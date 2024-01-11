桃園平價快炒推薦這家酒肆平價海鮮快炒，會知道這家酒肆平價海鮮快炒是老饕朋友推薦的，剛開始以為他大概是這社區型的快炒店，朋友打包票說著裡真的便宜又好吃，半信半疑嚐鮮看看，沒想到真的是出乎意料的好吃，老實說比起一些快炒名店，酒肆平價海鮮快炒完全沒有輸啦！

酒肆平價海鮮快炒｜交通方式＆停車資訊

酒肆平價海鮮快炒就位在桃園市的建國路上，距離桃園火車站走路只要五分鐘，周邊有收費停車場跟很多機車停車格可以利用，然後他跟一般快炒店多半只營業晚上，酒肆平價海鮮快炒是中午就開了，白天也能來這吃快炒喝一杯

酒肆平價海鮮快炒的用餐環境很乾淨，座位數不多，但很多人會來外帶，因為座位數不多如果是晚上想要來用餐最好可以先打電話來訂位唷

酒肆平價海鮮快炒的酒類選項還蠻多的，冰箱裡有很多種啤酒，像是金尊、百威、海尼根，甚至連柏克金都有，還有手搖飲等級的原茶製所，紅茶、奶茶、四季春冷泡茶都很不錯喝

酒肆平價海鮮快炒｜菜單、價目表

酒肆平價海鮮快炒價位真的便宜，這大概是社區型快炒店的優點，便宜大碗，而且酒肆還蠻酷的，他除了快炒外，還有泰式料理，聽說他的泰式料理也很強，等等可以點一些來吃看看，然後內用一人十元就可以泰國香米吃到飽，超狂！

中午來雖然沒什麼人內用，但可別小看酒肆平價海鮮快炒，他中午的外帶量真的驚人，我剛到時看他們在裝外帶的盒子，一個小時大概就有三十份外帶跑不掉，好物好吃真的看外帶的數量就知道

酒肆平價海鮮快炒｜推薦快炒料理

隨意點了六個菜一千元！有夠便宜的，而且份量還不少，越來越喜歡來這樣的店用餐了，不用花大錢也能吃到平價又好吃的熱炒，讚！

油條鮮蚵，鮮蚵有夠新鮮啦，顆顆肥美碩大，搭配酥脆的油條一起入口，鮮蚵的湯汁滲入油條的縫隙中，酥酥的油條跟滑嫩的蚵仔一起吃口感層次豐富

金沙炒白蝦，白蝦先下油鍋炸得外殼酥脆裡面蝦肉Ｑ彈後，再加入金沙爆炒裹勻蝦身，鹹蛋黃依附在酥脆可以連殼吃的白蝦上，鹹蛋黃的些許鹹度也能帶出白蝦鮮味，而且白蝦還是那種酥香的口感，下酒神物！

五更腸旺，大腸真的很嫩，裡面還有軟Ｑ的鴨血，勾芡勾的比較重一些，有炒辣豆瓣提鮮增香，就是一道很下飯的菜，光是這道我飯就吃了兩碗！

鐵板牛柳，除了牛柳還附了一顆鐵板半熟蛋，最好趁牛柳還嫩的時候趕快吃，擺了一下牛柳就有點過老了，黑胡椒醬味道頗重還有奶油香氣，光湯汁就可以吃好幾碗飯

先吃原味的，接著就可以把半熟蛋弄破，吃的時候可以用牛柳沾的半熟蛋一起吃，口感會更加柔嫩唷

碳烤雞腿，酒肆平價海鮮快炒不僅台式料理厲害，他的泰式料理更是一絕！尤其這道碳烤雞腿讓我超級驚艷，厚實的去骨雞腿肉用泰式調味料醃漬，燒烤後散發出濃郁香料香氣，雞皮烤得酥脆，雞腿肉還富含飽滿肉汁感

然後碳烤雞腿還有附泰式沾醬，重點是它還是熱的！是魚露調製而成，因為是熱的，香料的味道更鮮明，沾上烤雞腿溫熱的口感也不會跑掉，連小細節都有注意到，用心

綠咖哩豆腐，酒肆的綠咖哩應該是目前吃過數一數二的好吃！泰式咖哩中我最喜歡的就是綠咖哩了， 因為綠咖哩是泰式咖哩中辣度比較高的，很下飯，而且帶有濃郁椰奶香醇滑順的口感，豆腐吃起來也超嫩超入味的！

酒肆平價海鮮快炒真的非常夠水準！今天點的菜色沒有一樣不好吃的，而且份量也很足，不管是要吃飯或喝酒，酒肆都可以滿足你的需求，價格又便宜，這麼讚不吃嗎？

酒肆平價海鮮快炒

地址：桃園市桃園區建國路55-1號

電話：03 361 6801

營業時間： 11:00–14:00, 17:00–21:00（週一公休）

酒肆平價海鮮快炒FB

店家/景點資訊

店家名稱：酒肆平價海鮮快炒

所在地址：臺灣桃園市桃園區建國路55-1號

營業時間：日 二 三 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：03 361 6801

評價：★★★★★

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