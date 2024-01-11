「竹力亭炸蛋蔥油餅」就位於台南永康復華夜市旁，從小攤車做到現在擁有小小店面，至今已經是飄香10年的美味，每到下午總是有絡繹不絕的人潮，老闆娘更是電話接不停，在地朋友都熟門熟路的先打電話預訂再來取餐；我們點的是雞排蛋沙拉蔥油餅，不僅份量十足，酥脆的餅皮搭配獨門梅子醬、胡椒鹽與邪惡的半熟蛋、現炸去骨雞排、菜絲沙拉，一口很難完全咬下，吃起來層次多元又爽口，鹹甜交錯的口味好迷人!

【相關資訊】

竹力亭炸蛋蔥油餅

地址:台南市永康區復國一路237巷口

電話:0963-509339

營業時間:13:30~18:00(週一公休)

FB粉絲團:https://reurl.cc/dLXk7V

▼「竹力亭炸蛋蔥油餅」就位於台南永康復國一路237巷口、復華夜市附近，也是人氣美食，雖然位處永康也是有不少朋友會特地來光臨。

▼店內熱銷冠軍是8號，第一次來或者是不知道要點什麼的朋友可以參考!

▼這間竹力亭也有不少媒體來採訪過，可見超受歡迎!

▼餐點內容也有做成立牌，讓大家可以參考點餐；餐點可單點或是加飲料升級套餐，選擇還不少。

▼菜單，目前有提供12種餐點，選擇竟然還多到要用編號才可以(笑)!我們點的是8號雞排蛋沙拉餅原味，喜歡吃辣的朋友也可以試試他們家的辣醬，聽說也不錯；另外這裡提供的都是半熟蛋，想要全熟蛋或是大辣的朋友記得提早告知，點好餐後老闆娘會撕下存根聯，讓客人憑號碼取餐。

▼店內還有提供內用區，簡單小巧還有稍微佈置一下，通風不悶熱!竹力亭從小攤車做到現在已經有小小店面，至今已邁向十週年，算是小有名氣又很受歡迎的美味。

▼這裡的餐點通通都是現點現做，所以要稍等一下下，炸好的蔥油餅也會先在旁邊瀝乾備用，吃起來更酥脆不油膩~~建議大家可以先打電話預訂，比較不用久候。

▼下午時間一到，就有不少在地朋友熟門熟路前往購買，老闆娘電話也是接不停，一直有人打來訂餐!

▼沒多久餐點到手啦!雞排蛋沙拉蔥油餅超大一份，拿起來沉甸甸的，紙袋都快裝不下啦~~

▼背面也有餐點標示，點多份的話老闆娘會在上頭做記號；雞排、沙拉從蔥油餅中探出頭來，光看就讓人想咬上一口。

▼蔥油餅炸至金黃酥脆，吃起來穌香脆口，不會過於油膩，搭配多元配料很合拍。

▼酥脆蔥油餅先刷上獨家梅子醬、胡椒鹽，再搭配半熟蛋、菜絲沙拉、千島醬、去骨雞排等配料，一整個料多實在，吃完一份超有飽足感!

▼一口咬下，既能吃到酥脆餅皮，還能吃到外酥內嫩的去骨雞排、爽口的菜絲沙拉及半熟蛋，鹹甜交錯的味蕾既邪惡又不會覺得油膩，好吃耶!

▼尤其半熟蛋的蛋黃浸濡在蔥油餅及配料中，吃起來更增添滑順蛋香，邪惡度滿分!

▼吃這款雞排蛋沙拉蔥油餅一定要小心蛋黃會不小心流下來，要趕快用嘴巴接好接滿!

▼可以看出這蔥油餅有多酥脆了吧~~搭配滑嫩的半熟蛋、雞排、菜絲沙拉一起享用真的很美味，層次多元豐富，加上醬料的搭配超合拍!

「竹力亭炸蛋蔥油餅」可說是人氣下午茶首選，不僅深受在地朋友喜愛，也有不少觀光客聞香而來；店面也有提供內用、外帶服務，趁熱現吃酥脆美味，有興趣的朋友不妨也可以來試試!

【相關資訊】

竹力亭炸蛋蔥油餅

地址:台南市永康區復國一路237巷口

電話:0963-509339

營業時間:13:30~18:00(週一公休)

FB粉絲團:https://reurl.cc/dLXk7V

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