集英會牛肉麵-中央東店 ｜ 原味牛肉麵

「集英會牛肉麵」這是一間我們早已吃過無數次的小店，

這是一間在中原大學巷弄間的小店，

應該是有名的校園美食吧！

之前皮皮在中壢火車站附近時，

發現了正在裝潢的「集英會」新店，

嗯，就這樣不知道何時裝潢好，開幕了？

我們就這樣的跑來吃吃看嚕

集英會牛肉麵-中央東店

地址：320桃園市中壢區中央東路63號一樓

電話：0903577035

本店粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063628998401

很久沒有在附近吃飯，發現這條路上的一些店有些變動，

記得有一間很古老的結婚用品店「好女婿」也不知何時消失了？！

而「集英會牛肉麵-中央東店」就開在「頤和園餡餅粥」旁邊，

另外一邊還有一間正在裝潢的日本拉麵店，

嗯，感覺這裡的店家有做了些改變，

過去不管生意好壞的店家，

就這樣默默地消失，變了新的店......

集英會牛肉麵-中央東店 ｜ 冰淇淋櫃跟飲料區

走進「集英會牛肉麵-中央東店」色調明亮，暖色木質的裝潢，

跟中原大學的那間本店很不同（笑）

門口左測是冰淇淋櫃，右邊則一排飲料機，

冰淇淋櫃內提供四種口味，

但造訪的當日只剩下一種，其他三桶都是空的呦（苦笑）

另外一邊的飲料區有可樂、雪碧.....等汽水機，

還有一台有頻果汁、茶飲...等，

另外，還有冰沙機，今天的口味是乳酸跟水蜜桃，

哇！這.....真的還挺豐富的呦

仔細一看，原來還有提供熱水機跟茶包，

哇！這.....似乎跟印象中的差別挺大的，

不過，附近有些小火鍋店、麵店....似乎也都提供了這些附餐，

也許是因地制宜，所以才改了這樣的方式嚕

很久沒去「集英會中原店」

我已忘了價格是多少了？

我們點了熟悉川味牛肉麵跟原味牛肉麵分別是180元，

似乎是比印象中的貴了一點；

麻醬麵小碗的80元，蕃茄牛肉麵200元....等，

其他的麵價格我忘了，

目前感覺似乎只有麵，好像沒有其他小菜可點

桌上擺放著菜單，

但其實是沒用的（笑）

還是要掃描桌上的QR code點餐，然後到櫃檯去買單

去櫃檯買單的時候，我跟他說，這裡的感覺跟中原店很不同，

他笑笑說，設計的時候，走道留太窄了，

人多客滿時，又像是回到中原店.....

哈哈哈，這裡的用餐環境舒服多嚕

集英會牛肉麵-中央東店 ｜ 川味牛肉麵

上桌之後，麵跟印象的差不多，

我們這次都沒選細麵，

牛腱肉片如印象中的多，

如果要更多的話，可以花100元加肉，

好像跟本店略有一些價差，印象中是80元？！

大致上來說川味牛肉麵跟原味牛肉麵的味道與本店差不多，

好像湯有多了一點吧？！

集英會牛肉麵-中央東店 ｜ 原味牛肉麵

跟本店一樣，也是要客人食用完後自己收拾，

哈哈哈，這是不少學區附近的店家都會如此，

目前「集英會牛肉麵-中央東店」所在位置也是有許多學生出沒，

轉車、補習...等，相信要大家自己收拾，應該還OK囉

這次再吃「集英會牛肉麵」不免會拿來跟

我們熟悉的「牛肉傳奇」或是「傳奇牛肉」相比較，

這裡的牛腱肉份量十足，也不錯吃，

但在湯頭上似乎很醬油，甚至喝著喝著到最後會有微微的苦味

集英會牛肉麵-中央東店 ｜ 原味牛肉麵

因此在湯頭上我們還是比較喜歡「牛肉傳奇」

麵條上來說「集英會牛肉麵」有寬麵、細麵可選，

我們喜歡寬麵的口感，但這裡的寬麵是屬於較軟，好入口的，

集英會牛肉麵-中央東店 ｜ 川味牛肉麵

很久沒吃細麵，有點忘記口感，

記得應該是屬於較軟的

不過，整體來說是一碗好吃的牛肉麵啦

嗯，很開心，現在離家更近，不用跑到中原去吃，

在中壢火車站附近就能吃得到嚕

集英會牛肉麵-中央東店 ｜ 川味牛肉麵

感覺「集英會牛肉麵-中央東店」是才剛開幕沒幾天的店，

我想過一陣子還會再去瞧瞧，

看看之前在中原店吃到的小菜是否會在中央東店出現囉

這裡空間與位置也比中原店大了不少，位置也更多，

相信應該不會再像中原店那樣總是客滿無法入內（笑）

我們很早以前就開始吃「集英會牛肉麵」

一開始人真的沒這麼多，

也不知是從何時開始變得這麼紅，

甚至還到桃園開了一間店嚕

嗯，持續觀察下去，

今日先記錄下新店初訪紀錄

...............................吃喝玩樂，沒有終點

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