前陣子看到許多格友PO出北部特有的粗米粉湯文章，讓我饞的口水直流，一碗米粉湯、一塊同鍋熬煮的油豆腐，那是小時候住在台北記憶中的滋味。

初來台南時也曾經尋尋覓覓，想找記憶中的甜不辣、蚵仔煎、米粉湯等北部熟悉的滋味，才發現南北差異那味道不再是那個熟悉的記憶。

當然居住台南多年，口味也早已經同化了，甜不辣可以換成沾醬油膏的大黑輪，蚵仔煎就算加上不怎麼對味的現成醬料也還不錯吃，唯有大骨粗米粉湯倒是很難得一見。

就在被格友一直燒到之際，手機自動跳出『台北口味 米粉湯』，就說手機都被Google監聽了吧，每次閒聊啥隔天都能看到商品推廣。

扯這麼多，只是想說終於找到我思念的『台北口味 米粉湯』

台北口味 米粉湯

位於東區崇學路上的『台北口味 米粉湯』開業多年憑藉獨特口味與真材實料，深受在地饕客與北部異鄉遊子的喜愛，每到用餐時間店裡總是高朋滿座，生意超級好。

主打台南少見的台北口味粗米粉湯、大腸蚵仔麵線、鹹湯圓、麻油雞、紅糟肉等，每一項都是店內人氣商品。

營業時間雖說是營業到晚上8點，但很多人氣餐點大約7點就銷售一空了，所以時間許可還是提早上門會比較保險。

點完餐可到外面的冷藏冰櫃裡挑選涼拌小菜

闆娘說因為隔日要放連假（用餐當是是中秋連假前一天），所以小菜沒有做太多。

平常的話兩天店休過後，星期二的營業日小菜數量與種類最豐富。

▍店內環境

外帶客與內用客川流不息，店員收拾整理與出餐動作都算迅速，還是不敵一波波的人潮，忙到用完餐的碗盤都來不及整理。

▌餐具

餐具自取，還有提供甜檸檬水免費飲用。

▍菜單

菜單品項以大腸蚵仔麵線、台北米粉湯、鹹湯圓為人氣必點，咖哩燴飯與季節性推出的麻油雞湯也是廣受好評，除此之外還有肉燥飯、榨菜肉絲麵、水餃等，搭配紅糟肉、多款黑白切、涼拌小菜等種類豐富選擇性高。

再次提醒要早一點來齁！

當日6點半過來用餐，原本想點的大腸蚵仔麵線已銷售一空，畫好的咖哩燴飯也被告知沒有飯了…

還好米粉湯還有，不然姊就要（╯－＿－）╯╧╧翻桌囉（咳，我是說吃快點拚翻桌率啦。

▽台北米粉湯（小）＄40

搬來台南數十年，當然也尋找過這個老味道，吃過2、3間標榜台北口味的米粉湯，其中只有1間口味得到我的認可，那間只賣甜不辣與台北米粉湯的店，從開幕起客人就寥寥無幾一直不見起色，不知是品項太少還是不符合南部人口味，吃了幾次之後店就倒了😢

『台北口味 米粉湯』是很多住過台北的食客與南飄的遊子，嚐過後認證的正統台北口味米粉湯。

米粉湯上桌，先喝一口湯(⊙o⊙)！！沒錯就是這個味，就是這個讓我朝思暮想尋覓的老味道無誤。

大骨熬煮的湯頭，濃郁清香不油不膩，帶米香的粗米粉透軟滑嫩，加上芹菜、油蔥、蝦皮、點綴提味，最後撒上堪稱米粉湯精髓的爆量胡椒（貼心提醒，胡椒依個人喜好斟酌服用），喝起來甘甜鮮香帶濃濃的胡椒辛辣，熱呼呼香辣辣瞬間讓整個身體都暖起來，就算飆汗也要喝到湯汁一滴不剩方能罷休！

呼～心滿意足

▽榨菜肉絲麵（乾）＄60

看似再平凡不過的榨菜肉絲乾麵，淋上滷到軟爛的肉燥與油蔥酥，攪拌後巴覆醬料的麵條入口細滑帶Q，香氣十足鹹甜適中，不得不說油蔥酥讓整碗麵香氣更加倍，吃起來鹹香涮嘴層次豐富。

此刻都覺得榨菜肉絲是多餘的配角

▽鹹湯圓＄70

我跟鵝子都很喜歡的鹹湯圓當然也是必點

店家怕我們久等，特別提醒鹹湯圓要花點時間烹煮可以嗎？反正我跟鵝子都有點了其他主食，所以當然是OK阿。

純米製的湯圓外皮Q軟黏糯，一口咬下鹹香肉餡飽滿多汁，油蔥肉燥內餡香味十足，搭配清甜爽口的大骨湯，果然是絕妙好滋味。

最後上桌的鹹湯圓沒有讓人失望，美味果然值得等待！

▽蘿蔔湯＄30

蘿蔔透軟湯頭清甜，爽口好喝。

▽紅糟肉＄50

我本身不是太喜歡紅麴酒糟味，所以本在考慮到底要不要點紅糟肉，想到網友都推薦這道必點，太晚來想吃可還吃不到呢，既然如此勢必得點上一份。

還好他們家紅麴酒糟味不是太重，比較像酥炸肉，外酥內彈鮮香脆口，鹹甜鹹甜還不錯吃。

▲店家自己炒的辣椒，闆娘特別提醒很辣喔！恩真的有辣，辣才過癮阿！跟我一樣嗜辣的朋友記得跟店家索取。

▼照片純粹擺拍而已嘿～紅糟肉本身醃製味道就已經足夠，不用沾醬就很好吃

▽燙青菜＄40

▽涼拌小菜（圓盤）＄35

鼓椒炒豆干肉絲 香辣鹹甘超夠味，好好吃。

▽油豆腐（2塊/份）＄15

米粉湯的好夥伴油豆腐 ，軟嫩細滑，簡單的美味。

▽滷蛋＄15

很多外地遊客常笑稱，拿根筷子在台南天空轉一轉，都能轉出一根棉花糖。雖然許多對於台南甜度的江湖傳說略顯誇大，我們當地人都會忍不住想大聲反駁：才沒有！！

但說實話，台南食物大多都鹹甜鹹甜是不爭的事實，只要到外地遊玩吃當地的食物，就會知道那明顯的差異。

住台南數十年我也早已習慣，只是偶爾還是會想起住台北時，國小校門口的那攤麵線、夜市的那盤蚵仔煎還有舊家旁邊那碗米粉湯。

正宗台北味的『台北口味 米粉湯』分享給跟我一樣想解鄉愁滋味，或是想嚐鮮滋味的您。

完食～

●日常食記為個人消費之分享，我不是專業美食家，單純以【個人口味】紀錄，喜好各有不同不代表大眾口味。

●照片與文字內容皆本人版權所有，請勿抄襲（如需引用請告知與註明連結出處）

│台北口味 米粉湯│

🏡地址：台南市東區崇學路65號

☎️電話：（06）336–6450

🕘營業時間：09：00–20：00

🈚️🈺️店休：星期日、星期一



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