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雲林旅遊不能錯過的銅板美食，「喵銅鑼燒」一週只營業三天，只有五六日有營業，，售完提前收攤，真的不能錯過的雲林甜點美食！喵銅鑼燒每日現做有貓掌的銅鑼燒，一顆35元起，超萌超可愛，銅鑼燒奶香十足，中間的卡士達醬濃郁又軟綿綿，真的好好吃呀！推薦給大家囉！

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喵銅鑼燒｜雲林銅板美食推薦

雲林斗六有一間可愛的銅鑼燒店，喵銅鑼燒販售每日現做的手工銅鑼燒，從餅皮到內餡製作，都是美麗的老闆娘每日現做，銅鑼燒現點現包，每一顆都充滿著手掌的溫度。

喵銅鑼燒的價位非常親民，最便宜的口味只要35元，我特別推薦宇治金時、鮮奶金時，真的是我吃過最美味的銅鑼燒，完全不輸給在日本吃到的銅鑼燒，超厲害！

老闆娘超級可愛，下午開店後生意很好，現場可以看到板娘雙手停不下來，一直包不停，建議大家可以提前預訂，才不用現場等待喔～

每次來到雲林旅遊，我都會繞過來買好吃的銅鑼燒，當天現做的銅鑼燒，現吃真的好讚，我們家大人小孩都超愛，冷藏可以放3天，是健康又無負擔的早餐／下午茶。

喵銅鑼燒｜每日現做手工銅鑼燒

喵銅鑼燒是每天現做的銅鑼燒，餅皮是以日本進口鑽石低粉、新鮮雞蛋、鮮奶製作而成，完全不加水，每一顆銅鑼燒都可以吃到香噴噴的麵粉、鮮奶、雞蛋香氣，軟綿綿好好吃～上面會印上可愛的貓掌印，每一顆銅鑼燒都有貓掌喔！

內餡擺在檯面上，非常乾淨衛生，現點現包的銅鑼燒，老闆娘給料一點都不手軟，每一顆都是爆漿的銅鑼燒，看了我都流口水了。

喵銅鑼燒｜必吃口味推薦

鮮奶金時$45元

我最喜歡的口味是「鮮奶金時」萬丹紅豆餡＋鮮奶卡士達醬，餡料以減糖比例調製，不會太甜又很濃郁，小孩喜歡、老人家也很愛的甜點下午茶。

宇治金時$45元

第二名是「宇治金時」萬丹紅豆餡＋抹茶卡士達，紅豆抹茶本來就是絕配，紅豆泥可以吃到飽滿的紅豆，入口細緻、甜度減半，搭配有抹茶香氣的卡士達，很有層次的口味喔！

喵銅鑼燒單一口味都是35元，真的是銅板美食，平價美味的下午茶點心。

萬丹紅豆$35元

招牌萬丹紅豆是使用台灣在地萬丹紅豆，看得出來是真材實料的紅豆泥，紅豆泥吃起來軟綿細緻，還有濃濃的紅豆香氣。

抹茶卡士達$35元

我好喜歡喵銅鑼燒的卡士達醬，跟傳統銅鑼燒較固態的內餡不一樣，他們家的抹茶卡士達比較像奶油的質地，奶香和茶香交織，但不會太甜太膩，也可以放在冷凍庫，冷凍後拿出來吃，會很像冰淇淋！

花生卡士達$35元

來到雲林當然不能錯過「花生卡士達」，雲林盛產花生，老闆娘特別使用在地食材，製作出特別的花生卡士達醬，入口花生超濃郁，吃起來一樣是很軟綿細滑的卡士達口感，我覺得甜度更低，長輩都很喜歡的口味。

巧克力卡士達$35元

最後是小朋友最愛的「巧克力卡士達」，巧克力意外的一點都不甜，而是有點苦甜的巧克力，吃完一整顆會有可可香氣在口中，搭配一杯熱茶，就是完美的下午茶囉～

大家來到雲林斗六，千萬不要錯過喵銅鑼燒，在地人推薦的銅板美食，街坊鄰居、隔壁家小孩的下午茶點心，每日現做的銅鑼燒！真的超好吃！

喵銅鑼燒｜菜單Menu

喵銅鑼燒｜詳細店家資訊