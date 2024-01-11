位於林口長庚、機捷A8站旁的

【ABV日式居酒館】(林口長庚店)

是ABV Bar & Kitchen餐飲集團的第12間餐廳，

以日本關西風料理為主軸，

搭配300款以上的世界各國精釀啤酒，

在這裡可以吃到傳統又道地的日式菜色，

體驗日本的居酒屋文化，

營業至凌晨2:00，更是林口宵夜的好選擇！

#林口長庚美食

#不限時啤酒餐廳 #運動轉播

【ABV日式居酒館】(林口長庚店）

"ABV" = Alcohol By Volume (酒精濃度)

是專業的啤酒通路與餐廳，

致力於推廣精釀啤酒搭餐文化，

目標是成為精釀啤酒餐廳界的領導品牌。

▼ABV目前共有六大品牌、12間分店▼

ABV加勒比海餐酒館

ABV地中海餐酒館

ABV板橋閣樓餐酒館-景觀餐廳

ABV日式居酒館

ABV美式餐酒館

ABV南洋餐酒館

▼2023年12月，新開幕的

ABV Bar & Kitchen 日式居酒館(林口長庚店)

位於林口長庚醫院的對面，機捷A8站就在附近，交通非常便利！

在這裡可以品嚐日本各州的經典料理與最道地的美食，

讓顧客體驗最接近日本在地的飲食文化。

▼店內裝潢呈現著日式風情，

又融合了19世紀歐洲浪漫主義，

有東、西方文化結合的和洋兼併風格。

這裡還擁有300款以上世界各國精釀啤酒，

每週還會更換新品，至今已引進超過3000種以上的精釀啤酒，

除了有美、英、德、比利時的啤酒之外，

還收藏了日本各地域的精釀啤酒，

搭配日本道地美食更對味！

【ABV日式居酒館 菜單】

以日本各州各城市在地名物為主打，

有鐵板料理、主食、稻草燒、烤物、炸物、下酒菜…等，

超過70道的嚴選美食。

也有提供3~4人、5~6人的分享餐，

道道都是日本在地的特色料理。

▶️(ABV日式居酒館菜單)

▼桌上放有各國的精釀啤酒介紹DM，

可依喜好選擇搭配餐點。

【3~4人分享餐】＄2899

我們今天4人用餐，直接點選「3~4人分享餐」，

內含：沙拉、前菜、炸物、主食、經典料理、海鮮、串燒、甜點，

量多味足，一次吃遍日式特色料理。

【胡麻豚肉豆腐】

這碗色彩繽紛的沙拉裡，

有大塊的嫩豆腐、豚肉片、京都水菜沙拉，

川燙後急速冷凍的豚肉片，吃起來Q彈清甜，

佐上胡麻醬汁後，

香氣四溢，清爽又開胃！

【名古屋風炸豬排串】

這是名古屋鄉土料理！

使用上好的豬梅花肉，裏上雞蛋液、麵包粉，

炸至金黃的豬排串，搭配八丁味噌醬汁，

吃起來有鹹甜有味，柔嫩中帶有咬勁，

會讓人一口接一口的吃光光。

【金針雪牛串】

炙烤過的雪花牛，

裡面包著吸滿醬汁的金針菇，

吃起來微辣油潤，且帶有鮮甜與脆脆的口感，

味道很不錯！

▼這裡有專業的精釀啤酒師可協助推薦酒搭餐，

我們選了以下二款水果風味的啤酒來搭配餐點。

【比利時 富樂園蘋果水果白啤酒】(左)

這是一款以白啤酒所釀製的水果啤酒，

喝起來有青蘋果和蘋果酒香，

口感細膩，酸甜爽口，很喜歡~

【六十四十氣泡粉紅酒】(右)

有濃郁的葡萄香氣並帶點微酸的口感，

是一款迷人且帶少女感的氣泡酒。

【府中燒】

鐵板料理新菜色！

不同於一般的廣島燒，

ABV以大量的絞肉覆蓋在上層，

配上獨家醬料炒製的麵條，

吃完很有飽足感且別有一般風味！

【甘藍骰子牛】

柔嫩的骰子牛，搭配烤過的甘藍，

口感帶點嚼勁且味道豐富，

單吃或下酒都合適。

【炭燒鹽麴雞】

出自九州宮崎名菜地雞炭火燒的靈感！

看似暗黑料理，卻有不凡的滋味。

以大火炭烤的放山雞，

沾上柚子胡椒後，

吃起來鹹香鮮嫩又多汁，

還帶點清香感，相當獨特！

【火烤辣味噌鮮魷】

火烤後的魷魚，霸氣佔滿盤中，

搭配信州米味噌、豆瓣醬、辣椒、醬油、味霖，調合的醬汁，

吃起來微辣鮮甜又Q彈的口感，讓人超滿足！

也是一道相當下酒的好料理。

【塩川風味雞皮內臟】

這是一道下酒的好料理，

使用雞皮、雞內臟，

搭配醬油、糖、味噌熬煮，

雞皮吃起來Q彈有味、雞胗脆口，

搭配下層的洋蔥絲，口感更是豐富。

【卡哩卡哩雞軟骨】

酥炸至金黃色澤的雞軟骨，

嘎嘣脆的口感，會讓人一口接一口停不下來，

沾上日式鹹甜的美乃滋，並搭配啤酒更是對味！

【鱚魚天婦羅】

鱚魚的日文發音為kiss，超討喜！

酥炸過後的鱚魚，

外衣薄脆酥香，肉質細膩清甜，

沾上混有蘿蔔泥的鰹魚醬汁後，

風味更有層次，大家都喜歡！

【日式抹茶紅豆糰子】

以慢火烘烤至Q彈的糯米丸子，

灑上抹茶粉，再搭配細緻綿密的紅豆泥，

一口咬下，軟糯香甜，幸福感爆棚，

是我超喜歡的飯後甜點~

▼最後，還可以將喝完的啤酒瓶蓋做成紀念品帶回家。

《蛋寶543》

林口長庚、機捷A8站美食

【ABV日式居酒館】(林口長庚店）

有好吃又道地的日式料理、

溫馨舒適的氛圍、多款特色精釀啤酒，

還是宵夜的好場所，能安撫空虛的胃與心靈。

約三、五好友，來這裡吃美食、小酌，

放鬆一下，就足以慰藉一天的疲累。

快來充滿人情味的

【ABV日式居酒館】

感受微醺、愜意的小確幸時光！

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【ABV 日式居酒館】(林口長庚店)

【ABV 日式居酒館】(台北中山店)

【ABV 日式居酒館】(新竹關新店)

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