疫情期間不能外出，平時早餐店喜歡的美食小吃就是蘿蔔糕，那就自己動手做吧！
材料很簡單，幾乎都是冰箱裡會有得食材！平時有在下廚的話，大概都會備的食材！一點也不難，跟著我一起做吧！保證不NG喔！
我很喜歡吃港式蘿蔔糕，但卻不喜歡正統作法，因為正統港式蘿蔔糕做法會加入“港式臘腸”，於是我把臘腸改為我愛吃的乾香菇，如果喜歡加港式臘腸的朋友，也可以把香菇的部分改為臘腸就可以囉！隨自己口味做調整，想放什麼就放什麼！我下次還想嘗試做火腿玉米口味咧！是不是很叛逆！哈哈。
★全文分享★ 3C神器》accuwitt地表最衝！高山海拔5000m快充PD，國際旅行、 Type-C全品牌通用！
★全文分享★ 新光銀行信貸經驗分享》用我的專屬連結申請，還能回饋最高2500現金。
★全文分享★ 浦桑尼克Proscenic 》全面護齦 脈衝水柱可攜式沖牙機，5段清潔模式 全面清潔口腔，每分1600次高頻脈衝，完結牙縫深處殘渣！超強30天續航、輕量設計外出攜帶輕巧！
內容目錄
自製蘿蔔糕│準備食材與調味料
A.粉漿比例
在來米粉 250g
太白粉 10g
玉米澱粉 20g
水 750cc
—————-
B.配料
蝦米 30g (你也可以：蝦米15g+櫻花蝦15g)
注意：蝦米洗過即可晾乾備用)
乾香菇 5朵(泡熱水)
※乾香菇與蝦米切丁備用
————————–
C.調味料
鹽 7g(想吃鹹一點可以加到10g)
雞粉 20g
糖 20g
———————–
D.白蘿蔔比例
白蘿蔔600g，切成小塊，加入水300cc，用果汁機打，不要打太細，留一點顆粒感最好吃。
—————-
以上通通準備好後，就開始我們的蘿蔔糕製作方法囉！
自製蘿蔔糕 配料介紹
香菇與蝦米先切丁狀，(照片中蝦米還沒切)，調味料我通通放在一碗，等等一起倒入就可以了！
在來米粉超市或雜貨店都買的到，品牌不拘，買的到就好！
中式料理一定要加入乾香菇爆香，少了這味一點也不行！乾香菇一定要用熱水泡過。
蝦米(要切丁喔！)部分用水洗過就可以了，泡過的蝦米香氣與風味都會減少。
調味料有鹽、糖、雞粉
粉漿材料通通放下去(太白粉、玉米澱粉、在來米粉)，倒入750cc的水後攪拌備用。
白蘿蔔我已經打好了，打的程度越粗越好，更能吃到口感！
自製蘿蔔糕 作法介紹
將蝦米與香菇下鍋爆香(蝦米這次沒切丁，比較過後切丁更好吃)
★全文分享★ 靈魂醬料》開丼壹號燒肉醬│居家必備最強燒肉醬，沾、拌、醃、炒、煮！簡單料理；人人都是大廚。
★全文分享★ 超秦肉品》juicy 就是嫩雞、鹹酥雞系列│質地嫩化雞胸肉鮮嫩好食、雙潔淨標章，便利即食讓料理變得輕鬆有效率。
★全文分享★ 烤肉神器》Enders恩德斯 極光│桌面式木炭烤肉爐 ，中秋烤肉、野外露營 有夠Chill！快速升火、烤肉輕鬆又優雅。
爆香後就可以將白蘿蔔水倒進去了！
稍微煮一下就可以將調味料全部加進去！攪拌均勻。
記得加入粉漿前先關火，倒入攪拌均勻之後再開中小火，開火後要一直攪拌，溫度越高，粉漿開始凝結，你會發現越來越難攪動，慢慢形成泥狀！
一直攪拌的用意是以免鍋底燒焦，還有當粉漿慢慢凝結時，讓配料不會沉於鍋底，確保每一口都吃的到香菇與蝦米。
攪拌到這樣的程度就可以關火了！
這程度已經很難攪動了！
我是到烘培店買高純度鋁箔，耐熱250度！
可惜我買不到正正的長方型盒，這款是做水果條專用的，所以底部不是很方正。(常做的話建議上網購買可以重覆使用的器具)
做好大約可以裝成三條半。
接下來記得要蒸熟，用鍋子蒸大約需要40-50分鐘，如果用大同電鍋放入600cc水，蒸熟就可以了！
記得做好的蘿蔔糕先放涼後，拿去冷藏冰一天，隔天再拿來切！當天切比較容易碎裂。
隔天一早，迫不急待就拿出來煎了！
煎蘿蔔糕有個小技巧，就是油絕對不能多！還真的有差喔！我頭一 次就是油放太多，變得比較容易解體。
完成了！吃到自己親手做的蘿蔔糕，莫名的成就感上升！默默讚嘆自己：我也太強了吧！
看著家人吃著我親手做的蘿蔔糕，忽然覺得很安心，自己做的總是比較衛生！食材與用料都能自己掌控，大家有興趣的話，一定要動手做做看喔！真的很簡單！
│章魚娜娜●推薦住宿│
|宜蘭卡布雷莊園
|苗栗my home51-6
|晨光藝旅文創民宿
延伸閱讀
-
【南投景點】日月潭包船遊湖 水社碼頭、伊達邵碼頭、玄光碼頭，起霧後的日月潭彷彿進入仙境。年記 香菇高麗菜包好好吃！
-
【宜蘭美食小吃】蔥蝦米炸春捲 巨無霸炸春捲一條只要40元，滿滿的餡料超滿足！芋頭捲意外的好吃，芋頭綿密搭配外皮酥酥口感，鹹甜好吃。
-
【苗栗西湖渡假村】西湖渡假大飯店 新春專案一泊三食，享免費遊園、SPA泡湯、下午餐雙人餐、露天酒吧抵用卷。蝴蝶飛舞、油桐花、漫步花園，藍白希臘教堂好夢幻。
-
【苗栗西湖渡假村】西湖渡假大飯店 麗景餐廳菜色介紹 ，一泊三食下殺$3300元，還享免費遊園！
-
【苗栗西湖渡假村 湖岸美景餐廳】映象水岸，峇里島風格特色咖啡店，坐擁湖景第一排欣賞西湖風光，還能搭乘天鵝船優游西湖。
-
【新北中和美食】陳記香菇肉絲粥 現炸小菜超多種，晚來就吃不到炸蚵仔、炸蝦仁，最愛的還是肉燥米粉湯！