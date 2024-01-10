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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 只有在台中才吃得到！咖哩沾醬沾什麼都好吃，冬季限定紅咖哩鍋，台中旅遊必吃咖哩餐廳 | 【台中 西屯區】Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店）

只有在台中才吃得到！咖哩沾醬沾什麼都好吃，冬季限定紅咖哩鍋，台中旅遊必吃咖哩餐廳 | 【台中 西屯區】Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店）

2024-01-10 22:29:34 安妮 Anny 人氣：105
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窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：542篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：MR.38咖哩傳奇人物-逢甲店
phone04-2452-8188
place台中市西屯區至善路212號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 16.jpeg

上次來台中，就對Mr.38 的咖哩念念不忘，這次出差到台中就二訪吃逢甲店

香氣十足的咖哩，無論是沾薯條、沾豆腐，或是咖哩火鍋、咖喱飯都好好吃

是來台中旅遊，我會推薦一定要吃的咖哩專門店

 

Mr.38東海店完整開箱👉https://helloann.me/blog/post/82940632 

 

 

 

Mr.38 咖哩美食餐廳 逢甲店 環境

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 20.jpg

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 18.jpg

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 19.jpg

之前到東海店吃晚餐，這次中午到逢甲店，窗邊位子採光好好！

且一二層樓的空間，沒想到一到午餐時段便聚集不少人

 

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 9.jpg

Mr.38一直是我很喜歡的咖哩專門店，因為其實我沒有很愛吃咖哩

許多知名店家的咖哩都主打濃郁、有時候吃了有些膩口

Mr.38結合印度與日本咖哩，蔬果基底同時，調和了辛香料

每口都蘊含不同層次，越吃會越讓人上癮

 

 

Mr.38 咖哩美食餐廳 逢甲店 餐點

開胃飲

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 1.jpg

到Mr.38，餐點上桌前都會先送上小杯開胃飲，會根據季節而有所不同

酸酸甜甜的口感，真的很開胃～整體服務體驗很不錯

 

 

咖哩炸蛋豆腐 NT.80 不客觀推薦★★★★★

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 7.jpg

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 10.jpg

上次來我也有吃這個品項！是我個人超愛的餐點！

尤其是沾上他們清爽、豐郁的咖哩醬，和酥香的豆腐融在一起好好吃

 

 

香脆薯條 NT.80 不客觀推薦★★★★★

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 8.jpg

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 11.jpg

如果單薯條也許很普通，但沾上他們的咖哩醬一切都不一樣了！

淡雅的咖哩香和炸物的酥炸香非常搭！好想買一大罐咖哩醬，回去吃什麼都沾一下😂

 

 

明太子麵包 NT.60 不客觀推薦★★★★★

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 3.jpg

原先想說，主打咖哩的餐廳，居然推出明太子麵包？！

不過一吃也直接愛上，鹹香又有點明太子的微辣口，讓人印象深刻

 

 

招牌咖哩鍋+火鍋起士 NT.258+40 不客觀推薦★★★★★

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 5.jpg

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 6.jpg

咖哩和起司完全是最佳組合！濃郁香醇的咖哩香氣，疊加起司的味道

肉片、時蔬都浸入兩種豐富層次的口感，想多些濃濃咖哩味

再沾點咖哩醬，超級咖哩控絕對要吃的組合

 

 

泰香紅咖哩 NT.238 不客觀推薦★★★★★

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 4.jpg

是全新冬季限定的小火鍋！如果喜歡咖哩中有點變化的人，那酸辣的泰式很適合～

和一般的咖哩鍋不同，一入口是有點酸香的氣息，尾韻是溫潤的微辣

其中蘊含香茅味道，一層層的口感與香氣，是Mr.38全新的味道～

 

 

鳳梨冰茶(套餐加價換) +NT.38 不客觀推薦★★★★★

泰式冰奶茶(套餐加價換) +NT.38 不客觀推薦★★★★★

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 2.jpg

Mr.38套餐可加價換其他飲品～我覺得最棒的是飲品多數甜度都很剛好

泰式冰奶茶不會過甜、仍有奶香味，鳳梨冰茶有香甜的鳳梨味，帶點酸很滑順

 

 

手作烤布蕾 升級+NT.38 不客觀推薦★★★★★

義式提拉米蘇 升級+NT.48 不客觀推薦★★★★★

芒果凍奶酪 升級+NT.38 不客觀推薦★★★★★

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 15.jpg

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 12.jpg

烤布蕾的焦糖不會因烤太久而產生苦味，香甜脆口配上內裡綿密口感，作為ending很完美

 

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 13.jpg

提拉米蘇是裡面甜度最低的，其中摻些苦味，苦甜香氣更是大人的口味

 

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 14.jpg

綿綿奶香醇的奶酪基底，與甜口的芒果香氣，怎麼甜點也都很好吃～

 

台中 西屯區 Mr.38 咖哩美食餐廳（逢甲店） 17.jpeg

Mr.38是少數我非常喜歡的咖哩餐廳～專屬台灣人的咖哩香氣、豐富層次

無論作為火鍋、當沾醬都很好吃！推薦來台中旅遊一定要來吃吃看Mr.38

他們的店也都只有在台中才能吃得到喔～

 

 

 

Mr.38 咖哩美食餐廳 逢甲店(粉專/官網)

地址：台中市西屯區至善路212號

電話：04 2452 8188

營業時間：週一～週日 11:00-21:30

【交通資訊】

汽車停車場

•逢甲文華停車場 走路190m(3分鐘)

•台中聯通台中逢甲停車場 走路220m(3分鐘)

公車站牌

•下湳仔 走路40m(1分鐘)

•逢甲大學(逢甲路) 走路220m(3分鐘)

 

【分店資訊】

Mr.38 咖哩美食餐廳 崇得店

地址：台中市北屯區崇德路二段57號

電話：04 2236 8881

營業時間：週一～週日 11:00-22:00

 

 

Mr.38 咖哩美食餐廳 一中店

地址：台中市北區一中街109號

電話：04 2223 0866

營業時間：週一～週日 11:00-22:00

 

Mr.38 咖哩美食餐廳 東海店

地址：台中市龍井區遊園南路183號

電話：04 2652 2238

營業時間：週一～週日 11:00-22:00

文章標籤

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