大廟厚切牛排新豐店開幕了！大廟厚切牛排是新竹發跡的牛排館，傳統牛排、豬排、雞排滿足大份量，熱門的超巨比臉大牛排吃得開心吃得飽，想品嘗美味牛肉當然莫過招牌波霸厚切牛排，沙朗好口感還是雙倍厚度，附餐還有玉米濃湯、烤土司、飲料、霜淇淋爽吃暢飲，價格實惠在明新科大生活圈很受好評，即便是假日還是一直有家庭、學生前來用餐呢。

大廟厚切牛排新豐店

時間 : 11:00 ~ 22:00

電話 : 03-5576778

地址 : 新竹縣新豐鄉新興路17號

粉專 : https://www.facebook.com/damiaosteak

IG : https://www.instagram.com/damiaosteak/

◍加麵不加價 | 500外送

◍內用享果醬吐司、玉米濃湯、霜淇淋、可樂機、茶類飲品自助吧

👉大廟厚切牛排新豐店 位置及停車場

大廟牛排在地經營邁入十年，白底紅字的招牌色相當醒目，新豐店位於明新科大路口，從門口走出不用五分鐘！我也是明新校友，如果求學時間就有大廟可以吃真的就超幸福。

有一點時間沒來這區，當初的空地都已經變成大樓，附近沒有比較明確的停車場，但是康樂路一段上的路邊白線停車並不難找。

👉大廟厚切牛排新豐店 環境介紹

圓型大招牌加上旋轉跑馬燈是大廟的招牌，店內以紅、白色為主色，鐵飾壁貼營造些許工業風的感覺；大廟的另一個特色就是自助吧，更是先驅者之一，提供玉米濃湯、古早味紅茶、碳酸飲料，還有小朋友都很喜歡的烤果醬吐司，一吃都覺得待會是還要不要吃牛排阿 XD；霜淇淋機則是我在大廟第一次看到，很跟得上最近流行的潮流喔~

我發現新豐店的調味豐富不少，有紅人、辣椒醬、bb醬、番茄醬，還多了蒜味和蒙特婁口味調味鹽。烤土司提供有奶油、香蒜、巧克力三種口味，想問問大家你是先抹醬再烤還是先烤再抹醬的呢?

店內座位有雙人、四人桌，還有幾張是用雙人桌拼成的四人桌，可以視人數靈活調整桌次空間，帶小朋友的家庭客、同學們下課三、五好友前來用餐都很適合。

最後面有面大廟招牌，這個位子還真的街頭的即視感

👉大廟厚切牛排新豐店 菜單

$80就可以吃到鐵板麵，$160元起吃現煎紐西蘭牛排，提供傳統的黃麵和Q彈口感的烏龍麵兩種麵體，看看想要搭配什麼樣的醬汁，確定好就等上桌囉~~

🔸比臉大牛排 $360

這麼大面積的牛排而且肉面不會裂開肉質有一定的保證，選用背肩部位肉感紮實很有厚度，16oz重量十足要用兩隻叉子才能撐起，背肩有著豐富的牛味很有口感，咀嚼之餘也不失嫩口，其中帶筋的口感是這部位的肉品特色，咬著Q脆還有一點軔度。

有油邊的肉吃起來QQ脆脆的

由於點的牛排都是大份量，肉和麵都是分開放，大廟厚切牛排新豐店有提供兩種麵條，喜歡香氣有傳統的黃麵，淋上黑胡椒醬鐵板滋滋作響真是超香；也有白胖胖的烏龍麵，QQ的軟綿軟綿，醬汁吸附也很不錯。提供黑胡椒與蘑菇雙醬，前者辣度足，而蘑菇醬則有一點甜甜滋味。

傳統黃麵

🔸波霸厚切牛排 $250

我在大廟最常點的就是波霸厚切，個人覺得這個價格吃軟嫩的肉質加上10oz不算小的肉塊非常划算啦~牛排選用來自紐西蘭牛沙朗，油花不多但是與其肉質搭配得宜，牛肉軟嫩風味佳，而且肉如其名Q彈有彈性，雙倍的厚度大快朵頤更是滿足口腹之慾。

肉質的鮮嫩度光是看肉面就能感受著

🔸海陸小總匯 $190

多些變化可以選擇這套，以牛、豬肉各半再加入嫩煎沙巴魚，牛肉在煎台上會修去多餘油脂保持口感，豬肉還能吃到獨有鮮甜；魚肉裹點麵粉香煎，金黃脆皮微微酥脆口感，魚肉白皙綿密吃得到魚肉香。

嫩煎沙巴魚

吃完肉肉後可別忘了吃個霜淇淋清涼解膩；大廟厚切牛排新豐店以$160元起又是在大學校區，肉品豐富選擇多，還有雙倍分量多種肉品雙拼選擇，豐富的自助吧供應及更多樣化的調味，不論是來新竹求學的莘莘學子還是附近逐漸成形的新住戶，都是相當推薦的選擇喔。

👉大廟厚切牛排新豐店 營業時間地址

大廟厚切牛排新豐店

時間 : 11:00 ~ 22:00

電話 : 03-5576778

地址 : 新竹縣新豐鄉新興路17號

粉專 : https://www.facebook.com/damiaosteak

IG : https://www.instagram.com/damiaosteak/

◍加麵不加價 | 500外送

◍內用享果醬吐司、玉米濃湯、霜淇淋、可樂機、茶類飲品自助吧