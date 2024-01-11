不敢相信台北竟然有這麼佛的串燒居酒屋！柒息地這個神醬汁真的太好吃啦～食材炸過帶有一點脆脆的口感，再刷上特調秘制醬汁吃起來很有層次，鹹甜的味道跟每種食材都很搭！銅板價的串燒真的是小資族首選。另外還有麵食、湯品、酒類，不論是要多人聚餐、同事聚會還是麻吉吃宵夜這裡都是好選擇唷！

追蹤我的IG更新最快最即時👉🏻 iris_eating_0605 👈🏻

合作邀約請來信：rong1995060555@gmail.com

環境介紹

▼柒息地在台北已經有四家分店了！今天來到延吉店，就位在東區國父紀念館站、忠孝敦化站，交通非常方便

▼食材都擺放在冰櫃裡明亮乾淨，而且有拉門也很衛生～

▼食材都很新鮮看起來都好好吃喔！而且通通都是銅板價，享受美食荷包君也完全沒負擔

▼串燒是採自助式自己拿取再到櫃檯結帳。還有其他食物品項是用QRcode掃描點餐的唷！餐點品項種類超級多種

▼店裡的桌數不多，我剛開店就到了。用餐時間真的是整間店坐滿滿！大家記得一定要先訂位啊～～

餐點介紹

▼親民的價錢真的一不小心就會手滑拿太多變成這樣一整桌XD 而且他們的秘製醬汁真的很神耶，鹹鹹甜甜的味道跟哪個食材都搭得起來，吃起來也不死鹹很涮嘴！食材炸過後還帶有一點脆脆的口感，再刷上醬汁燒烤，吃起來很有層次感。和朋友點這樣一大桌平均下來和一般外面的居酒屋相比真的不貴，吃美食又不傷荷包真的是小資族的大確幸！！

◻️天使大紅蝦 $130/ 2隻 ◻️日本生蠔 $190/ 3顆 ◻️飛魚卵香腸 $130/ 2支 ◻️烤香酥肥腸 $100 ◻️鯛魚下巴 $60 ◻️花枝丸 $39 ◻️豬五花包番茄 $55 ◻️梅花豬肉串 $49 ◻️百頁豆腐 $19 ◻️豆干 $23 ◻️豆皮 $29 ◻️杏鮑菇 $30 ◻️青椒 $30 ◻️甜不辣$25 ◻️米腸 $30 ◻️豬血糕 $19 ◻️去骨雞腿 $85

▼串燒一上桌真的就香氣撲鼻耶！這個醬汁真的一聞到就讓人流口水，超級開胃的！而且刷醬都很均勻

▼心中最愛的第一名就是豬五花包番茄，大家一定要拿！番茄超級juicy，外表刷醬後燒烤，番茄的多汁酸甜和肉片融合得很好耶。

▼豆皮我也超愛！炸得酥脆後再燒烤刷醬很入味，

▼豐富多樣的食材而且通通都是銅板價，重點是有專人幫忙烤就是舒服XDD 這家真的是我想吃串燒但又不想花大錢時的口袋名單耶！

▼我自己也很喜歡去骨雞腿～外層的雞皮還有點脆口，搭配醬汁鹹香好吃

▼吃串燒的基本標配甜不辣、豬血糕、米腸當然都要拿一輪，全部都好吃！

▼這個生蠔真的很飽滿耶！而且三顆才$190，CP值很高耶～不過因為我不敢吃生蠔，所以交給朋友品嚐，他一臉滿足的說「新鮮！」

▼天使紅蝦個頭也很大！熟度烤得剛剛好

▼我媽最喜歡的烤香酥肥腸，整盤幾乎被她秒清盤XD 炸過後最外皮很脆。而且處理得很乾淨，好好吃唷！真的是很棒的下酒菜耶

▼飛魚卵香腸也是每次來都必點的品項，飛魚卵逼逼波波的口感很特別。本身調味就很好吃，搭配表面簡單的椒鹽就很下飯耶XD

▼鯛魚下巴外層的麵衣很薄脆，一定要擠上檸檬汁更加提味。外皮金黃酥脆，扒開裡面發現魚肉很juicy耶～酥炸後把汁都鎖起來了

棲息地拉麵 $160

▼裡頭加了一整片的起司！讓湯頭的奶香味更加濃郁了～帶點些微的辣度很提味。麵條軟硬度適中，裡頭還有肉片、蔬菜很豐富

剝皮辣椒雞湯 $130

▼辣感相當溫潤不會很刺激，而且雞腿肉超級軟嫩又入味～熱熱的湯頭暖心又暖胃，實在太喜歡了

kirin生啤酒、1664白生啤酒

▼來居酒屋當然是不能錯過啤酒啊！吃串燒配啤酒就是快樂雙倍大家說是不是啊～這裡還有外面少見的1664白生啤酒，細緻滑順的氣泡感喝起來有種果香耶！

▼除了啤酒也有其他韓國和日本進口酒、或不喝酒的也有無酒精飲品

菜單

追蹤我的IG更新最快最即時👉🏻 iris_eating_0605 👈🏻

合作邀約請來信：rong1995060555@gmail.com

資訊＆其他

【柒息地-延吉店】

🏠台北市大安區延吉街99號

🚇捷運國父紀念館站、忠孝敦化站

☎️(02) 2777-1157

⏰18:00-01:30

【柒息地-士林店】

🏠台北市士林區小北街3號

🚇捷運士林站

☎️(02) 2881-5670

⏰18:00-01:30

【柒息地-長春店】

🏠台北市中山區長春路128-1號

🚇捷運松江南京站

☎️(02) 2567-1770

⏰18:00-01:30

【柒息地-三重店】

🏠新北市三重區自強路一段230號

🚇捷運三重國小站

☎️(02) 2971-7717

⏰18:00-01:30

延伸閱讀