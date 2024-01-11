以前燒味鮮在永和秀朗國小開店時，

就吃過了，剛開店的時候，

便宜到讓人很驚喜，

每隔一陣子，都會去打打牙祭。

不過空間不大是真的，

30個人，店就滿了，附近也不好停車。

最愛吃橙汁排骨，每次去必點

有一次下班騎車過去，竟然不見了。

後來google搜尋，

沒想到現在會換點到彰化埤頭，



有點遠，以為再也不會吃到了，

前陣子，安排一個中部小旅行，

順遊到彰化，

回味記憶中的滋味。

地點安排雲林+彰化兩天一夜遊，



中午的行程是台灣穀堡+燒味鮮私房菜。

回程買小熊菓子的菲菲餅跟村樂斯的戚風蛋糕

（很好吃的甜點，下篇分享）

跟以前可以點菜的形式不同，

現在是無菜單形式，

人均500元，一家四口就是2000元。

六歲以下兒童不計價，不過我們家都長大了。

講真的，餐廳吃很多，多數中式餐廳常給我感覺菜色差不多的感覺，

不過燒味鮮對我來說，不一樣，

以前開在秀朗國小附近，現在換到埤頭合興宮附近，

一是有回憶加持，

二是現在質感跟過去大不同。

而且門口可以白線停三台車，

現在的空間感相對舒服，



一樓兩張圓桌，二樓三張圓桌，

最大張的圓桌可以坐15人，看出去的風景是一片稻田感覺很美，

我們坐在一樓圓桌。

因為有先預約，上菜很快，不會等20分鐘菜還沒端出來，

不是個人套餐形式，是合菜形式，

一上桌會附贈熱茶，

查評價很多人會加點現打火龍果汁，

但如果有提前一天官方line預約，

蜂蜜檸檬茶，會贈送一壺蜂蜜檸檬茶，現省200元。

先上來的是冷盤，



油雞腿軟嫩，

海蜇皮好吃耶，有的餐廳的海蜇皮蠻不好吃的

黃色涼拌菜很開胃也很特別。

泰式酸辣冰捲，酸辣帶勁

木桶裡的飯是冠軍馥米，很香。



據說是一公斤要200元的米，用的是在地的冠軍米，

飯吃了一些才拍，拍得不美。

第三道上的是德國脆皮豬腳，



這道菜很不錯，豬腳炸的香酥，

外皮酥脆，

裡頭軟嫩，搭配孜然粉，風味特別。

不過我最愛還是橙汁排骨，跟老闆娘詢問能否加點的橙汁排骨，

跟老闆娘說是以前在永和的常客，以前超愛這道菜，

老闆娘眼冒愛心，意外被招待。

跟記憶中的味道一樣，外層有接近拔絲的口感，酥脆酥脆的，

咬下去的肉甜蜜會噴汁。

好懷念，以前吃，

這道是我的必點，這道菜我怎麼吃都不膩，

桌面上有一張預約制的常客菜單，

現在不是橙汁排骨，是香橙地瓜蜜排骨，一份680元。

等我下次多找幾個分母，再來點。

除了這道菜以外，我最喜歡的是蒸魚，蒸魚這道菜只要夠鮮，

就好吃一半，另外一半掌握在蒸的時間跟醬汁的等級。雖然是尋常菜品，

但是如果吃到餐廳不用心，

幾個動作沒做好，就會很NG。



花椰菜是在地農友種植的，

我愛花椰菜，搭配白精靈菇，

中規中矩。

可樂餅跟螺絲捲，



炸的香酥，

螺絲捲炸得很好，不會油膩。

湯品我很愛，

肉羹很有咬勁，湯品很清甜。

裏頭還有在地種植的有機白精靈菇

總之，以我的食量，

很可以，很怕吃不飽的無菜單餐廳，

我們家是不用打包，然後吃的很飽。

最後用老闆娘娘家

自己種的柳丁當結尾。

是個滿足的一餐。

以前不會特別來彰化埤頭，

以後多個理由來這邊旅行，



等下回安排環島，再來用餐，

下回我要預約香橙地瓜蜜排骨，

實在很好奇，加上地瓜會是什麼味道。

離開後，再去村樂斯帶個戚風蛋糕回家，

這個好吃，有機會再分享。