為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > Crème Anglaise 安格萊斯▪️武廟旁的私房甜點、生乳捲。

Crème Anglaise 安格萊斯▪️武廟旁的私房甜點、生乳捲。

2024-01-10 22:23:17 沾墨點落 人氣：101
share
窩客好文

沾墨點落

發表篇數：651篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Crème Anglaise 安格萊斯
place台南市中西區永福路二段176號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

/tmp/phph7Np1p  

Crème Anglaise 安格萊斯▪️武廟旁的私房甜點、生乳捲。

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

赤崁樓周遭除了眾多的小吃美食外，
同時也聚集不少的咖啡館與甜點店。

所以、每隔一段時間來這兒走走、
總能發現到不同以往的新事物。

/tmp/phpRHNrfD
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
像最近就注意到一家
新開不久的甜點店

【安格萊斯▪️甜點烘焙坊】

/tmp/phpyWCNCm

主打各式各樣特色的生乳卷，
也有餅乾與生日蛋糕訂製的服務。

地點在武廟附近、
廟口溫體牛肉湯的隔壁。
（剛好來個飯後甜點、完美

/tmp/phpd0JNdf
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
小巧雅致的外觀雖然挺低調，
但明亮剔透的木框窗景總讓人
經過時會不自覺地看上一眼。

然後就看到櫥窗裡擺著的
精緻餅乾還有美味蛋糕。

/tmp/phpKK4A5I

/tmp/php3CA6iC

接著人就進來啦！(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ

/tmp/phpR7BGEt  

內用在二樓、
一個簡約清爽的木質空間。

/tmp/phpDZxj4f

下午時分來、灑入陽光讓裡頭洋溢著
柔和的暖黃色調，看著相當舒服呢

/tmp/phpt9eyFY  

既是主打生乳卷、
當然要點來嚐嚐啊
點份［經典原味］
再加上特別款［柴燒黑糖］
以及冬日必吃口味『草莓』❤

/tmp/phpRhDXqs

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
✴️『經典原味』

看著很樸素、
但切開後露出滿滿的純白內餡兒
可是一點也不素啊(ゝ∀･)b

/tmp/phplM29BB

而且這奶霜好吃！
入口時不怎麼甜、但隨即而來
的軟香甜韻讓人好愛(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪
《似雲朵奶油的輕盈爽口、
卻比之更具厚度質感❤》

/tmp/phpk55CS4

整體來說、
那冰涼柔滑的奶霜質地與醇厚豐盈的奶味、
伴隨蛋糕捲蓬鬆柔軟與隱隱的蜂蜜清甜。
味蕾上的感受相當精彩

/tmp/phpogNFpg


✴️『柴燒黑糖』

/tmp/phpqOmR0E

也是簡簡單單的一朵小花兒裝飾。
可入口時爆出濃濃的黑糖甜厚讓人驚艷。
~這批有純(ﾉ>ω<)ﾉ

/tmp/phpdOM203

✴️『草莓生乳卷』
第一個想法是、
我是吃蛋糕還是吃草莓？
草莓果肉給的好多呀♡⁠(⁠Ӧ⁠ｖ⁠Ӧ⁠｡⁠)

/tmp/phpOeL8bj

底下粉紅色的蛋糕捲看起來偏硬、
但實際上口感很柔軟！
且裡頭應該有加草莓果醬之類的、
有吃到草莓甜甜地香氣~

/tmp/phps5JZFz

酸酸甜甜的草莓果肉
以柔滑奶霜作為銜接、
再搭配蛋糕捲裡頭的草莓果甜。
~整個甜度調和的恰到好處呢

/tmp/phpWUNnl7

店名：安格萊斯
地址：台南市中西區永福路二段176號
時間：臉書公告.
電話：0975 150 467

創作者介紹
創作者 沾墨點落 的頭像
沾墨點落

閒人夢想




檢舉
share
chevron_left

挽火炭火焼き漢堡排~炭火燒烤的美味料理。

仙屋日食~深夜時段的美味漢堡排~

chevron_right
延伸閱讀
你曾經錯過的那些限定版
 SWEETMAKER小編特派員
台中市北區【台中北區】菸灰 Coffee Project 擁有老靈魂的咖啡店
 xiai
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up