跑市集的朋友對言謝咖啡應該不陌生，言謝咖啡隨著市集擺攤起家，終於選定新竹香山落腳開啟了屬於自己的咖啡人生；老闆與闆娘親切、健談，熱於分享對咖啡與音樂的熱愛，自選生豆烘焙而成咖啡，提供手做布丁甜點、鹹食，在這低調清幽人車鮮少的環境，有著追求著專屬於自身滋味的平衡信念。

言謝咖啡

地址 : 新竹市香山區經國路三段92巷29號1樓

電話 : 0968 103 360

時間 : 周一公休

週二 : 13:00 ~ 18:00

週三 : 週六 : 11:00 ~ 18:00

週日 : 10:00 ~ 18:00

粉專 : https://www.facebook.com/thankucafe

👉言謝咖啡 位置及停車場

言謝咖啡的地址在經國路三段，地理位置屬於新竹香山與牛埔的生活圈，鄰近頂埔國小，附近也都是住宅為主的社區，有著得天獨厚的悠然環境，時下流行的淡雅小清新門面，一見就非常吸引，很適合帶著知己好來店一敘；機車前來門前停車很方便，隔壁就有收費停車場，在車位難尋的時代非常的便利友善。

👉言謝咖啡 環境介紹

一踏入言謝咖啡就進入老闆營造的溫暖舒心氛圍，清靜優雅的空間說是一處寶藏咖啡廳亦不為過，精心擺飾的鄉村風格讓休憩空間皆為獨一無二；前方的空間我很喜歡，透著窗光坐在沙發上享受著屬於自己的閒暇時光，不經意的閒聊，也看著台前咖啡製作的身影悠然自得；往內還有幾位吧台區、也有適合情侶的雙人雅座及好友們共同品味咖啡的座位區。

熱愛生活，喜愛擁有是我對老闆人生哲學的體悟，2021年開業，撐過了疫情期間，每天從三峽來新竹營業，對咖啡，是真愛無誤；老闆悉心說著這張從同是市集結識友人作品購入的故事，說著身為咖啡人的烘豆理念，目光視線盡是燦燦眼神，單品、手沖籠括各族群喜好，希望能將豆子香氛原始的樣貌呈現給客人；平衡，是其唯一的信念，讓咖啡呈現該有的味道，而不同特性也能各別呈現。

店內還擺放黑膠唱片機，老闆說甚至有音樂同好會專程來喝咖啡聽兩張唱盤才滿意離開

👉言謝咖啡 菜單

從單品、手沖到義式咖啡，使用和販售皆為老闆親自烘焙而成，今天來的時候，老闆還正在參加咖啡豆的線上心得分享；店內販售有甜點、簡易鹹食還有闆娘的手作布丁，菜單上的咖啡類一定都會有，搭配什麼甜點蛋糕可就看一下今日榜單囉。

還記得這個餐車菜單嗎?今天現貨供應的才上榜喔

🔸果露汽泡冰咖啡 $150

今天的天氣很好，來杯清爽的氣泡咖啡很適合，以季節限定不同風味，夏、秋季節是鳳梨芒果風味；天然水果果露加入義式濃縮咖啡，絕妙的比例有著微甜果香和咖啡醇厚順滑口感，加入汽泡水自然而然產生頂層的油脂綿密氣泡，將下層果露攪拌，順著氣泡層入蔻是相當特別的滋味。

這個油脂的氣泡層消退很快，但隨著要飲用會陸陸續續再產生喔

就是這一層綿密的氣泡層讓口感更點睛

🔸Mojito 莫西托/零酒精 $150

Mojito是古巴的高球雞尾酒，用傳統的薄荷葉、萊姆(檸檬)汁等配方，言謝咖啡用蘇打水取代蘭姆酒，使用天然果露替代砂糖，搖身一變成味了著重沁涼口感的冰心飲品。他有兩種風味，另一款是椰子的椰香風味。

🔸黑松露火腿起司貝果

店內有甜點也有供應無火料理的鹹食，黑松露火腿起司貝果是近期新品，利用蒸氣烤箱烘焙貝果麵包，外皮酥酥脆脆內裏很是柔軟，我看見夾上兩片火腿我還提出為什麼會這麼大方 XD 闆娘跟我說是因為起司的味道容易蓋過火腿，所以再加一片讓火腿味道能提升，味覺和口感都能平衡。

某天意外添加自己喜歡的黑松露，發現兩這的搭配意外融洽，因而由此誕生~黑松露醬的挑選也有故事，就像咖啡豆一樣，同一種豆子在不同區域的生長結果均不同，挑選特定莊園出品，還說這個莊園的著名的就是那老爺爺的拗脾氣~哈

🔸手工布丁

闆娘手作布丁，紮實的口感很受喜愛，口感介於一般與昭和之間的綿密，聞得到豐富蛋香；最特別的莫過是他的焦糖，屬於大人風味的略苦，又是滿滿的焦甜香，非常喜歡。

👉言謝咖啡 營業時間地址

言謝咖啡

地址 : 新竹市香山區經國路三段92巷29號1樓

電話 : 0968 103 360

時間 : 周一公休

週二 : 13:00 ~ 18:00

週三 : 週六 : 11:00 ~ 18:00

週日 : 10:00 ~ 18:00

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