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又到了賞梅的季節啦！說到台中賞梅絕對不能錯過的就是新社梅花森林這個超讚的賞梅地點。不過旅咖這次來早了，這邊梅花約開4~5成左右，這禮拜應該就可以滿開囉，如果想要賞花的話，趁著周末時間快點來看吧！
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2024新社梅花森林｜梅花白雪紛飛
拍攝日期：2024/01/05
全台灣賞梅的好地方就那幾個，南投信義區的梅花每年都是超夯的，尤其是台中的賞梅勝地，非新社梅花森林莫屬！今天有點早來了，梅花才開了大概5成吧，不過沒有同時全開，應該再過個禮拜就會滿地綻放了！快點來這裡拍照吧，保證美不勝收！
去年還記得可以領養梅樹呢，可是今年竟然沒看到了。去年領一顆樹要花 3,500 元呢！好像今年少了這個選項，真的有點可惜啊。
仔細看梅樹，樹上還有好多花苞沒有綻放呢！大概這禮拜應該就要開花了，但要不要一起開就得看天氣啦！園區裡大約有 400 棵梅樹，而且樹齡都超過50年了。開車沿路去賞梅景點都可以看到梅花已經盛開，千萬別錯過喔!
新社梅花森林的梅花種植在兩邊，但其中一邊有更多棵也更漂亮。今年的計畫是有些園區是可以進去，不過進場得付個清潔費 50 元，覺得蠻合理的啦！
一直往裡頭走就能走到葡萄之戀，然後往梅園的方向看，會發現更多梅花呢。這邊的梅花似乎開得超多的，而且空氣中飄著陣陣的梅花香，真的是一陣一陣的香氣直接撲鼻而來耶！
在葡萄之戀這邊還可以買到葡萄哦，而且旁邊還能看到那些還沒被摘下來的葡萄園喔！
如果你靜靜地聽，會聽到梅園裡嗡嗡嗡的聲音，那是數萬隻蜜蜂忙著揮動著翅膀，采集著甜蜜的花蜜。
旅咖今年來得有點早，所以還沒完全開滿，預計滿開的日子應該會在這個禮拜，可以趁著周末來瞧一瞧喔！第一個按讚的人
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