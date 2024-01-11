「典華雅聚」是典華餐飲集團品牌之一，延續及承襲典華的傳統與理念，提供經典、奢華及雅緻的聚餐場所，讓每位前往用餐的消費者都能賓至如歸。

目前「典華雅聚」共有兩個店點，分別為士林店與新莊店，這次造訪的士林店於2019年開幕，不僅地點優異，空間也很適合家庭與商務聚餐，活水海鮮、粵菜港點、明爐櫻桃鴨皆是人氣桌上嘉賓。

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常常坐捷運路過芝山站，對於這棟建築物很是熟悉，但卻沒想到是「典華雅聚」士林店，地理位置極度優異，從捷運芝山站一號出口出站過個馬路即可抵達。

「典華雅聚」門口旁有幾個大大小小的水缸，裡頭都是當天新鮮直送的水產，有龍蝦、龍虎斑等，特別的是水缸中的水特別引進海水，並會根據不同海鮮調整水溫，維持最佳狀態。

「典華雅聚」士林店共有兩層樓空間，一樓多為2-6人方桌及圓桌。

二樓則是以包廂座位為主，彈性的隔間可以依人數隔出獨立的包廂，甚至小型婚宴也能在此舉辦。

考量到建築物本體沒有電梯設備，為了體貼長輩爬樓梯的不便性，特別在梯間設置了個人化電梯，讓餐廳的選擇不會被空間限制所侷限。

目前典華跟新北家扶中心合作，一張祈福小卡$50就能兌換等值的年菜外帶，幫助家扶中心的孩子們能吃到圍爐年菜，若有購買祈福小卡的需求，用餐時可以告知現場服務人員。

說到「典華雅聚」最受歡迎的餐點，烤鴨多吃絕對榜上有名，當天用餐時段有一半的客人都有點選。

由主廚團隊親自到北京學習烤鴨技術，並選用宜蘭櫻桃鴨，以特調醃料醃製十小時再直火烘烤，成就出這外酥內嫩的金黃烤鴨。

其中最著名的烤鴨兩吃，即是片皮鴨跟櫻桃鴨壽司。師傅會進行桌邊服務，我在一旁看得目不暇給，媽媽在一旁也湊近我耳邊許願下次想要品嚐看看。

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提供品項依官網公告為主。

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▲茶資 $40/人

不曉得有沒有人跟我一樣，港點都會搭配菊花普洱茶。

▲避風塘雙龍塔（超值龍蝦港點組合 $2580）

平常常聽到的避風塘炒蟹，在「典華雅聚」的主廚巧手下，創意變身成成避風塘雙龍塔，雙龍，即是龍蝦與鮮蝦。

至於為何會取名為避風塘，指的是香港漁民將漁船停泊在港灣，將出海時捕撈的新鮮漁貨作為餐桌上的菜餚，因而得名。

先是將龍蝦與鮮蝦裹粉過油，再與四季豆、蔥段一同爆炒，擺放在地瓜與馬鈴薯片上，最後灑上炸魷魚絲與蒜蓉增添口感與香氣，內外兼具的避風塘雙龍塔就完成了。

龍蝦對我而言是一種高級食材，在特別節日時才會瞧見牠的身影，那彈牙的肥美肉質，即是最吸引人之處。

大尾的鮮蝦也毫不遜色，雖個頭不及龍蝦，但肉質的飽滿感卻絲毫不減，吃起來十分過癮。

由於蝦殼與蒜酥的雙重威力，店家很貼心的附上檸檬水，可以有效的去除手上的異味，不用擔心惱人的殘留氣味。

一旁的酸甜醃漬物也達到極佳的解膩與轉換口味角色。

▲瑤柱粥（超值龍蝦港點組合 $2580）

套餐主食不是白飯或白粥，而是以雞湯熬煮，再加上干貝絲的瑤柱粥。

沒有使用過多食材及調味，喝起來很清淡，卻帶有濃厚的鮮香；米粒因長時間燉煮已至綿密，連牙口不好的長輩也能輕易享用，再加上避風塘的炸魷魚跟蒜酥，能將風味提升一個層次。

