格萊斯▪️甜點烘焙坊】
主打各式各樣特色的生乳卷，
也有餅乾與生日蛋糕訂製的服務。
地點在武廟附近、
廟口溫體牛肉湯的隔壁。
（剛好來個飯後甜點、完美❤）
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小巧雅致的外觀雖然挺低調，
但明亮剔透的木框窗景總讓人
經過時會不自覺地看上一眼。
然後就看到櫥窗裡擺著的
精緻餅乾還有美味蛋糕。
接著人就進來啦！(つ≧▽≦)つ
內用在二樓、
一個簡約清爽的木質空間。
下午時分來、灑入陽光讓裡頭洋溢著
柔和的暖黃色調，看著相當舒服呢❤
既是主打生乳卷、
當然要點來嚐嚐啊❤
點份［經典原味］
再加上特別款［柴燒黑糖］。
以及冬日必吃口味『草莓』❤
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✴️『經典原味』
看著很樸素、
但切開後露出滿滿的純白內餡兒
可是一點也不素啊(ゝ∀･)b
而且這奶霜好吃！
入口時不怎麼甜、但隨即而來
的軟香甜韻讓人好愛(♡ω♡ ) ~♪
《似雲朵奶油的輕盈爽口、
卻比之更具厚度質感❤》
整體來說、
那冰涼柔滑的奶霜質地與醇厚豐盈的奶味、
伴隨蛋糕捲蓬鬆柔軟與隱隱的蜂蜜清甜。
味蕾上的感受相當精彩❤
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✴️『柴燒黑糖』
也是簡簡單單的一朵小花兒裝飾。
可入口時爆出濃濃的黑糖甜厚讓人驚艷。
~這批有純(ﾉ>ω<)ﾉ
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✴️『草莓生乳卷』
第一個想法是、
我是吃蛋糕還是吃草莓？
草莓果肉給的好多呀♡(ӦｖӦ｡)
底下粉紅色的蛋糕捲看起來偏硬、
但實際上口感很柔軟！
且裡頭應該有加草莓果醬之類的、
有吃到草莓甜甜地香氣~
酸酸甜甜的草莓果肉
以柔滑奶霜作為銜接、
再搭配蛋糕捲裡頭的草莓果甜。
~整個甜度調和的恰到好處呢❤
店名：安格萊斯
地址：台南市中西區永福路二段176號
時間：臉書公告.
電話：0975 150 467