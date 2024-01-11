對於想避開人潮想與美美落羽松合影，麗山公園是不錯的選擇；位在南港九如社區中的麗山公園是近年被發掘的落羽松秘境，連同今年是我第三次來訪，這裡變色時間真不好抓，今年晚了些時間，雖然如此，但依舊是美美的



＊＊日式涼亭與唯美落羽松

交通／位置

麗山公園位在南港郊山，在研究院路四段裡，唯一的大眾運輸是【小12】在麗山橋下車再往裡走約三到五百公尺左右



＊＊看到麗山橋表示目的地不遠了，如果是搭公車的話，是在此處下車

麗山公園故事

這裡在日治時代曾經是個書院，附近學童在此唸書學習，後因發生崩塌災害，荒廢多年已不復原景；配合農業社區環境改善治理舊有崩塌地，融合日式涼亭、落羽松及景觀石等元素，營造早年書院的意象，塑造別具風格的休憩廣場環境



＊＊小而美的秘境

賞玩落羽松

麗山公園佔地不大，一眼即可看完，不過這小而美又幽靜，重點是就算是假日來旅人也不太多，所以想要悠閒賞玩，麗山公園絶對是首選



＊＊來得較晚，松兒都快掉光了



＊＊這裡的落羽松長的很高大



＊＊些許藍天讓這冬日的蕭瑟感少了些

雙心造型跳石

就在公園對面的四分溪因封溪護魚有成，大地工程處在這建造雙心造型跳石及溪畔步道，如果對四分溪封溪護魚的故事感到興趣，也歡迎聯繫久如社區發展協會安排一場生態導覽，感受自然的氣息與寓教於樂小旅行



＊＊雙心跳石

賞玩心得

感受落羽松秘境及雙心跳石浪漫的氛圍就在麗山公園，這裡雖然不太好到達，但相對的就是人少少，要拍多久都不怕擋到人，唯一的小缺點就是離市區遠了些



＊＊藏身在南港郊山九如社區中的麗山公園，園內落羽松相當唯美



＊＊對面這擁有小舞台也有落羽松點綴

順遊景點

就在麗山橋旁是南港山親山步道，這裡的人氣相對來說較高，改明兒個也來走走



＊＊步道就在福德宮旁

麗山公園落羽松資訊～～

Trip Date：2024.01.07

地址：台北市南港區研究院路四段過麗山橋再往前約三到五百公尺左右

２０２１https://ber925.com/post-709939/

２０１９https://ber925.com/post-675354/

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