竹北享客棧是一間看似酒吧的輕食環境，在隱密大門中呈現正宗四川酸菜魚、金湯肥牛鍋等鍋物美食的餐酒館，用粿仔條取代麵點，吸飽湯汁又Q彈的口感吸引老饕前來；以古代客棧自許套上現代餐酒館外衣，吧檯上與bartender小酌聊天為諸位客官們提供心靈上的遮風避雨，營業到凌晨一點，端上現煮鍋物、炸物熱食，儼如專屬於的深夜食堂填飽飢腸轆轆的時刻。

享客棧

地址 : 新竹縣竹北市日興一街29號1樓

電話 : 0938 400 738

時間 :

週三 : 18:00 ~ 01:00

週四 ~ 周一 : 11:30 ~ 16:30 | 17:30 ~ 01:00 (周二公休

粉專 : https://www.facebook.com/bistrobar20230602

外送 :

◍ 園區、台元買十碗即可安排外送服務

◍ 2公里內五碗外送

👉享客棧餐酒館 位置及停車場

享客棧位於竹北日興一街上，藏於庭間如愛麗絲花園般的入口門枝葉繁茂，若非是與友人前來，獨特的隱密性還真的是很容易被路過 XD

附近有一處銓營停車場(竹北義民)可以方便停車

👉享客棧餐酒館 環境介紹

有別於時下韓系餐酒館，工業風為主體加上兩側的紅沙發，就像復刻90年代的酒吧風格，吧檯是bartender搖滾區，一個人來可以觀賞繁忙時刻，也可與其聊天分享不同的生活經歷。

目前飲品提供啤酒與碳酸飲料，近期很紅的可以介紹在地小農燒酒這裡也是一系列俱全。

#開車不喝酒喝酒不開車

👉享客棧餐酒館 菜單

餐酒館以鍋物為主食真的超少見！推出主廚料理的正宗四川酸菜魚、樂山麻辣燙還有少見的金湯鍋物，酒酣耳熱之際喝點熱湯醒腦也真的是很不錯！

#開車不喝酒喝酒不開車

🔸金湯肥牛鍋 250

我對這金湯超有興趣，因為在坊間算是少見，黃澄澄的金湯其實就是以南瓜泥入湯熬煮，味道濃郁並有細細的綿滑口感，口感微辣再多一點點的甜香很特別；鍋料有豆皮、魚蛋、豬血糕、凍豆腐等，尤其以粿仔條相當喜愛，骨溜骨溜超滑嫩，吸飽湯汁入口更是口感滿溢。

肥牛肉片份量多，油脂嫩脆與肉感都不錯

🔸正宗四川酸菜魚260

近期四川又酸又辣的酸菜魚很受大家喜歡，大量的高麗菜、豆芽與酸菜燉煮，酸菜入口有脆也有酸，多利魚肉細緻且容易吸附湯汁；酸菜魚同樣附有QQ的粿仔條，最近的天氣稍微涼爽，暖暖的喝一口超幸福。

🔸樂山麻辣燙牛 250

麻辣燙有辣度可以選擇，我選了小辣試試口味，中藥燉煮加入朝天椒入味，湯頭麻香且辣度適中香淳；鍋料有魚蛋、豬血糕和木耳搭配，容易吸附湯汁的豆皮、凍豆腐當然不能少，還有這顆芋頭丸很綿密，吃得到芋頭顆粒我也很喜歡。

右/這顆芋頭丸內餡滿滿深得我心

🔸烤煙燻起司 $150

超特別的下酒菜，因為我平時沒有喝酒習慣所以今天才第一次吃到，鹹香的重口味小菜小酌聊天超適合！單吃味道比較重，但是咬著咬著也很香。

🔸肉串拼盤 $360

以醬烤牛肉串、豬肉串和雞肉串各兩串搭配，適合三五好友多人聚餐，拼盤的價格比單點還便宜一些，可別說我沒有提醒喔~豬肉肥瘦各半，吃著QQ脆脆滿嘴油香，牛肉有些嚼勁吃得出肉質香甜，雞肉特別留下雞皮，多些香氣也增加了QQ的口感很特別。

🔸豆皮捲 $80

🔸烤甜不辣 $80

🔸檸檬雞腿翅 $150

享客棧的烤醬口味很不錯，味道鹹香且不會過於濃厚，甜不辣烤得不錯吃著很Q，豆皮捲先炸後烤酥酥脆脆，留住刷醬香也吃得到豆香原味；吮指美味就是這檸檬雞腿翅，熱騰騰上桌拆下雞翅還流出湯汁，雞肉有嫩還有檸檬清香。

👉享客棧餐酒館 營業時間地址

享客棧

地址 : 新竹縣竹北市日興一街29號1樓

電話 : 0938 400 738

時間 :

週三 : 18:00 ~ 01:00

週四 ~ 周一 : 11:30 ~ 16:30 | 17:30 ~ 01:00 (周二公休

粉專 : https://www.facebook.com/bistrobar20230602

外送 :

◍ 園區、台元買十碗即可安排外送服務

◍ 2公里內五碗外送