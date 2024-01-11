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[台北信義區]教父牛排新品牌MUCHOYAKI主餐到甜點樣樣滿意，商業午餐CP值高～新光三越美食

2024-01-11 08:13:04 奶昔樂園 人氣：107
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窩客好文

奶昔樂園

發表篇數：128篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：MUCHOYAKI
phone02-27290538
place台北市信義區松壽路9號6樓
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

真的很久沒有吃教父牛排了，上一次吃已經是N年前的過年，我記得價格不便宜，平常真的不會去吃，【MUCHOYAKI】真的是教父系列比較親民的新品牌，平日難得休假，和朋友相約到MUCHOYAKI享用午餐，早有耳聞商業午餐品質不錯價格又划算，今天就幫大家來嚐鮮看看。

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

位在新光三越A9的MUCHOYAKI，一上六樓馬上就被燈光明亮的吧檯所吸引，好多人在等候期間跟吧台合照，當然我也不例外。

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

訂位須知:

  1. 提供30天內的訂位，目前僅接受官方Inline線上訂位及電話預約。
  2. Inline訂位只接受4人以下的訂位，超過人數請致電由專人為您安排。
  3. 當月壽星提供生日蛋糕乙份，須提前告知。
  4. 餐廳無提供兒童餐具
  5. 本餐廳謝絕攜帶任何寵物入內，若違反規定，恕無法接受接待用餐。
  6. 訂位保留10分鐘，逾時則取消並優先安排給現場客人。
  7. 餐廳設有獨立私人包廂，可容納10至40位貴賓，若有需求歡迎致電與我們聯繫與討論。

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

半開放式的廚房，每個員工專注認真工作的模樣，讓我對接下來的食物越來越期待了。

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

服務人員帶位後會提供置物籃，非常貼心，原本以為餐廳不大，沒想到進來還有其它坐位和包廂。

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

利用鏡子讓空間看起來更寬敞，設有獨立包廂可容納10-40位，有需要可以和餐廳詢問。

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

餐廳只提供付費水，氣泡水和一般礦泉水價格都一樣，有大小之分，500ml/＄120、1000ml/＄180。

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲平日一至五中午提供午間套餐/晚間提供晚間套餐
[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲假日及國定假日 全天提供單點菜單

午餐.jpg

晚餐.jpg

單點.jpg

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

楓糖鹽可頌（可續）

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

現烤超燙的楓糖鹽可頌，剝開濃郁的楓糖味撲鼻而來，外皮酥脆內裏綿密細緻且濕潤Q彈，超推！

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

季節沙拉（檸檬油醋）

五顏六色的季節沙拉，搭配檸檬油醋，吃起來很天然的香草味。

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

每日湯品（南瓜濃湯）

上面的現打奶泡可攪拌均勻後再喝，南瓜很甜，喝起來很細緻綿密。

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

澳洲M9+和牛紐約客牛排（6oz）＄1780  提供謙田酸橘醋醬油

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

日本的酸橘醋淡淡的不會搶走肉的原味，澳洲和牛多汁軟嫩，三分熟不帶血剛剛好。

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

美國頂級紐約客牛排（7oz）＄1280   提供中東紅辣醬和阿根廷香草醬二選一

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

做五分熟不帶血，軟嫩好入口，搭配阿根廷香草醬吃起來像青醬帶點孜然味，搭配牛排別有一番風味。

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

除了牛排提供的醬料外，還有鹽之花可做搭配，個人還是最喜歡原味的鹽之花最好吃。

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

提拉米蘇是由服務人員桌邊上的，看起來很豪邁，如果可以續就更好了[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

提拉米蘇
這個容器不太搭提拉米蘇，因為是圓形的碗，有點日式甜點的感覺。

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

提拉米蘇酒味濃，吃起來濕潤，算還不錯但不到驚豔，容器有扣分些。

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

每日限定甜點（綜合莓果塔）

每日甜點的擺盤看起來就好很多，餅皮香莓果酸，料多實在，很適合配一杯熱茶。

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

冰奶茶/熱奶茶
飲品可選冰、熱咖啡或茶，皆無糖，屬於奶味重的奶茶，順口好喝。

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

MUCHOYAKI教父牛排餐飲體系果然都有一定的水準，當月壽星會送小蛋糕，非常多人來店裡慶生。

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

整體用餐下來是一個很不錯的經驗，服務人員都非常親切，餐點介紹也很詳細，不時都會來注意是否需要添加什麼和倒水，用餐環境也很舒適，難怪好多人都來這邊慶生，食物表現也不錯，尤其牛排真的好吃！推薦給大家～

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

MUCHOYAKI  】線上訂位[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

臉書粉絲團

地址︰ 台北市信義區松壽路9號6樓（新光三越信義A9）

電話︰（02）2729-0538

營業時間︰ 12︰00-15︰00，18︰00-21︰00

交通︰捷運板南線「市政府站3號出口」步行約8分鐘

[台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲希望大家喜歡今天的分享喔 [台北信義區]MUCHOYAKI 教父牛排餐飲

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