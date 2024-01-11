蘆洲新開幕平價小火鍋/捷運蘆洲站美食【逸小鍋鍋物蘆洲店】牛豬羊肉盤買一送一。點麻辣鍋系列任兩鍋加送(小菜)麻辣滷鴨血。自助吧7種麵食/壽喜燒飯/麻辣拌飯/餅乾/冷熱飲/霜淇淋/冰淇淋無限吃到飽(逸小鍋菜單)

外帶熟食火鍋送一瓶飲料! 目前店家活動!點火鍋送20元小菜折價券!

內用逸小鍋火鍋 自助吧有壽喜燒飯/麻辣拌飯。寛細王子麵/米粉/雞絲麵/寛冬粉/意麵/烏龍麵(免加價)免費~自助無限吃到飽! 對食量大的男生而言! 點最低價160元火鍋搭自助吧飯麵食絕對可以吃超飽。

逸小鍋蘆洲店

電話: 02-8282-7588

營業時間: (平日)11:00~22:00(假日)10:00~22:00

地址: 新北市蘆洲區長興路297號

粉絲頁: 逸小鍋 鍋の物-蘆洲店

加盟電話: 0927-527-933

原文網址 蘆洲平價小火鍋/捷運蘆洲站美食【逸小鍋鍋物蘆洲店】肉盤買一送一/點麻辣鍋加送麻辣滷鴨血小菜。自助吧7種麵食/壽喜燒飯/麻辣拌飯/餅乾/冷熱飲/霜淇淋/冰淇淋無限吃到飽(逸小鍋菜單)

消費滿500元有外送服務! 外帶Line點餐自取『送』飲料一瓶

LINE訂餐: https://pse.is/5h35ks

除了內用!也可外帶熟食小火鍋。滿額有外送服務

小紫有詢問外送範圍？ 消費滿500元(2公里內)滿1000元(3公里內)路程更遠？請電洽逸小鍋詢問!

店址在(永平公有市場、星巴克蘆洲長榮店)附近(長興路上) 騎車附近與店前方有機車停車格可停

捷運享食(下蘆洲站)步行約650m-9分鐘即可抵店

聽蘆洲在地朋友說: 此店址(前身)是麗媽臭臭鍋

現在則是換了新店主、新品牌( 桃園人氣平價小火鍋 )逸小鍋蘆洲店。

網路google關健字時小紫意外發現(這家店)竟然是在蘆洲開10多年在地(燒烤火鍋吃到飽品牌) 昭和園蘆洲店 闆娘開的店

內用與外帶『菜單』不一樣! 不收服務費(自助式點餐)

入店先在櫃台拿(黑色MENU+紅筆)再找座位坐

外帶火鍋都是在餐台現點現煮(開放式廚房)

外帶拿(綠色菜單)

外帶自取熟食小火鍋(每鍋單價比內用便宜10元) 加點(單點)牛、豬、羊肉片與內用一樣同享(肉盤買一送一)好康

用餐時店家跟外帶客人說: 外帶無法享用(內用自助吧餐食so外帶會加碼送一瓶(利樂包飲料)口味隨機贈送。

『點』蘆洲店熟食小火鍋『肉片』還會加碼『多送一片』=會比內用多一片肉肉 回饋客人對新開幕"逸小鍋鍋物"的喜愛。

內用有置物籃可放包包、隨身物品與外套

親子用餐有兒童餐椅

有『電視』可看即時新聞(關心時事)店內柱子有掛『抽取式面紙』

消費方式: 只收現金

一人一鍋( 可共鍋 )

身高110cm以上 (未點鍋) 共鍋費 80元 (可以抵單點)

身高140cm以上共鍋費 100元 (可抵單點)

用餐時間: 餐食出齊 90分鐘

葷食火鍋湯底多達24種。

素食火鍋有(酸白菜鍋/香茅鍋/三菇鍋/素食鍋)4種。

另有(加料)單點品項與麻辣小菜可點食

細看@@雖是加盟店，但...蘆洲店竟然多了( 桃園中壢總店 )沒賣的蛤蜊干貝鍋與蛤蜊多多鍋蛤仔控(想喝鮮美海味湯頭)蛤蜊多多鍋感覺很可以

最近載堂妹中壢一日遊(午餐去吃 逸小鍋中壢總 店 )

