為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市中正區【公館台大美食】老铁沒毛病酸菜魚附菜單，配菜單點式的方式，主打個人也能享用的酸菜魚，不夠酸也不夠麻有

台北市中正區【公館台大美食】老铁沒毛病酸菜魚附菜單，配菜單點式的方式，主打個人也能享用的酸菜魚，不夠酸也不夠麻有

2024-01-11 17:35:07 Ruby說美食享受旅行 人氣：108
share
窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：394篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：老铁沒毛病酸菜魚
place台北市中正區汀州路三段179號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

近期酸菜魚在美食圈掀起一陣風潮，刁民的酸菜魚多半是大份量，

Ruby最近品嚐了姥姥酸菜魚的個人獨享餐，覺得還不錯，

趁著假日單車運動特地騎來公館吃晚餐。


老鐵的酸菜魚主打個人獨享概念，類似滷味的點餐方式，

讓顧客可根據自己喜好自由搭配配料，打造屬於自己的一大碗酸菜魚，

這點對於挑食的人來說，真的是一大優勢。


 

湯底的部分有三種可選擇，老鐵酸菜魚湯底、

銷魂麻辣湯底和經典龍骨湯底，滿足各種口味需求。

無論是喜歡酸、辣還是溫和的湯頭，都能在這裡找到滿足。

菜單上的配料蔬菜、火鍋料、海鮮肉品，主食可選擇。

內用一個人是低消$100元。用餐時間50分鐘。


 

由於是個人獨享餐，因此很多顧客都是一人前來用餐，有可能需要併桌共享。

店內用餐環境相對擁擠，但也反映了這家店受歡迎的程度。

餐具是自助拿取的，同樣提供多種可配的醬料，

包括油條碎、辣油、蒜末和一份類似辣椒的調味料。


Ruby點了老鐵酸菜魚湯底58元、深海鱸魚片68元、

米血糕$15 (2塊)、老油條 $20、黃豆芽$20和一碗寬冬粉$25，總共206元。

Ruby感覺這樣其實沒有什麼飽足感，

單點好像沒有比較划算的感覺。

對於湯頭，Ruby覺得老鐵的酸菜魚湯底缺乏酸度，香氣和麻麻的辣感也較少，

品嚐完後感到一點空虛和失望，

不過每個人都於口味的喜好不一樣，這是我個人的感覺。

總體而言，老鐵的個人獨享酸菜魚提供了自由搭配的樂趣，

但湯頭的味道還有進一步改進的空間，期待店家在未來能夠提升菜品的口感，

讓更多前來用餐的顧客能夠滿足而歸。

 

【店家資訊】
👉老铁沒毛病酸菜魚
🍽 FB官方粉絲團請點此 
🏠台北市中正區汀州路三段179號
☎️ 02 2362 6598
⏰AM11:00~PM14:00 ；PM17:00~PM21:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 


   

 💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

  💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

 看更多美食旅遊食記


如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

 

    檢舉
    share
    chevron_left

    【新莊美食】呷牛排附菜單，原塊牛肉炭烤7分熟

    台北市大安區【東區早午餐】青沐大安店-附菜單-

    chevron_right
    延伸閱讀
    新北市永和區【永和美食】阿里小廚美式牛排餐廳-附菜單，想吃只能現場候位，牛肉辣湯滿滿牛肉塊，酥皮濃湯必喝-近樂華夜
     Ruby說美食享受旅行
    【新竹美食】老皮牛肉麵，內用免費豆花和豆漿喝到飽，附設免費停車場｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
     Ruby說美食享受旅行
    【台北】姥姥酸菜魚|微風北車人氣美食．湯頭酸麻魚肉滑嫩．一個人也可以獨享美味
     寶小銘
    【行天宮美食】寅藏和牛鐵板燒 松江總店 附菜單 -只要488元就可以吃到日本直送A5和牛，青菜夾好夾滿，近行
     Ruby說美食享受旅行
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up