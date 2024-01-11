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台中市北區專人桌邊代烤免動手，浮誇的燒肉盤，吃美食也能是一種視覺饗宴

2024-01-11 20:17:59 果果愛Fruitlove 人氣：108
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果果愛Fruitlove

發表篇數：555篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北區

造訪商家：EARTHA燒肉餐酒館
phone04-22062889
place台中市北區德化街457號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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專人桌邊代烤炭火燒肉店，儀式感的肉品呈現，讓吃美食也能是一種視覺饗宴，嚴選肉品以牛為主，也有不吃牛系列的雞豬鴨可以選，還有海鮮跟菜類也很不錯，主食類則有漢堡、麵包、飯類、炒泡麵，另外小菜滷肉也都很不錯，飲品則有多種酒類與無酒精飲料，內用座位有吧檯、兩人座、四人座和六人包廂，適合三五好友約會或是家庭聚會，秉持著寵物也是很重要的客人，帶毛孩來還會提供座位跟家人一起坐

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。 三、未滿十八歲禁止飲酒。

Eartha燒肉餐酒館⟩台中北區寵物友善燒肉店，專人桌邊代烤免動手，浮誇的燒肉盤，吃美食也能是一種視覺饗宴 @果果愛Fruitlove

知道這家有段時間，之前有看過狗友來吃之後分享就一直放在口袋名單哩，以為只有開晚上，查詢後才發現六日中午就有開。

跟店家約了中午12點，路邊有機車格和汽車格可以停，但有沒有位置要碰碰運氣，旁邊是綠園道，吃飽後可以稍微的散散步

Eartha燒肉餐酒館⟩台中北區寵物友善燒肉店，專人桌邊代烤免動手，浮誇的燒肉盤，吃美食也能是一種視覺饗宴 @果果愛Fruitlove

Logo 從外入內沉穩而後熱情

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。 三、未滿十八歲禁止飲酒。

Eartha燒肉餐酒館⟩台中北區寵物友善燒肉店，專人桌邊代烤免動手，浮誇的燒肉盤，吃美食也能是一種視覺饗宴 @果果愛Fruitlove

戶外有設置幾個舒適的座位，感覺是準備給候位或吸菸的客人。

Eartha燒肉餐酒館⟩台中北區寵物友善燒肉店，專人桌邊代烤免動手，浮誇的燒肉盤，吃美食也能是一種視覺饗宴 @果果愛Fruitlove

除了台灣豬之外，另外也有使用其它產地的肉品，來源的部分都有按照政府規定清楚的標示

Eartha燒肉餐酒館⟩台中北區寵物友善燒肉店，專人桌邊代烤免動手，浮誇的燒肉盤，吃美食也能是一種視覺饗宴 @果果愛Fruitlove

內用環境設計延續建築外觀的風格，增加了大理石的質感和熱情活潑的紅色調。

Eartha燒肉餐酒館⟩台中北區寵物友善燒肉店，專人桌邊代烤免動手，浮誇的燒肉盤，吃美食也能是一種視覺饗宴 @果果愛Fruitlove

吧檯多種品項的酒類可以選擇，可以看看有沒有喜歡的或是請店家推薦，就算是一個人想來吃點東西喝喝酒也很合適......( 繼續閱讀文章 )

 

#台中美食
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文章關鍵字
台中美食 台中燒肉 台中餐酒館 台中寵物友善
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