食記 桃園平價小火鍋【逸小鍋鍋物-中壢健行店】慶祝加盟店開幕『點鍋送肉盤』超過27種湯底。自助吧~無限吃到飽(逸小鍋總店菜單)

妹覺得以(平價小火鍋而言)逸小鍋鍋物配料算多又有自助吧餐食可吃CP值高。看到(逸小鍋蘆洲店試營運期間)點鍋送百元折價券(網路貼文)。相約耶誕節放假(台北賞遊耶誕燈飾)這天來吃午餐享好康! 到店時才知道!! 嗚... 店家沒更新資訊！試營運送百元折價券活動早就結束啦!

闆娘說: 她會不定期推出不同活動

(回饋)蘆洲在地客人與慕名而來饕客(百元券上週已送完)

目前新活動『點鍋~送20元小菜折價券』限下次點鍋時兌換

小叮嚀:折價券有使用期限!記得在券到期前來吃火鍋點小菜折抵。

店外掛著醒目『肉盤買一送一』布旗

原本牛、羊、豬肉片(單點)一份有6片。『買一送一』等於一份總共有12片肉肉~很划算喔!

菜單背面 逸小鍋(麻辣系列)奶香麻辣/川香麻辣/泰式酸辣(3種湯底)任選2鍋加碼送『麻辣滷鴨血』

最近天氣冷颼颼(今年冬天明顯比往年冷)

若遇雨天氣溫更是低到讓人有快感冒的錯覺

麻辣滷鴨血與麻辣臭豆腐都是(逸小鍋)招牌小菜，我和朋友每次去總店吃火鍋必加點!

餐食MENU內的(麻辣系列任點2鍋送價值50元麻辣滷鴨血)很划算!!

點麻辣系列送的麻辣滷鴨血 ( 單點50元 )

在桃園總店吃(盛裝的容器不一樣)可自行在爐火上加熱。蘆洲店是點餐時已先加熱再出餐(無法自己再加熱)

每塊滷麻辣鴨血厚切大大塊；口感滑嫩又入味。麻辣滷汁(辣度)順口不會太辣。夾一些酸菜一起吃! 很下飯

櫃檯放著一盤盤『茼蒿菜』算是冬季限定季節青菜! 更是許多人煮食火鍋超愛的蔬菜品項、夏天吃不到(有看到)可以單點唷!

自助吧白飯無限吃到飽! 一旁還有壽喜燒醬汁與麻辣拌飯醬汁讓客人自己盛飯澆淋『自助無限享用』

麻辣拌飯醬汁 裡頭有臭豆腐碎塊(看起來很像是滷麻辣臭豆腐鴨血滷汁？)

不好意思(雖然小紫常吃桃園中壢總店)但我都是吃『壽喜燒飯』拌佐醬區(麻辣醬)居多so我不太確定麻辣拌飯醬汁成份! 但...小紫最近載妹妹吃逸小鍋她自盛(壽喜燒+麻辣拌飯醬汁)mix麻辣壽喜燒飯覺得好吃。so今天堂妹也是吃mix版『麻辣汁拌壽喜燒飯』

壽喜燒醬 裡頭放了超多滷碎豆皮 (醬汁口味偏重)請酌量添加!

我喜歡吃壽喜燒飯拌蔥花

佐醬區有:蔥花/蒜碎/辣豆瓣醬、特調辣椒醬油/蒜茸油膏/沙茶醬/麻辣醬/醬油/醋

沙茶醬不是大家外食火鍋常吃的品牌

這是中壢總店自製。吃的到粗粗花生顆粒與特製沙茶香(我喜歡)

小叮嚀: 對花生過敏者勿佐食

逸小鍋麻辣醬 無論是自調成火鍋佐醬或拌飯、拌麵醬(麻麻辣辣)香氣十足很夠味!

