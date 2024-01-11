彰化世運祥龍聚寶盒｜2024彰化限定伴手禮推薦年節禮盒、年節伴手禮，氣質禮盒訂起來！

偷偷藏不住啦！彰化美食世運烘焙坊誕生一款龍年限定款世運祥龍聚寶盒，唯有彰化世運才買得到呦！一直以來我們對彰化美食世運烘焙坊既定印象就是傳統，這幾年世運烘焙坊推陳出新，注入二代小老闆的新意，二代小老闆從小耳濡目染下，也開始踏入烘焙，為了擦亮世運烘焙坊的金字招牌，與第一代共同打拼奮鬥，除了維持傳統的好口味，改變與創新，也是小老闆致力開發的目標，曾在台中知名甜點店拜師學藝，工作之餘也會參加各種的講習與課程，ㄧ次在日本與當地甜點師父進行短期的學習交流，意外的品嚐到一款餅乾，直到現在仍讓人心念不已，為了讓大家也能品嚐到這種美味，因此與台北知名甜點技師取經，研發出了這款核桃提娜，酥鬆的餅皮搭配焦糖榛果，品嚐過的人都說讚！因此也把它放入這次祥龍聚寶盒裡。新年限定的世運祥龍聚寶盒，新年喜氣禮盒大受好評，Kiwi來買麵包時意外發現世運烘焙坊的祥龍聚寶盒很應景，看圖片就讓人食指大動，彰化隱藏版伴手禮絕對要買上一波，Kiwi入手兩盒要來與你們分享啦～這麼可愛的龍年聚寶盒兼具創意又好吃，氣質感禮盒打開有十多種特色餅乾在其中，使用奶油界的勞斯萊斯無鹽的AOP奶油，嚴選在地食材融入餅乾裡，擺脫高油的原罪，選擇低脂、減醣的方式製作每一塊手工餅乾，兼顧健康也養生，符合傳統價值、卻又有現代質感，想要送長輩年節禮盒或是朋友禮盒都很適合。

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過年送禮送什麼？

很快的農曆新年即將到來，濃濃節慶中許多人已經開始訂起伴手禮（單路），也想要為這新的一年帶來新氣象，伴手禮不只是要漂亮要體面，還有給收禮者有著好彩頭，過年禮盒新年送禮不難抉擇，顛覆以往的喜慶禮盒，不妨就選擇世運龍年限定這波的世運祥龍聚寶盒，高CP值年節禮盒，還在煩惱要帶什麼嗎？快點一起來看看Kiwi的分享啦～

世運祥龍聚寶盒

世運祥龍聚寶盒是龍年限定的餅乾禮盒，結合西式烘焙的精湛手藝，龍年限定的福氣餅乾，象徵著整年都有好運氣，精緻小巧的雪球，以及滿滿的法式餅乾，讓我們甜甜過好年！

開箱囉！我可愛的龍年世運祥龍聚寶盒，餅乾有11款集結於禮盒中，不僅好看也好吃！每一款都是我的愛～迫不及待來跟你們做分享啦！

世運祥龍聚寶盒開箱囉！ 彰化伴手禮推薦世運祥龍聚寶盒，龍年限定禮盒送禮真的太棒惹～我自己也很喜歡吃餅乾再來杯午茶饗宴。

龍年限定年節禮盒打開超美的，禮盒不僅有喜氣洋洋的風情，也揉合龍年元素，象徵著吉祥如意，來場西式手工餅乾的饗宴～

想跟Kiwi一起來數數聚寶盆餅乾中到底有哪些嗎？

AOP奶油恐龍餅乾、草莓蝴蝶酥、檸檬糖霜、伯爵茶維也納、Weiss珍珠可可餅乾、黑糖杏仁酥餅、莓果馬林糖、榛果緹娜、義式紅椒起司、覆盆子花園、鐵觀音核桃雪球，哇！一共有11樣手工餅乾，裡頭餅乾低油、低糖兼具養生，送禮很合適。

