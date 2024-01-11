（▲下載自全聯官網）

全聯甜點品牌We Sweet x 皇后陛下Your Majesty聯名甜點

全聯2022年與蔡依林翻糖品牌首度合作，就創出高人氣高銷售的亮眼成績，2023年年末全聯We Sweet再度和 蔡依林的翻糖品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名合作，自2023年12／8至2024年2∕1止，分為三波推出不同的系列甜點。

全系列聯名甜點從發想、口味到包裝與視覺，全都由Jolin蔡依林親自參與、研發監製。

繼濃郁巧克力系列甜點、甜美草莓甜點，第三波終於迎來我最喜歡的「起司」甜點系列。

等不了滯銷下殺6折撿便宜，5日開賣當天就趕快去搶第一波來開箱。

壓軸全新起司甜點，推出「經典檸檬起司」「一口乳酪」「半熟乳酪」3款，採用頂級北海道乳酪和馬斯卡邦製作，售價99元至119元。

📍販售時間自1∕5至2∕1限時28天

底部有內容成分與營養熱量標示

我們都知道Jolin精銳的時尚創意，這次聯名系列包裝設計當然也是出自我們天后的創意。

外盒以芭比粉搭配黑色底，整體設計相當搶眼吸睛，另外在每一款外盒提把也都做不同的專屬設計。

首波巧克力系列外盒提把分別有愛心、珠寶、鑽石等設計，第二波草莓季則是可愛蝴蝶結、珍珠提把，第三波壓軸的起司系列該怎麼形容呢，較為簡約但也算凹凸有致各不同。

前兩波限定款裡面會有Jolin愛犬屋虎可愛造型插卡，這一波沒有的啦‥唉～也不是愛計較，只是人家是真的很想要啦‥ಠ╭╮ಠ

🧀經典檸檬起司＄119

我個人最喜歡的「經典檸檬起司」一盒2入，不過這個只有半杯吧！？哇嗚🥺

慕斯般的嫩滑口感綿密細緻，檸檬的酸味不明顯，乳酪起司的醇厚奶香十分飽滿，甜度低份量小吃起來濃而不膩，畢竟2、3口就吃完了！

🧀 一口乳酪＄99

參考高級生巧克力一口一個的樣式，設計推出的「一口乳酪」一盒6入

上層是重乳酪搭配下層海綿蛋糕底，如雪糕般的口感細膩綿滑入口即化，迷人的濃郁乳香讓人一口接一口，賀呷！

🧀半熟乳酪＄99

以多道工法製成的「半熟乳酪」一盒4入

半熟內心濕潤柔軟，口感鬆綿輕盈不甜膩，不知道是不是因為前兩款乳酪太濃郁，反而顯得這款乳香比例過輕。

跟我一樣想一次品嘗三款口味的朋友，可以依口味輕重順序品嘗，更能品出較完美的味道。我沒注意這一點而從味道較濃郁的開始，最後吃到半熟乳酪時才會顯得平淡。

建議順序：半熟乳酪➡️一口乳酪➡️經典檸檬起司

最後依照我的個人喜好1️⃣經典檸檬起司2️⃣一口乳酪3️⃣半熟乳酪 （※個人意見僅供參考）

販售時間自1∕5至2∕1限時28天，全省全聯均售，喜歡的朋友趕快去嘗鮮吧！

完食～

●日常食記為個人消費之分享，我不是專業美食家，單純以【個人口味】紀錄，喜好各有不同不代表大眾口味。

●照片與文字內容皆本人版權所有，請勿抄襲（如需引用請告知與註明連結出處）

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🕢營業時間：07：30–22：30

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