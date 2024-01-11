疫情期間不能外出，平時早餐店喜歡的美食小吃就是蘿蔔糕，那就自己動手做吧！

材料很簡單，幾乎都是冰箱裡會有得食材！平時有在下廚的話，大概都會備的食材！一點也不難，跟著我一起做吧！保證不NG喔！

我很喜歡吃港式蘿蔔糕，但卻不喜歡正統作法，因為正統港式蘿蔔糕做法會加入“港式臘腸”，於是我把臘腸改為我愛吃的乾香菇，如果喜歡加港式臘腸的朋友，也可以把香菇的部分改為臘腸就可以囉！隨自己口味做調整，想放什麼就放什麼！我下次還想嘗試做火腿玉米口味咧！是不是很叛逆！哈哈。

內容目錄 Toggle

A.粉漿比例

在來米粉 250g

太白粉 10g

玉米澱粉 20g

水 750cc

—————-

B.配料

蝦米 30g (你也可以：蝦米15g+櫻花蝦15g)

注意：蝦米洗過即可晾乾備用)

乾香菇 5朵(泡熱水)

※乾香菇與蝦米切丁備用

————————–

C.調味料

鹽 7g(想吃鹹一點可以加到10g)

雞粉 20g

糖 20g

———————–

D.白蘿蔔比例

白蘿蔔600g，切成小塊，加入水300cc，用果汁機打，不要打太細，留一點顆粒感最好吃。

—————-

以上通通準備好後，就開始我們的蘿蔔糕製作方法囉！

自製蘿蔔糕 配料介紹

香菇與蝦米先切丁狀，(照片中蝦米還沒切)，調味料我通通放在一碗，等等一起倒入就可以了！

在來米粉超市或雜貨店都買的到，品牌不拘，買的到就好！

中式料理一定要加入乾香菇爆香，少了這味一點也不行！乾香菇一定要用熱水泡過。

蝦米(要切丁喔！)部分用水洗過就可以了，泡過的蝦米香氣與風味都會減少。





調味料有鹽、糖、雞粉

粉漿材料通通放下去(太白粉、玉米澱粉、在來米粉)，倒入750cc的水後攪拌備用。



白蘿蔔我已經打好了，打的程度越粗越好，更能吃到口感！

自製蘿蔔糕 作法介紹

將蝦米與香菇下鍋爆香(蝦米這次沒切丁，比較過後切丁更好吃)

爆香後就可以將白蘿蔔水倒進去了！

稍微煮一下就可以將調味料全部加進去！攪拌均勻。





記得加入粉漿前先關火，倒入攪拌均勻之後再開中小火，開火後要一直攪拌，溫度越高，粉漿開始凝結，你會發現越來越難攪動，慢慢形成泥狀！

一直攪拌的用意是以免鍋底燒焦，還有當粉漿慢慢凝結時，讓配料不會沉於鍋底，確保每一口都吃的到香菇與蝦米。

攪拌到這樣的程度就可以關火了！

這程度已經很難攪動了！

我是到烘培店買高純度鋁箔，耐熱250度！

可惜我買不到正正的長方型盒，這款是做水果條專用的，所以底部不是很方正。(常做的話建議上網購買可以重覆使用的器具)

做好大約可以裝成三條半。

接下來記得要蒸熟，用鍋子蒸大約需要40-50分鐘，如果用大同電鍋放入600cc水，蒸熟就可以了！

記得做好的蘿蔔糕先放涼後，拿去冷藏冰一天，隔天再拿來切！當天切比較容易碎裂。





隔天一早，迫不急待就拿出來煎了！

煎蘿蔔糕有個小技巧，就是油絕對不能多！還真的有差喔！我頭一 次就是油放太多，變得比較容易解體。

完成了！吃到自己親手做的蘿蔔糕，莫名的成就感上升！默默讚嘆自己：我也太強了吧！

看著家人吃著我親手做的蘿蔔糕，忽然覺得很安心，自己做的總是比較衛生！食材與用料都能自己掌控，大家有興趣的話，一定要動手做做看喔！真的很簡單！

│章魚娜娜●推薦住宿│



延伸閱讀