AOP奶油恐龍餅乾採用，法國AOP發酵奶油是奶油界的勞斯萊斯，濃郁奶香清爽又不膩口，兩隻可愛的恐龍猶如畫龍點睛般的意味著龍年行大運。

我們將數樣餅乾放置盤上，瞧瞧這午茶饗宴，品嚐著香醇撲鼻的餅乾香氣，喝著清香的花草茶，瞬間淪陷到那甜而不膩的美味餅乾，完全就是下午茶首選呀！

檸檬糖霜在餅乾禮盒中帶著微酸微甜的清爽風格，好滋味令人意猶未盡。

Weiss珍珠可可餅乾採用法國LV等級Weiss巧克力，超完美的可可，濃厚的大人味，讓可可香氣停留在味蕾上，那餘韻久久無法散去～

玫瑰盛開的覆盆子花園，每一朵都好春天，輕盈卻又風味十足，酥鬆餅皮與覆盆子創造出富有層次感的口感。

在禮盒中款款經點的餅乾少不了這款，伯爵茶維也納，嚴選在地的茶葉揉和出優雅的茶香，也吃出手感的溫暖～好暖好暖呀！

黑糖杏仁酥餅，黑糖香氣與淡淡的杏仁味，互相襯托並不搶味呦！這款長輩都很喜愛，在搭配茗茶一起品嚐再適合不過了！

義式紅椒起司，這款餅乾也挺有大人味的氣息，酥脆中帶點微辣感，底層的起司鹹香再搭上這微辣椒的刺激感，風味鮮明我們都超愛的啦！

翩翩起舞的草莓蝴蝶酥，堅持的多層的手藝讓這飛舞的蝴蝶變得很有靈氣，每塊餅乾都是很具有小巧思也在禮盒中悄悄的綻放年節溫馨氣息～

鐵觀音核桃雪球，雪球是希臘婚禮必備的甜點，象徵著幸福的味蕾還有那鐵觀音的茶香，這酥脆與多重口感結合下，再次席捲味蕾而來，口感滿分。

榛果緹娜，獨特的榛果香氣與濃郁焦糖醬一拍即合，散發持久的誘惑，讓人每一口都在甜點盛宴中！

莓果馬林糖完全就是優雅又討喜，入口清脆甜滋滋的，在舌尖上迅速融化，甜蜜感十足。

這淡淡的果香魔力讓你一口接一口的吃起來～

世運祥龍聚寶盒好深得我心，款款都很經典完全就是來場禮盒的饗宴，嚴選食材融入創意與美味的艱鉅，十多種特色手工餅乾融入滿滿的溫馨感，想要送長輩或是朋友真的都很適合呢！

世運祥龍聚寶盒訂購按這邊： http://m.me/SHIYUNBAKERY

凡購買春節禮盒乙個，即贈「限量世運年紅包袋乙份」（數量依此類推，送完為止）

世運祥龍聚寶盒：http://m.me/SHIYUNBAKERY

世運烘焙坊，彰化在地40多年老店

彰化世運烘焙坊在彰化美食界已有40多年歷史，這回推出彰化隱藏版伴手禮太有氣質了啦！我們提早預約世運祥龍聚寶盒（http://m.me/SHIYUNBAKERY），提早預約還有限定優惠價，過年才有的限定款年節禮盒，還沒挑到喜歡的年節禮盒就快點預約訂購起來呀！

世運烘焙坊，在彰化在地經營多年，以壽桃及拜拜用品聞名，每到節慶前後，店裡面總是擠得水洩不通！！！最近推出的子母壽桃，更是大獲好評，訂單不斷。多元化的烘焙坊中除了好吃的麵包 西點蛋糕之外，也推出各式各樣的禮盒 伴手禮，送禮自用兩相宜。

店裡也有販售蛋捲，手工餅乾都可以購買入手，龍年才有的限定款祥龍聚寶盒，顛覆以往傳統年節禮盒，送禮大方自用兩相宜。

彰化隱藏版伴手禮推薦世運祥龍聚寶盒，這麼可愛的龍年聚寶盒兼具創意又好吃，禮盒打開有十多種特色餅乾在其中，使用奶油界的勞斯萊斯無鹽的AOP奶油，嚴選在地食材融入餅乾裡，擺脫高油的原罪，選擇低脂、減醣的方式製作每一塊手工餅乾，用心又貼心的讓您品嚐手工餅乾時是兼具健康養生，心意滿滿的禮盒想要送禮超推薦世運祥龍聚寶盒～

世運祥龍聚寶盒訂購處： http://m.me/SHIYUNBAKERY

世運烘焙坊

彰化店住址：彰化店 彰化市華山路208號 （電話：04-7277559）

彰南店住址：彰化市彰南路二段4號（電話：04-7384778）

營業時間：早上8:00 – 晚上11:00