最近去總店吃火鍋，發現店家應客人要求

終於開賣(罐裝)逸小鍋麻辣醬 $150元/瓶

(目前...蘆洲店) 沒有賣！若您是3餐無辣不歡(辣味控)內用沾佐『麻辣醬』後也喜歡( 逸小鍋麻辣醬 )口感味蕾。可以跟 中壢總店 訂購(宅配)!也可全家店到店省運費!

除此之外~招牌麻辣滷鴨血!

除了內用~總店也有賣 常溫(麻辣鴨血料理包) 料理包鴨血及滷汁味道和內用味道不太一樣(口感較辣較入味)

若要分勝負？問小紫最愛哪一種？

我最喜歡店舖內自滷熱騰騰『麻辣鴨血味道』較順口。

但...仍會買幾包(常溫包)囤家裡。因為晚餐煮四菜一湯也懶得出門覓食時『宅自煮麻辣鴨血火鍋』挺方便der

逸小鍋麻辣醬~自煮(食譜) 桃園伴手禮/料理調味百搭萬能醬【逸小鍋麻辣醬】蒸煮料理/烤肉沾醬/麻辣鍋底/炒飯炒麵/沾醬/拌麵/炒菜風味提升(一匙提香)

候餐時自助吧有爆米花與餅乾可先止飢止饞

盒內蘇打餅吃完後、服務生換了五香大乖乖(感覺店家餅乾可能是隨機出？說不定您下次來吃時『餅乾』又不一樣了 )

餐後妹妹有拿紙杯裝了一杯『乖乖』吃。

我吃了2顆! 好吃內~ 是大人和小朋友都會喜歡的味道

餐具(筷、匙)自取 (碗)放在櫃檯內『點餐結帳後』店員才會給您喔!

有『附肉片』的鍋物，基本肉肉都是給『豬肉片』

可加價升級更換其它肉品: +10元換牛肉片。+10元換羊肉片。+20元換魚片。+30元換雞腿肉

奶香麻辣鍋(小辣) $220元+30元升級換去骨雞腿肉 共$250元/鍋

出餐時鍋物擺盤有點兒亂! 點的兩鍋火鍋我們自己有重新再挪位擺過 (鍋物外觀~僅供參考)

有吃過這種平價小火鍋朋友應該都知道『店家出餐時』會讓您有『湯少少錯覺』千萬『不要』還沒開煮就請店員幫您加湯嘿! 每鍋火鍋『每種湯底』都有其黃金比例，我們曾內用某家小火鍋店(當時一起用餐朋友)堅持請店員加湯、然後整鍋的湯韻就沒那麼濃香!

開瓦斯煮滾(食材熟透)會往下沈(湯)就會浮現變多唷

點的奶香麻辣鍋與川香麻辣鍋都有附2條大根老油條（鍋物配料蠻多的）

妹之前聽我聊過(逸小鍋)奶香麻辣鍋很適合想吃麻辣鍋又怕過於麻辣者食用! 上次她就有說: 若來吃蘆洲店想點這口味試試

湯韻有著順口『麻辣湯』香氣又帶著mix牛奶後『奶香』。

喝起來不會像我點的『川香麻辣鍋』那麼重口味。

很合她的喜好~讓她忍不住的一口接一口喝不停

一整支(厚切)帶皮去骨雞腿肉 口感Q彈、鍋物裡頭有附寛冬粉

(疑~揉眼ing) 我有沒看錯!!

蘆洲店和桃園總店(菜單內容)仔細看有些許差異唷!!

桃園總店( 中壢健行店 )單點肉品&海鮮類是(豬肉片和生干貝~買一送一)

逸小鍋(蘆洲店)則是牛、豬、羊肉片都有買一送一好康!! 原本一份6片肉(買一送一)等於1次會出12片肉片

單點牛肉片 $80元 (買一送一) 12片

這盤牛肉油脂偏多(希望未來店家能選用瘦一點的牛肉片) 吃起來比較不會膩!!

