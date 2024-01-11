為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 台中市新社區2024新社梅花森林｜新社賞梅秘境，新社梅花，即將滿開囉!

台中市新社區2024新社梅花森林｜新社賞梅秘境，新社梅花，即將滿開囉!

2024-01-11 17:25:05 旅咖 人氣：101
share
窩客好文

旅咖

發表篇數：41篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 新社區

265

又到了賞梅的季節啦！說到台中賞梅絕對不能錯過的就是新社梅花森林這個超讚的賞梅地點。不過旅咖這次來早了，這邊梅花約開4~5成左右，這禮拜應該就可以滿開囉，如果想要賞花的話，趁著周末時間快點來看吧！

2024新社梅花森林｜梅花白雪紛飛

拍攝日期：2024/01/05

全台灣賞梅的好地方就那幾個，南投信義區的梅花每年都是超夯的，尤其是台中的賞梅勝地，非新社梅花森林莫屬！今天有點早來了，梅花才開了大概5成吧，不過沒有同時全開，應該再過個禮拜就會滿地綻放了！快點來這裡拍照吧，保證美不勝收！

去年還記得可以領養梅樹呢，可是今年竟然沒看到了。去年領一顆樹要花 3,500 元呢！好像今年少了這個選項，真的有點可惜啊。

仔細看梅樹，樹上還有好多花苞沒有綻放呢！大概這禮拜應該就要開花了，但要不要一起開就得看天氣啦！園區裡大約有 400 棵梅樹，而且樹齡都超過50年了。開車沿路去賞梅景點都可以看到梅花已經盛開，千萬別錯過喔!

新社梅花森林的梅花種植在兩邊，但其中一邊有更多棵也更漂亮。今年的計畫是有些園區是可以進去，不過進場得付個清潔費 50 元，覺得蠻合理的啦！

一直往裡頭走就能走到葡萄之戀，然後往梅園的方向看，會發現更多梅花呢。這邊的梅花似乎開得超多的，而且空氣中飄著陣陣的梅花香，真的是一陣一陣的香氣直接撲鼻而來耶！

在葡萄之戀這邊還可以買到葡萄哦，而且旁邊還能看到那些還沒被摘下來的葡萄園喔！

如果你靜靜地聽，會聽到梅園裡嗡嗡嗡的聲音，那是數萬隻蜜蜂忙著揮動著翅膀，采集著甜蜜的花蜜。

旅咖今年來得有點早，所以還沒完全開滿，預計滿開的日子應該會在這個禮拜，可以趁著周末來瞧一瞧喔！

第一個按讚的人

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

南投縣草屯鎮杰初手作｜令人懷念的小時候味道「
延伸閱讀
台中市新社區2024新社梅花隧道｜新社賞梅秘境，鮭魚葡萄梅花隧道!
 旅咖
台中市西區追風奇幻島｜台中金典愛力獅奇幻派對，遊樂設施大公開，門票價格懶人包
 旅咖
金門縣金湖鎮陳景蘭洋樓｜金門規模最大之洋樓，金門必訪景點
 旅咖
台中市北屯區三甲公園｜洋紅風鈴木夢幻綻放「粉嫩花配紅樓梯」搶先曝光，晚來等明年
 旅咖
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up