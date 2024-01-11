台北松山美食「肥豚屋豬排食堂」菜單主打超厚炸豬排丼飯，就賣巨厚豬排丼和巨厚豬排咖哩兩種口味推薦，不僅擺盤吸晴，炸豬排的味道也好吃，開幕沒多久就大受歡迎，網路有不少討論。

「肥豚屋豬排食堂」只營業晚上，巨厚豬排每天限量供應，想吃要早點來，不然賣完就沒了～

松山區美食 肥豚屋豬排食堂 位置

怎麼去肥豚屋豬排食堂？

肥豚屋豬排食堂地點在民有一號公園旁邊，離台北捷運中山國中站步行約6分鐘左右，從松山機場走過來也只要10分鐘左右，公園對面就有民有市場地下停車場， 附近還有中山國中地下停車場，交通方便。

肥豚屋豬排食堂

地址：台北市松山區敦化北路244巷37-2號

營業時間：17:30–22:30(星期二公休)

電話：0919068295

粉絲團：肥豚屋豬排食堂

食記：【台北丼飯】肥豚屋豬排食堂，超厚炸豬排丼飯推薦！

松山區美食 肥豚屋豬排食堂 菜單價錢

肥豚屋豬排食堂 菜單價錢

菜單品項主推巨厚豬排丼跟巨厚豬排咖哩兩種

價錢都是360元，附小菜跟飲料。

一旁還有用餐的規定，記得先看一下～

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

松山區美食 肥豚屋豬排食堂 內用

肥豚屋豬排食堂和台北早餐“老司機熱壓三明治”是同一個店面，只營業晚上時間，門口有一個小小的招牌，一旁還有菜單，看朋友之前來朝聖就有不少人，這天來訪剛好遇到下雨，人比較少。

「肥豚屋豬排食堂」內用提供舒適座位，除了兩人桌椅，也有適合一個人用餐位置，靠牆的座位還有擺放自取的餐具跟各種醬料，牆上插座也可以使用。

肥豚屋豬排食堂提供的酌料有好幾種

沒想到還看到我很愛的柚子胡椒粉

可以加在炸豬排變換風味

每一口都有不同滋味

松山區美食 肥豚屋豬排食堂 評價

巨厚豬排咖哩 360元

兩種豬排飯的價格都是360元，除了底下的米飯跟大塊豬排還附有飲料跟小菜，一開始看價格可能會覺得略高，但實際吃完感覺合理，因為豬排真的是超厚。

這巨厚的豬排飯上桌有被震撼一下，真的很厚，是我目前吃過豬排飯最厚的！我們兩個人各點一碗，剛好可以享受到兩種口味的豬排飯。

巨厚豬排咖哩使用多種蔬果熬製的咖哩，比較偏日式風味咖哩，吃起來有濃濃香甜的味道和明顯果香，米飯煮的Ｑ彈，口感很不錯。

豬排外層撒上香料和醬汁，酥脆鹹香～

豬排使用梅花部位，口感軟嫩又帶有一些油脂，原本以為這麼厚的豬排會有點柴，結果不會！每一塊都好厚，還帶有香甜的肉汁，我覺得很好吃呢！

切面呈現粉嫩的色澤是因為使用舒肥的方式處理，不是沒熟喔！

巨厚豬排丼 360元

巨厚豬排丼像是豬排親子丼的口味

洋蔥、雞蛋加上味醂拌炒，雞蛋滑溜溜的口感和洋蔥帶著香甜的滋味。

這塊超厚的巨無霸豬排比剛剛更厚，中間還帶有脂肪，但不會油膩，肉質軟嫩帶點咬勁的豬排，後來問老闆才知道，豬排使用斷筋刀敲打，厚度有時會有一點點差異。

比50元硬幣直徑還厚的豬排。

除了單吃本身的味道，也可以加點酌料一起食用，柚子胡椒粉和豬排也很搭。

熟成果香烏龍、龍眼木香紅茶

飲料有含糖的龍眼木香紅茶和無糖的熟成果香烏龍，帶點香氣甘甜的茶飲很解渴，另外也有販售幾款酒精性飲料。

蜂蜜柚香蘿蔔

清脆爽口的醃漬蘿蔔，有著淡淡的蜜香，非常解膩。

水果韓式泡菜

酸甜爽脆的泡菜有著明顯的果香，入口甜甜酸酸，超開胃，這道小菜很豬排很搭，我個人很愛呢！

肥豚屋豬排食堂菜單只賣超厚豬排丼飯跟咖喱飯，兩個人來吃剛剛好可以點不同口味，營業時間只有晚餐時段能吃到，下班來朝聖台北最厚的豬排丼飯剛剛好，推薦台北松山區美食。

肥豚屋豬排食堂

地址：台北市松山區敦化北路244巷37-2號

營業時間：17:30–22:30(星期二公休)

電話：0919068295

粉絲團：肥豚屋豬排食堂

食記：【台北丼飯】肥豚屋豬排食堂，超厚炸豬排丼飯推薦！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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