自助吧~ 有7種麵食! 自煮無限吃到飽

有火鍋店少見的新竹米粉

寛冬粉、王子麵、寛王子麵、意麵、雞絲麵、烏龍麵。大仁哥超愛吃逸小鍋! 都說麵食選擇多~對食量大的他而言(可以)吃超飽、飽到撐

蘆洲店生干貝與總店賣的 生干貝 (不同)so沒有買一送一

1份生干貝 $80元/5顆

妹妹麻奶鍋煮烏龍麵、拌(佐醬區)逸小鍋 自製麻辣醬 。直呼真香真好吃。若不是她最近正找房要搬家(不曉得未來租屋處)能否開伙？否則她超想買一瓶回家做料理。

川香麻辣鍋(小辣) $210元 附6片豬肉片

老闆娘看我帶相機在拍照(好奇走過來詢問+聊天)並主動提供我店內其它資訊!!

蘆洲店外帶、外送熟食鍋加碼『多送一片肉片』與+送一瓶飲料。也就是說: 外帶火鍋(肉片)會是您點的火鍋湯底價位內用時肉片份量再『多+1片肉』回饋給外帶、外送的店人

麻辣系列火鍋配料大約有:高麗菜/青江菜/金針菇/寛冬粉/海帶結/鴨血/三角油豆腐/板豆腐/米血/豆角/甜不辣/老油條...與數種火鍋料

店內的每款火鍋都可選擇『辣度』

(湯頭可以喝)小辣辣度是很順口的喉韻；別看它表面浮一層紅通通辣油就覺得會很辣! (小辣)川香麻辣湯喝起來帶著佐醬區(逸小鍋招牌麻辣醬香)與店家精心熬煮的蔬菜大骨高湯回甘滋味。

老油條您喜歡吃什麼口感？我最愛表層煮到微軟、內部還保有些許脆口(軟中帶脆味蕾)

麻辣鍋內有附『生鴨血』

曾有朋友看小紫分享(逸小鍋食記)帶著納悶與疑惑的神情問我: 明明店家麻辣系列火鍋(內容物)已經有放『鴨血』了! 為何還要做『麻辣系列』任點兩鍋送麻辣滷鴨血的優惠活動？不覺得這樣做是多此一舉嗎？

我~的看法剛好與朋友想法相反

並不認為送『麻辣滷鴨血』是多餘的!

對消費者而言荷包可省50元等於『賺到』吃麻辣滷味好康!!

鴨血在麻辣湯裡短時間煮食(不會有)像逸小鍋(麻辣滷鴨血)小菜那種像果凍般滑嫩又入味口感! 若您平常外食小火鍋很少加點『火鍋料或小菜』可能會因為吃了店家加碼送的『入味麻辣滷鴨血』後，下次再來用餐會主動單點回味!

我和大仁哥就是這樣!

吃過一次就愛上(每次去總店吃火鍋)必單點『麻辣滷雙拼』回味『麻辣鴨血+臭豆腐』爆汁口感!

鍋內的寛冬粉吸飽飽麻辣湯與鍋內所有食材之精華；再拌點麻辣醬就是滑溜辣香『麻辣拌冬粉』

(單點) 買一送一牛肉片 我和妹妹各分6片煮食(屬)較肥的牛五花肉片；單吃會膩

調沙茶佐醬加一點點(麻辣醬) 微微麻中帶辣滋味(佐)五花牛肉片立馬變的不膩口又夠味！

(單點火鍋料類) 桂花腸 $30元

上次載妹妹(中壢一日遊)午餐請她吃 逸小鍋中壢健行店 時有點過! 妹覺得好吃、入鍋煮後會『開花』很有趣!

我們今天又點了一份回味

滋味像蛋腸又像調了味的蛋類火鍋料製品

魚包蛋 $40元 我很喜歡吃(包餡)火鍋料、超愛那種爆漿fu與啵啵啵爆蛋口感

麻辣生干貝 雖是組合貝。但口感不賴捏! 鍋煮時不太會縮水、帶著貝類鮮甜味!咬開很揪c

內用可加湯 逸小鍋不會將高湯放自助區讓客人自加

我曾問桃園中壢總店老闆娘為何不將『高湯』放自助吧讓客人自己加湯?

