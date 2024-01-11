在一次偶然逛樂天市場的契機之下，找到了一款感覺好好吃的可麗露~

在商場中還有令人感受精緻的巴斯克乳酪蛋糕!

不過當下手刀率先下訂了是店家主打之一的「法式可麗露9入」~先來嘗嘗鮮拉!

->點我進商場看 「法式可麗露9入」介紹

由於第一次吃起來的印象很不錯~

讓胖達追蹤起了這一家手作甜點工坊，

就在今年的歲末之際，胖達正在猶豫要準備什麼過年賀禮發愁時，

這家手作甜點工坊居然也推出過年禮盒!!!

今天就讓胖達來開箱~「雲朵時光手作工坊」的過年禮盒給大家瞧瞧拉~

雲朵時光手作工坊

慢工出細活，用心，對雲朵時光而言，是用真材實料，

締造心靈饗宴，將純粹、自然加進甜點裡 ，入口溫暖甜蜜，其次幸福回甘。

讓雲朵溫暖你的時光，如同我們在時光中遇見如雲朵般溫暖的你。

(取自樂天商場 雲朵時光 品牌小故事片段)

真誠的品牌小故事，這一段自白也在甜點中發揮的淋漓盡致，

讓我們吃下的每一口~除了感到「喝呷」，也有著雲朵賦予的溫暖。

雲朵時光手作工坊 新年限定綜合堅果禮盒

一打開外送包裝盒~裡面是喜氣洋洋的大紅色，

配上兩條金閃閃的手提帶~外觀上作為一個過年賀禮還不錯!

解開約束盒子的束繩之後，一打開就可以看到滿滿的12入的商品內容~

包含有「花生酥」、「堅果塔」、「香蕉巧克力米香」、「草莓果乾米香」、

「抹茶覆盆莓米香」、「XO醬杏仁米香」。~那就來試吃囉!!!!

雖然胖達沒有吃到每一種口味~不過從有吃到了分享拉~

雲朵時光手作工坊 抹茶覆盆莓米香

米香!!其實這讓我很驚訝~

讓一款古早味的點心融入在過年賀禮之中，很別出心裁，

加上調整成更符合現在這個世代的口味~讓整體吃下的感受特別不同。

米香本體~有別於過去單純麥芽的黏牙~與咬下去會產生的一點軟感，容易膩口；

而這款則是特別的酥脆且不黏牙!並有抹茶的香氣飄散而出，

覆盆莓入口的酸V感與抹茶的微苦味相合，

這一絲絲的微酸、微苦的味覺變化讓人吃著也不會太膩口喔!

雲朵時光手作工坊 香蕉巧克力米香

巧克力的風味散逸在米香身上與香蕉的果乾透著淡淡果香，

入口後~香蕉那厚實的風味與甜度在果乾的表現上依舊不俗，

甚至還可以吃到一點綿綿的香蕉口感。

雲朵時光手作工坊 花生酥

真的是一款放大版的「花生」，一打開就透著花生糖的甜甜香味，

而其造型下居然包覆著滿滿的花生餡料，入口滿滿花生香、口感酥鬆~！

雲朵時光手作工坊 堅果塔

外層有鋪上一層甜甜的麥芽，加上各式堅果，有夏威夷果仁、南瓜子、杏仁、核桃等！

塔皮則類似有薄薄的米餅做成～整體有麥芽的脆口與甜美，

加上堅果的各種香氣與口感；口感層次豐富非常涮嘴！

再來看看兩寶們~

(二寶是要連花生酥的盒子要一起吃嗎!???

雲朵時光手作工坊 相關資訊

雲朵從餐桌旁開始茁壯，一份信念，一個夢想。

堅信手作能帶來溫暖力量，幸福不再是別人給予，而是從自己出發。

(取自樂天商場 雲朵時光 品牌小故事片段)

而這一份幸福，也從雲朵自己~送往到愈來愈多人身上~

讓胖達今天也因為這盒年禮盒感受到一份手作幸福，

今天也要分享給各位拉~讓這份幸福繼續傳出去~~!

>>雲朵時光新年禮盒 搶先預訂連結

店名: 雲朵時光手作(甜點)工坊

樂天市場 : 點我進入雲朵賣場~

地址: 桃園市桃園區大有路514號(只提供面交)

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