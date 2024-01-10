上次來台中，就對Mr.38 的咖哩念念不忘，這次出差到台中就二訪吃逢甲店

香氣十足的咖哩，無論是沾薯條、沾豆腐，或是咖哩火鍋、咖喱飯都好好吃

是來台中旅遊，我會推薦一定要吃的咖哩專門店

Mr.38東海店完整開箱👉https://helloann.me/blog/post/82940632

Mr.38 咖哩美食餐廳 逢甲店 環境

之前到東海店吃晚餐，這次中午到逢甲店，窗邊位子採光好好！

且一二層樓的空間，沒想到一到午餐時段便聚集不少人

Mr.38一直是我很喜歡的咖哩專門店，因為其實我沒有很愛吃咖哩

許多知名店家的咖哩都主打濃郁、有時候吃了有些膩口

Mr.38結合印度與日本咖哩，蔬果基底同時，調和了辛香料

每口都蘊含不同層次，越吃會越讓人上癮

Mr.38 咖哩美食餐廳 逢甲店 餐點

開胃飲

到Mr.38，餐點上桌前都會先送上小杯開胃飲，會根據季節而有所不同

酸酸甜甜的口感，真的很開胃～整體服務體驗很不錯

咖哩炸蛋豆腐 NT.80 不客觀推薦★★★★★

上次來我也有吃這個品項！是我個人超愛的餐點！

尤其是沾上他們清爽、豐郁的咖哩醬，和酥香的豆腐融在一起好好吃

香脆薯條 NT.80 不客觀推薦★★★★★

如果單薯條也許很普通，但沾上他們的咖哩醬一切都不一樣了！

淡雅的咖哩香和炸物的酥炸香非常搭！好想買一大罐咖哩醬，回去吃什麼都沾一下😂

明太子麵包 NT.60 不客觀推薦★★★★★

原先想說，主打咖哩的餐廳，居然推出明太子麵包？！

不過一吃也直接愛上，鹹香又有點明太子的微辣口，讓人印象深刻

招牌咖哩鍋+火鍋起士 NT.258+40 不客觀推薦★★★★★

咖哩和起司完全是最佳組合！濃郁香醇的咖哩香氣，疊加起司的味道

肉片、時蔬都浸入兩種豐富層次的口感，想多些濃濃咖哩味

再沾點咖哩醬，超級咖哩控絕對要吃的組合

泰香紅咖哩 NT.238 不客觀推薦★★★★★

是全新冬季限定的小火鍋！如果喜歡咖哩中有點變化的人，那酸辣的泰式很適合～

和一般的咖哩鍋不同，一入口是有點酸香的氣息，尾韻是溫潤的微辣

其中蘊含香茅味道，一層層的口感與香氣，是Mr.38全新的味道～

鳳梨冰茶(套餐加價換) +NT.38 不客觀推薦★★★★★

泰式冰奶茶(套餐加價換) +NT.38 不客觀推薦★★★★★

Mr.38套餐可加價換其他飲品～我覺得最棒的是飲品多數甜度都很剛好

泰式冰奶茶不會過甜、仍有奶香味，鳳梨冰茶有香甜的鳳梨味，帶點酸很滑順

手作烤布蕾 升級+NT.38 不客觀推薦★★★★★

義式提拉米蘇 升級+NT.48 不客觀推薦★★★★★

芒果凍奶酪 升級+NT.38 不客觀推薦★★★★★

烤布蕾的焦糖不會因烤太久而產生苦味，香甜脆口配上內裡綿密口感，作為ending很完美

提拉米蘇是裡面甜度最低的，其中摻些苦味，苦甜香氣更是大人的口味

綿綿奶香醇的奶酪基底，與甜口的芒果香氣，怎麼甜點也都很好吃～

Mr.38是少數我非常喜歡的咖哩餐廳～專屬台灣人的咖哩香氣、豐富層次

無論作為火鍋、當沾醬都很好吃！推薦來台中旅遊一定要來吃吃看Mr.38

他們的店也都只有在台中才能吃得到喔～

Mr.38 咖哩美食餐廳 逢甲店( 粉專 / 官網 ) 地址：台中市西屯區至善路212號 電話：04 2452 8188 營業時間：週一～週日 11:00-21:30 【交通資訊】 汽車停車場 •逢甲文華停車場 走路190m(3分鐘) •台中聯通台中逢甲停車場 走路220m(3分鐘) 公車站牌 •下湳仔 走路40m(1分鐘) •逢甲大學(逢甲路) 走路220m(3分鐘) 【分店資訊】 Mr.38 咖哩美食餐廳 崇得店 地址：台中市北屯區崇德路二段57號 電話：04 2236 8881 營業時間：週一～週日 11:00-22:00 Mr.38 咖哩美食餐廳 一中店 地址：台中市北區一中街109號 電話：04 2223 0866 營業時間：週一～週日 11:00-22:00 Mr.38 咖哩美食餐廳 東海店 地址：台中市龍井區遊園南路183號 電話：04 2652 2238 營業時間：週一～週日 11:00-22:00

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