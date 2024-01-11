桃園八德美食推薦這家錄鼎記魚頭酸菜魚(桃園八德店)，最近全台吹起一陣酸菜魚的風潮，其中錄鼎記魚頭酸菜魚可以說是很受歡迎的酸菜魚品牌，最新的分店就開在桃園八德，除了經典的酸菜魚，他們還提供超大號魚頭酸菜魚，其大小驚人，甚至還有噴火秀的桌邊服務，為用餐增添戲劇性，最近餐廳更是結合了時令特產，推出了限定版的「萬里蟹酸菜魚」，不僅可以享受到經典的酸菜魚的風味，還能品嚐到新鮮的萬里蟹呢！

錄鼎記魚頭酸菜魚(桃園八德店)｜交通方式、停車資訊

錄鼎記魚頭酸菜魚桃園八德店就位於桃園介壽路上，附近有很多停車格跟收費停車場停車蠻方便的，大紅色的燈籠、招牌超級顯眼，一整個就是喜氣洋洋的樣子，很有中國風格，門口處還有一盤超大的魚頭酸菜魚

錄鼎記魚頭酸菜魚(桃園八德店)｜用餐環境

錄鼎記魚頭酸菜魚(桃園八德店)的用餐環境蠻寬敞舒適的，同樣也是走大紅色調的中式風格，雖然剛開幕不久，許多在地人已經聞香而至，連平日中午都有九成滿！記得先訂位唷

錄鼎記魚頭酸菜魚(桃園八德店)｜菜單

錄鼎記魚頭酸菜魚的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主），錄鼎記的魚料理主要有鮮青花椒、麻辣、老罈酸菜、番茄這四種口味，愛吃辣的就直接選鮮青花椒、麻辣吧，還有季節限定的萬里蟹酸菜魚！點大魚頭還可以吃到魚頭六個部位的美味唷

錄鼎記魚頭酸菜魚(桃園八德店)｜推薦必點

錄鼎記魚頭酸菜魚(桃園八德店)的菜色份量都非常多，如果可以大概四個人以上來比較好點菜

老壇酸菜魚頭（特大盛）488元X3，招牌超大魚頭鍋，而且魚頭鍋端上桌後還有一個儀式，店員會淋上伏特加請客人點火，店員再點火時也會講吉祥話，店家祝福大家都可以紅紅火火，鴻運當頭

帶火焰燒盡，就可以分切魚頭囉，經過火焰的炙烤，魚頭超香的，大頭魚是使用完全無汙染的曾文水庫魚，因為是水庫魚，所以吃起來沒有土味，而且肉質又很嫩，幾乎不用費力就可以分開魚頭，魚頭因為夠大，所以肉真的很多，還有滿滿的膠質感，搭配酸香微麻辣的老壇酸菜湯頭，超級下飯！

裡面的烏鱧魚片也超嫩超好吃，錄鼎記魚頭酸菜魚不是走很重鹹的路線，所以湯頭是可以喝的那種，當然配飯也是一絕啦

可以點老油條來沾著吃，油條孔洞沁入酸菜魚湯頭，魚鮮辣香油條脆，口感非常有層次感

魚頭燴麵是額外單點的，就是灑了白芝麻的緞帶麵，麵條口感蠻Q的，泡在湯裡麵煮一會兒，讓麵條充分吸收湯汁，鮮香Ｑ滑，好吃！

萬里蟹酸菜魚（中盛），每日從港口直送的新鮮萬里蟹，不僅限於酸菜魚，還能品嚐美味的萬里蟹呢，一鍋雙享，既滿足又實惠，不過因為每日採買數量有限，想要吃到最好早點來唷

萬里蟹的蟹身相當厚實，裡面的肉也很多，加上老壇酸菜的湯汁，吃起來非常過癮，而且湯頭裡也會有螃蟹的鮮味唷

初戀蕃茄魚（小盛），必點！這個真的超級好吃！沒想到也有不辣的酸菜魚，初戀蕃茄魚是一道色彩豐富、味道多樣的菜餚。它以新鮮番茄為主要食材，燉煮後形成一種帶有蕃茄甜味的湯底。這道菜品味道獨特，酸甜交織，給人一種初戀般的美妙感受。魚肉質地柔軟，搭配金針菇、粉條、豆芽和洋蔥等配料，不僅味道豐富，而且適合各種口味的食客

皇帝口水雞，不辣的口水雞，這道皇帝口水雞採用精選去骨雞腿肉，經過半舒肥工藝精心烹製，使肉質特別柔嫩，底層鋪上新鮮小黃瓜，增添爽口的口感，醬汁既清爽又開胃

檸檬小卷沙拉，有點類似泰式料理的做法，小卷口感Q彈新鮮度一流，搭配特製醬料和檸檬，酸酸甜甜的風味，吃起來格外酸爽開胃

18天冰釀生啤酒，一大杯才88元！吃著麻辣帶勁的酸菜魚，搭配清涼的生啤酒，超舒服的！

韋小寶的奶茶、鮮榨檸檬紫蘇梅，這裡也提供多種無酒精飲品，愛喝奶茶的朋友可以選擇韋小寶的奶茶，奶香茶味並具，喜歡酸甜且清新口味的顧客則可以選擇鮮榨檸檬紫蘇梅，清爽又解辣

「錄鼎記魚頭酸菜魚」的大魚頭酸菜魚鍋能讓顧客能品嚐到魚頭的六個不同部位。這裡不僅有酸菜魚鍋，還可以選擇搭配萬里蟹以及各種豐富的底料，讓用餐變得更加豐富多彩，除此之外，還有許多必嚐的招牌菜、小菜、飲品和麵飯料理等，也都很有特色，呼朋引伴大家一起來吃酸菜魚吧！

錄鼎記魚頭酸菜魚(桃園八德店)

地址：桃園市八德區介壽路一段909號

電話：03-3637535

營業時間： 11:30–02:00

錄鼎記魚頭酸菜魚(桃園八德店)FB

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