▲韭菜鮮蝦餅（超值龍蝦港點組合 $2580）

超值龍蝦港點組合能從十二品港點中，隨個人喜好挑選搭配五品，保有很高的自由度，從甜到鹹，經典到創意都有。

「典華雅聚」本來就以粵式料理起家，港點自然難倒不了他們的主廚團隊，將新意融入經典港式點心中，不僅好吃好拍又有獨特性。

這道韭菜鮮蝦餅用料實在，以豬絞肉及韭菜包裹住整隻彈脆蝦仁，每一口都是滿滿的扎實餡料，口感極好。

▲干貝絲瓜腸（超值龍蝦港點組合 $2580）

腸粉是我十分喜愛的港點，鮮蝦、叉燒、油條皆是常見的搭配口味，但絲瓜倒是第一次見到。

絲瓜不烹調至軟爛，而是帶點爽脆感，更是與柔滑的腸粉形成對比。

絲瓜、蝦米、干貝絲的組合，自然鮮甜搭配海洋鮮味，是一道料理，也是一道點心，十分清爽。

▲蠔皇蒸鳳爪（超值龍蝦港點組合 $2580）

骨肉能輕易分離的鳳爪，吃起來毫不費功夫。醬汁鹹甜帶點辣度，超級開胃跟下飯，重口味的人不容錯過。

▲芋香炸狗骨（超值龍蝦港點組合 $2580）

一上桌時，就對這奇特的造型感到好奇，而品名也僅能推敲有芋頭該食材，沒有其餘線索。

一剝開，滿滿的芋泥傾巢而出。

以吐司將芋泥捲起後再進行油炸，炸功了得，外酥香卻不油膩，裏頭的芋泥綿密且甜度適中，兩旁的白芝麻增添口感與香氣，雖食材常見卻充滿新意。

▲奶皇流沙包（超值龍蝦港點組合 $2580）

套餐已有附甜湯，所以一直很猶豫在港點上是否要再選擇甜食，最終還是逃不了流沙的誘惑。

白白胖胖的模樣看起來療癒極了！這一顆顆的奶皇包是主廚團隊手工自製，外頭市售的冷凍包完全比不上，吃起來很明顯可以感覺到差異。

熱騰騰的奶皇包十分燙手，建議剝開享用會比較安全。

奶皇餡給的毫不手軟，每一口都能嚐到濃濃的餡料，鹹蛋黃細沙的口感更是令我著迷，甜鹹交錯的滋味讓人無法停口，男友P更是狂讚是他吃過最好吃的奶皇包。

▲精美甜湯（超值龍蝦港點組合 $2580）

套餐有附甜湯，當天是摩摩喳喳。老實說我原先只是覺得，就一碗普通的甜湯，但吃下第一口的時候就發現自己大錯特錯。

裏頭配料不僅顏色繽紛，口感也很好，芋頭更是綿密，與西米露軟Q的口感極為合拍。甜度適中，奶香味濃郁，即使單獨販售我也會買單。

▲金銀蛋莧菜 $300

莧菜不僅僅和吻仔魚合拍，和皮蛋搭配也是一絕。切成丁的皮蛋不僅保有口感，其獨特的風味更是和莧菜毫不衝突。

綠莧菜鮮嫩，水煮蛋白更是扮演畫龍點睛角色，家常、營養而溫和，好吃到都想回家自己料理看看。

▲海鮮豆腐煲 $480

多樣豐富的海鮮以芡汁方式淋在雞蛋豆腐上，種類有鮮蝦、花枝、貝類、海參、干貝等新鮮漁貨，剛上桌時還在砂鍋內沸騰，視覺伴隨著聽覺與嗅覺的感受，實在吸引人。

不同的海鮮有著不同的口感，下方的雞蛋豆腐吸收了海鮮精華，芡汁也牢牢扒在上頭，超級下飯。

【本篇為與典華雅聚合作文章】

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典華雅聚 新莊店 / FB / 官網 / 訂位

地址：新北市新莊區中央路469號2樓（新莊典華2樓）

電話：02-8522-9555

營業時間：11:00-14:30、17:30-21:30

典華雅聚 士林店 / FB / 官網 / 訂位 / 會員系統

地址：台北市士林區福華路114號

電話：02-8866-3333

營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30

※備註：酌收10%服務費 / 加入典華會員系統，凡消費即可累積點數兌換各式優惠券，典華旗下各品牌點數皆可通用，可享多項優惠入會禮及生日好禮（每周二、四會員點數雙倍送）

（用餐日期：2023/12）



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