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宜蘭【売鍋】是家質感很棒的精緻鍋物店，羅東中正店位於羅東市區中最熱鬧的區段，有停車場。兒童身高120cm以下不另收費。這裏的肉品、海鮮都很精采，湯頭的選擇也有十幾種之多，還有少見的青花椒湯底哦，特別是自助吧的部份更是令人驚豔、各式時蔬、火鍋料、生菜沙拉，茶飲、汽水、冰沙還是全球知品牌HERSHEYS巧克力的，冰淇淋也有二大櫃，還有罕見的自助冰品機!! 中間營業時間還有超值的商業午餐哦，營業時間也到凌晨一點半!幾乎是全時段了，從午餐到宵夜，滿足各階段不同的需求。就算半夜下班也有的吃呢!喜歡鍋物的朋友千萬別錯過了

売怎麼唸音?! 注音: ㄇㄞˋ

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売鍋 店家資訊

売鍋-羅東中正店

地址：宜蘭縣羅東鎮中正路186號

營業時間：11AM-2AM

電話：03- 957 7722

【用餐計費方式】

店內用餐時間為100分鐘，採兩人一鍋鴛鴦鍋方式

自助吧、湯底品項恕不提供打包服務

店內用餐需收10%服務費

身高140cm(含)以上，每人需點選一份套餐

身高121-139cm，每人收取$250元低消費用

身高120cm以下不另收費

売鍋 交通停車

【自行開車】 Google導航輸入売鍋即可到達

Google導航輸入売鍋即可到達 【停車場】 附近有民生市場停車場，消費滿1000元可以免費停車二小時

売鍋 菜單價位

用餐方式是先選湯底，再選肉品(牛、豬、海鮮、雙拼…等)，這裏的湯頭選擇很多，辣度在菜單旁也有標示清楚

另外生菜沙拉、火鍋料、蔬菜、飯、麵、飲料、冰淇淋…等，都是吃到飽。

單人、雙人、素食、連商業午餐都有哦

當然也有單點的部份

売鍋 環境介紹

売鍋的地點非常好，位於羅東正中心的市區裏，附近就是彰化銀行及民生市場，往來的人流及車潮都不少

這裏一開幕後生意就很好，入門後還留有座位區給久候的饕客們

売鍋的質感很不錯，色調運用沉穩的木質色調!! 高雅又大方

用餐時間一到人潮多多啊

這裏的用餐空間滿棒的。大部份都是自成一格。萬一要併桌，也有這種小隔屏可以作為區隔

而且空間很寬廣，取餐、用餐不會有擁擠的感覺

用餐環境真的滿加分的

売鍋 自助吧

新鮮蔬菜、火鍋料(西北品牌的)~~滿滿的都是。而且還有保鮮的裝置呢

我們超喜歡這樣的鍋物店，可以自主選擇喜歡的菜色，想多吃少吃通通自已來

好吃的豆皮及油條!! 吸飽湯汁的豆皮真的是極品啊。

油條也很讚!! 不只是搭麻辣鍋，搭配其他湯頭也很不錯。我們喜歡半脆半軟的口感，真的想到都會流口水啊

佐料區也很豐富，上面也標示的很清楚

滿滿的王子麵、雞絲麵、意麵、冬粉~~也有滷肉飯呢!!!

這裏的飲料也滿耳目一新的，果汁、可爾必思、茶飲，都是小朋友的最愛

當然大人愛的咖啡、奶茶、可可，這裏也有

滿滿的瓶裝汽水

竟然有生菜沙拉吧耶~~火鍋店裏算是少見的了

火鍋的好朋友，竟然有二種不同的冰淇淋。明治和niseko 的，日糸的冰品都很棒!!!

尤其是niseko的 感覺來自北海道的牛乳品質就是不一樣啊，自從認識這品牌後我們就愛上了

嘿嘿，光是二個冰淇淋櫃還不夠，這裏竟然出現冰沙及霜淇淋

而且竟然是HERSHEY’S ，這可是全球知名的大品牌!! 太好喝了

令人驚豔的不只於此，竟然還有現做的冰沙!!! 哇，這裏真的好厲害!!

想吃什麼就放什麼，自組冰品樂趣多

売鍋 特色湯頭

札幌味噌湯底 四川青花椒湯底

湯底是火鍋店的靈魂也是實力的展現，売鍋共有十來種湯頭，非常讚啊

札幌味噌湯底 四川青花椒湯底

這次嚐的幾款湯底都滿不錯的!! 很夠味，特別是青花椒湯底!! 已經有集團將它列為基本鍋了

一定要來嚐嚐這種青花椒的味道，微麻微辣，這種一種很溫潤順口的辣，這種天氣很適合吃哦

味噌湯頭也滿好的，香氣十足

義大利黑松露奶油蘑菇湯底 拿坡里蕃茄湯底

義大利黑松露奶油蘑菇湯底 拿坡里蕃茄湯底

義大利黑松露奶油蘑菇湯底的味道也很特別，非常香濃的奶香及蘑菇香，當然黑松露則是讓整體湯頭的風味更上一層樓

非常建議喝一小口嚐嚐這特殊的風味

蕃茄湯底也滿不錯的，非常清爽馥郁的水果清香~~

這樣紅白相間的湯底也很好看，增加不少食慾呢

以上用這些湯頭來涮海鮮涮肉品都非常搭哦

台灣剝皮辣椒湯底

台灣剝皮辣椒湯底

北京宮廷藥膳湯底

北京宮廷藥膳湯底

這二款也是店內的人氣湯底之一哦

売鍋 心得評價

鮮切雞腿蛤蜊鍋

鮮切雞腿蛤蜊鍋

煮熟的雞肉軟嫩適中又帶有咬勁!! 好吃

美國溼式熟成牛五花鍋

美國溼式熟成牛五花鍋

這個肉質也滿好的，如果是中午當商業午餐來用，才318元而已!! CP值很高哦

美國PRIME 特級牛小排

美國PRIME 特級牛小排

哇，果然是特級的!! 這肉品油花分佈適中，入鍋後肉品軟嫩可口，搭配不同的湯底就有不同的風味，超棒的

松阪極品豬肉鍋

松阪極品豬肉鍋( 店家有標明這部份是重組肉，所以要全熟)

松阪肉是豬後頸的一小部份而已，又稱『黃金六兩』，每頭豬所能生產的「松阪豬肉」僅有兩片

肉質甜美不柴不膩，而且嫩中帶點脆的口感!! 如果是燒肉的話，切的稍微厚一點，最能感受這樣的口感

當然用來做為火鍋肉片也很精采啊

超值牛豬羊雙人餐，梅花豬、雪花牛、雪花嫩羊

超值牛豬羊雙人餐，梅花豬、雪花牛、雪花嫩羊

滿滿的一大盤，肉肉控的最愛，超過癮的~~而且可以一次吃到三種不同的肉品，這樣的吃法也很有趣

海陸總匯鍋

超澎拜的海陸總匯鍋

牛五花/ 梅花豬( 任選一) ， 加100元升級為板腱牛

鯛魚片、鱸魚片、鮭魚片、草蝦、白蝦、大蛤蠣、蚵仔

肉品的油花真的很誘人啊

海鮮的部份也很精采

鯛魚片、鱸魚片、鮭魚片、草蝦、白蝦、大蛤蠣、蚵仔

鯛魚片

蚵仔

草蝦、白蝦

鮭魚片

最後來個冰品大集合，就是最完美的ENDING 了

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