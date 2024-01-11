專人桌邊代烤炭火燒肉店，儀式感的肉品呈現，讓吃美食也能是一種視覺饗宴，嚴選肉品以牛為主，也有不吃牛系列的雞豬鴨可以選，還有海鮮跟菜類也很不錯，主食類則有漢堡、麵包、飯類、炒泡麵，另外小菜滷肉也都很不錯，飲品則有多種酒類與無酒精飲料，內用座位有吧檯、兩人座、四人座和六人包廂，適合三五好友約會或是家庭聚會，秉持著寵物也是很重要的客人，帶毛孩來還會提供座位跟家人一起坐。

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。 三、未滿十八歲禁止飲酒。

知道這家有段時間，之前有看過狗友來吃之後分享就一直放在口袋名單哩，以為只有開晚上，查詢後才發現六日中午就有開。

跟店家約了中午12點，路邊有機車格和汽車格可以停，但有沒有位置要碰碰運氣，旁邊是綠園道，吃飽後可以稍微的散散步。

Logo 從外入內沉穩而後熱情

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。 三、未滿十八歲禁止飲酒。

戶外有設置幾個舒適的座位，感覺是準備給候位或吸菸的客人。

除了台灣豬之外，另外也有使用其它產地的肉品，來源的部分都有按照政府規定清楚的標示。

內用環境設計延續建築外觀的風格，增加了大理石的質感和熱情活潑的紅色調。

吧檯多種品項的酒類可以選擇，可以看看有沒有喜歡的或是請店家推薦，就算是一個人想來吃點東西喝喝酒也很合適......( 繼續閱讀文章 )