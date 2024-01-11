大家喜歡吃台式牛排嗎?

想到台式牛排就想到那滋滋作響的鐵盤，上面舖滿鐵板麵和打上一顆蛋，

還會問你要蘑菇醬或是黑胡椒醬

配餐可能有玉米濃湯有餐包，重點是不是用花很多錢

今天來跟大家分享桃園區一家連鎖平價牛排，不用花很多錢絕對就可以吃得飽飽的喔!

【小時厚牛排】桃園中山店

店址: 桃園市桃園區中山路30號

電話: 03-3383636

營業時間: 11:00-21:00

桃園中山店的空間十分寬敞，桌數也不少

但生意很好，建議要用餐的朋友要早點到比較安全才不用久候喔

牆上還有些有趣的標語!

但我想生意好的原因不是這些標語，而是有兩個原因，第一個是滿滿一排的自助吧

容我從左到右來介紹一下，有咖啡機，有熱茶可以泡，有爆米花，

有小時厚奶茶跟無糖紅茶，有霜淇淋機，有三種小餅乾

有烤土司附上三種抹醬

來看一下吐司的三種醬，愛抹什麼就抹，重點是要先烤再抹醬喔!

上圖沒拍到的部分還有玉米湯跟黑胡椒醬

來看一下我的玉米湯，我知道熱量很高，還是意志力很薄弱地喝了兩碗

你以為這樣很多了嗎? 沒想到還有自助咖哩飯，是不是太誇張了!

也跟大家分享餅乾櫃裡有什麼

好啦!終於要開始點餐了啦!

以前是畫單子，現在都是直接掃碼點餐

選好主餐之後，就可以選擇麵要油麵還是螺旋麵，我個人是比較喜歡油麵

二訪時發現竟然還有新的小菜!

有胡麻小黃瓜跟黃金泡菜 (咦，我真的不是來拉麵店嗎?)

底下還寫黃金泡菜跟牛排一起很好吃，好特別喔~

點單裡也有炸物的選擇呢! 真的是很多元，台式牛排就是有許多驚喜和無限可能性

手機送出訂單之後，到櫃台對面的自動結帳機付錢

可以用現金，也可以line pay，這個機器蠻可愛，我還以為在點拉麵呢!

點完餐也付完錢之後，就等著美味排餐上桌囉! 這是我點的小時厚牛排，210元

筋有點多，210元附那麼多東西給你，所以我對排餐肉質的要求不會太高

想吃好一點的就點貴一點的牛排吧

這一盤我的重點在於那個鐵板麵! 一條條油麵不會太軟爛，吸附著滿滿醬汁

真的好吃! 如果在油麵跟螺旋麵中選擇困難的朋友不要擔心

因為這裡是，可以免費續麵的!!!

老闆是有多怕大家吃不飽

食量大的朋友可以一盤油麵一盤螺旋麵，兩種麵通通享受到

當然絕對不要浪費喔!

吃飽了來杯無糖紅茶!來杯咖啡!來份霜淇淋都很棒

210元真的很多東西可以吃得飽飽的，跟大家分享!