闆娘回: 避免客人還沒開煮(誤以為)店家吝嗇鍋內捨不得多倒一些高湯繼而自己拿高湯加到滿(煮滾溢滿桌)或湯加太多，還沒開吃就先稀釋掉原本出鍋時(黃金比例湯韻)導致湯頭變淡、嫌湯頭無滋無味(給負評) 幾經思考才沒將高湯放自助區讓客人自取自加湯。

『有加湯需求』 跟店員說: 店員均會幫客人加高湯

已吃數不清次數(逸小鍋中壢總店火鍋)美味小菜類品項也都點吃過，我特愛『滷雙拼』

(下圖)總店的滷雙併

(下圖) 最近去總店吃火鍋。妹妹點的『麻辣滷大腸』口感略帶嚼勁QQ的。

今天點麻辣燙魷魚 $70元/份

魷魚口感! 和大家外食吃『魷魚羹麵』魷魚一樣! 煮麻辣醬汁味道不會很重! 沾醬吃更對味！

點逸小鍋『川香麻辣、奶香麻辣、泰式酸辣火鍋』任2鍋現場送『麻辣滷鴨血』一份

妹覺得逸小鍋的臭豆腐好吃又爆汁 加碼單點一份 $30元回味

麻辣臭豆腐是那種愈臭愈香的迷人風味! 我喜歡先將臭豆腐一分為二，再將『有孔洞豆腐這面朝下』沾麻辣滷汁讓臭豆腐吸一下麻辣汁再吃!風味更涮嘴且又爆汁

自助區有多款冷熱飲品、DIY霜淇淋及小美冰淇淋~都是免加價(自助無限享用)

冷飲

熱飲有:義式、美式、摩卡咖啡、巧克力、奶茶、鴛鴦奶茶、巧克力奶茶

2023年末了~預祝彼此未來諸事順心、心想事成! 我的怪病可以好轉才能繼續圓夢

透明顏色雪碧汽水是我外食最愛的飲品

吃飽可以挖幾球小美冰淇淋吃吃。找不到甜筒餅乾。以為沒有附!!

詢問服務生: 廠商來不及進貨so今日暫缺！

剛剛會詢問:是否有甜筒餅乾？

其實是我們想吃DIY霜淇淋啦!

逸小鍋的香草霜淇淋很好吃! 上次去總店吃火鍋，我們每人吃2支還意猶未盡

小美沒吃沒關係!! 霜淇淋記得來一支嘿!!





對了~洗手間備有女生(生理小物) 很貼心 (有加分 )

老闆娘待客親切! 主動與我們寒暄聊天時聊到! 在蘆洲開(一燒十味昭和園燒烤火鍋吃到飽)10多年。因為喜歡 逸小鍋平價小火鍋 (豐富多元火鍋湯頭味蕾) 剛好看到麗媽(現址)要頂讓有了加盟愛牌火鍋想法(心動馬上行動)逸小鍋蘆洲店就這樣...誕生啦!!

後來我們有google昭和園蘆洲店(近3000則評論)高達4.7星。還有龍蝦吃到飽品項感覺餐食很厲害! 姐妹們已約好下個月領薪水時想去朝聖一下啦!

逸小鍋小火鍋葷素湯頭+加起來高達29種。價位最低火鍋160元起就可盡情享用(自助吧全部餐食) 外帶熟食火鍋一鍋150元起(肉片加碼多一片)且一鍋送一瓶飲料(滿500元有外送服務)

目前店家活動: 點鍋送(20元小菜折價券)

想吃暖呼呼火鍋朋友go~go~ (最新活動好康？您可關注店家粉專公告喔!)

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每個人對逸小鍋火鍋湯頭口味喜好不盡相同。食記心得僅供參考。營業時間、餐食實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤(您的讚是我繼續寫文的動力)一起趴趴go找尋下一站美食和景點go