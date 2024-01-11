近期酸菜魚在美食圈掀起一陣風潮，刁民的酸菜魚多半是大份量，

Ruby最近品嚐了姥姥酸菜魚的個人獨享餐，覺得還不錯，

趁著假日單車運動特地騎來公館吃晚餐。



老鐵的酸菜魚主打個人獨享概念，類似滷味的點餐方式，

讓顧客可根據自己喜好自由搭配配料，打造屬於自己的一大碗酸菜魚，

這點對於挑食的人來說，真的是一大優勢。





湯底的部分有三種可選擇，老鐵酸菜魚湯底、

銷魂麻辣湯底和經典龍骨湯底，滿足各種口味需求。

無論是喜歡酸、辣還是溫和的湯頭，都能在這裡找到滿足。

菜單上的配料蔬菜、火鍋料、海鮮肉品，主食可選擇。

內用一個人是低消$100元。用餐時間50分鐘。





由於是個人獨享餐，因此很多顧客都是一人前來用餐，有可能需要併桌共享。

店內用餐環境相對擁擠，但也反映了這家店受歡迎的程度。

餐具是自助拿取的，同樣提供多種可配的醬料，

包括油條碎、辣油、蒜末和一份類似辣椒的調味料。



Ruby點了老鐵酸菜魚湯底58元、深海鱸魚片68元、

米血糕$15 (2塊)、老油條 $20、黃豆芽$20和一碗寬冬粉$25，總共206元。

Ruby感覺這樣其實沒有什麼飽足感，

單點好像沒有比較划算的感覺。

對於湯頭，Ruby覺得老鐵的酸菜魚湯底缺乏酸度，香氣和麻麻的辣感也較少，

品嚐完後感到一點空虛和失望，

不過每個人都於口味的喜好不一樣，這是我個人的感覺。

總體而言，老鐵的個人獨享酸菜魚提供了自由搭配的樂趣，

但湯頭的味道還有進一步改進的空間，期待店家在未來能夠提升菜品的口感，

讓更多前來用餐的顧客能夠滿足而歸。

【店家資訊】

👉老铁沒毛病酸菜魚

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🏠台北市中正區汀州路三段179號

☎️ 02 2362 6598

⏰AM11:00~PM14:00 ；PM17:00~PM21:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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