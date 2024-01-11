傳說中沒有預定就吃不到的紅豆吐司，很幸運得在我人還在高雄的出發當天打電話預訂還能訂到

說什麼也一定要訂下去！

雖然我平常不是一個紅豆麵包控，但是我這個人就是不能抗拒任何一個當地必買的商品～特別是我們難得住在關山（以前都直接住台東市區）

店名：火盛製餅舖

地址：台東縣關山鎮中山路90-1號

電話：08-9811173

營業時間：9:00 -20:00 周四公休

火盛製餅舖感覺是蠻有年代的店

以為是賣傳統糕餅類，結果裡面是麵包店跟雜貨店的結合，如果沒記錯，好像也是鄰長的家（笑）

店內除了知名的紅豆吐司之外，還有一些其他麵包類

不得不說我們才剛停好車，就陸續見到幾個人來拎著好幾條土司走，那些人看起來還不是遊客，而是在地人的那種感覺

麵包下午14:00後可以拿，太香了！

小時候就是跟著阿嬤在姨婆的麵包店裡面長大，所以對於麵包香帶有一種懷舊又回憶的感覺

沒有華麗的裝潢，真的走的就是樸實

一條紅豆吐司為120元

我個人覺得很超值！

不過照片中的是已經吃一半了，等回到高雄才又想到來拍個照吧（笑）

熱出爐的時候可以用手撕來吃麵包

真的就是柔軟好吃又細緻

那撕開麵包一絲一絲的感覺，真的讓大人小孩都很喜歡

麵包本身香氣十足，麵粉香氣好吃

一條我不敢說你從頭到尾都會吃到滿滿的紅豆餡

因為頭尾的紅豆餡料比較少一些，但是都能吃的到紅豆的一顆一顆顆粒

但是到中間的時候你就會被爆滿的紅豆餡給嚇到！

超～飽～滿～

細緻的紅豆綿密又不會過甜，其中富含著紅豆飽滿的口感，超好吃的

就連我不是紅豆狂熱分子都為它著迷

真的如果有來關山，我超推薦大家來這邊！記得一定要先預訂～才能吃的到關山的道地好滋味