南投埔里山里麵｜假日限定！山里麵只開六日，手做麻醬拌麵、超大餛飩、紅油炒手套餐飲品好吃！

來到南投埔里，這家山里麵真的要來吃吃看，到山裡吃麵，真的很酷！只有假日營業的埔里美食山里麵，隱藏在埔里的文青麵店，是網路受到好評價，旅人們紛紛訂位用餐，山里麵以拌麵為主，我們點一份麻醬麵、麻瓜麵，餛飩點鮮肉大餛飩、一口小餛飩，套餐中也包含餛飩、小菜、炒手、湯品、飲品都很棒，每種麻醬、辣度都會因為食材，品嚐起來味道也都會有所不同，完全無違和，有機會到埔里吃美食山里麵絕對要來試試看呀！

內容目錄 Toggle

南投埔里山里麵在哪？

南投埔里美食山里麵位在南投縣埔里鎮東興二街14號，在安靜巷弄中來訪時請小聲禁止喧嘩呦！

埔里美食山里麵外觀設計

埔里美食山里麵外觀挺特別，因為也是低調的設計與環境，來訪者建議事先訂位！

埔里美食山里麵可愛招牌的意象很可愛呢！

綠意盎然的感覺很舒適～埔里美食山里麵用餐請提早訂位，不然就需要現場排隊。

埔里美食山里麵內部環境

到店裡後記得要先在門口登記人數與電話，室外區有蚊子所以記得要做噴霧呦！

這裏裡面就是老宅的氛圍，埔里美食山里麵有種回家的感覺～

用餐的時候這裡也可以取用水、紙巾。

埔里美食山里麵菜單MENU

埔里美食山里麵菜單很簡單，想要吃什麼這裡都有，拌麵有傻瓜麵、麻醬麵、麻瓜麵、肉燥麵或飯，再加上餛飩，附上兩樣季節小菜、甜點，紅玉紅茶，確定餐點直接到櫃台結帳即可。

小菜甜品都會寫在上面，山里麵很多朋友超推薦！今日朝聖有座位真的好開心～

埔里美食山里麵菜色分享

麻醬麵，餛飩點鮮肉大餛飩、套餐中也包含餛飩、小菜、湯品、飲品。山里麵餐點都是現點現做，需要花時間等待，餐點很棒也很值得等也很耐吃～喜歡的話真的可以考慮入手醬料。

攪拌均勻的麻醬味香氣真的好棒，他們家也不用擔心冷掉太乾～香氣十足，味道真的很難讓你想像～

麻瓜麵就是麻醬麵跟傻瓜麵的綜合體，他們的麻醬香再加上香辣感，氣味上很融合，會讓你想吃到停不下手。

超大一顆餛飩湯，也不會因為泡在湯裡讓餛飩的皮變得十分軟，他們的特製餛飩口感極好。

餛飩抄手

餛飩小食真的好吃～想要吃鮮肉、鮮蝦、咁、湯都很合宜。山里麵的餛飩真的是好好吃，我喜歡餛飩的新鮮食材，加上皮也是很特別，搭配這微辣的口感，讓你完全就是驚艷到底啦！

麻醬小黃瓜撒上芝麻又是不同的香氣～

薑黃堅果豆腐

紫米紅豆湯、紅茶飲野都會一起附上呦！

埔里巷弄美食山里麵真的要來吃吃看，到山裡吃麵，真的很酷！只有假日營業的埔里美食山里麵，隱藏在埔里的文青麵店，是網路受到好評價，旅人們紛紛訂位用餐，山里麵以拌麵為主，我們點一份麻醬麵、麻瓜麵，餛飩點鮮肉大餛飩、一口小餛飩，套餐中也包含餛飩、小菜、炒手、湯品、飲品都很棒，每種麻醬、辣度都會因為食材，品嚐起來味道也都會有所不同，完全無違和，有機會到埔里吃美食山里麵絕對要來試試看呀！

山里麵(只開六日）

住址：南投縣埔里鎮東興二街14號

電話： 04 9242 4486

營業時間：六日11:30–19:00