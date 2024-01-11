蝦餅不只是蝦餅！這是一間讓人收到會感動的蝦餅，傳承三代的老街蝦餅，竟然可以客製雷射雕刻，蝦餅有6種口味，先試吃喜歡再買，小包蝦餅一包才60元，買大包最划算還買5送1，2024燈會限定版禮盒也在這，還送DIY小燈籠～

得意蝦餅 在哪裡？

老字號得意蝦餅位在安平老街的安平路上，在周氏蝦捲旁邊很好找！周邊有多間停車場，吃飽還能繼續逛安平老街～

來台南安平老街一定會來點伴手禮！不是來包蝦餅就是買點蜜餞！安平老街真的是蝦餅戰區，沿路很多間都會提供試吃招攬客人，這間得意蝦餅除了一般蝦餅，還有客製化雷射雕刻太有趣了～

外面還有大招牌寫著“台灣燈會臺南400 伴手禮販售處” 有送可愛燈籠～

榮獲2011府城十大伴手禮

得意蝦餅創立於1971年！至今已經有53年歷史，除了得過2010府城在地美食、2011府城十大伴手禮獎項，也有不少名人與美食媒體爭相報導～

兩種蝦餅試吃

現場提供蝦餅試吃！有原味、黑胡椒、辣味、海苔、香蔥與泰式口味，蝦餅還分成油炸與非油炸兩種，左邊圓形是蝦爆餅(非油炸)可烙印、客製化雷射，右邊長條型是油炸蝦餅，這樣比對就一目瞭然～

蝦餅大包買5送1

油炸蝦餅、蝦爆餅都是統一價格！大包120元、小包60元，大包買5送1、小包是買10送1，以伴手禮來講蝦餅真的很好入手，吃一輪就知道自己喜歡什麼口味，我個人喜歡原味、辣味與墨西哥，墨西哥香料有烤雞的香味～

室溫保存即可，請勿存置高溫環境與日照處

賞味期約60天

未食用完請束緊，以免蝦餅軟化

想要送人也能加購禮盒喔！

上面是Q版烙印蝦餅禮盒，還有客製化蝦餅可以選！這客製化蝦餅好加分，真的會送禮送到心坎裡～

2024台灣燈會在台南！

今年2024燈會在台南！安平燈會從2月3日～3月10日，來燈會不空手離開，得意蝦餅還推出台南燈會聯名禮盒。（台灣燈會伴手禮要提前預約，老闆為了顧及品質不會做起來放喔）

現場還看到好多小玩具、文具與貼紙！家長挑伴手禮，一旁小朋友不無聊，乖乖不吵就有小禮物喔～

炸蝦餅

蝦餅成品是不是很有趣！看起來有點像不規則的烏魚子！得意特別選用野生劍蝦、火燒蝦..等，洗淨去除眼睛、腸泥打成泥，接著加入蛋白、玉米粉、糖與鹽調味，繼續攪拌有彈性捏成長條蒸熟，冰箱冷藏、切片、最後才能日曬乾燥，過程中不添加人工色素與防腐劑，沒想到製作蝦餅那麼花時間～

油炸必須到一定的高溫！蝦餅原料放下去沒多久，就瞬間膨脹起來和變魔術一樣，只見老闆快手擠壓蝦餅，炸到浮起就要趕快撈起來～

得意蝦餅在油炸過程多一道吸油步驟！確保蝦餅沒有多餘含油量，冷掉後依然能保持酥脆，剛起鍋的蝦餅還很燙手，拿在手上真的很香，吃起來蝦香氣濃郁、口感酥脆，沒有油耗味～

蝦爆餅

經過老闆介紹才知道！炸蝦餅的原料是蝦片，蝦爆餅要另外磨成顆粒粉狀，倒進原料機器後會自動給料，不到幾秒就會起爆成型～

蝦爆餅基本上已經完成！接著還能烙印可愛圖案，或是進行客製化雷射，可以當成公司行號禮物、婚禮小物或彌月禮，很有紀念價值～

現場有賣安平劍獅蝦、媽祖爆餅！每包5片裝60元，有原味、黑胡椒、辣味、青蔥與海苔口味，送人祈福也很適合拜拜祈求平安～

雷射雕刻 客製化蝦餅

這真的太讚了！我最喜歡客製化獨一無二的商品，朋友家人收到會很開心，蝦餅可印照片、圖片或文字，提前一天聯絡老闆提供想要客製化的圖樣，隔天就能現場取貨，真的會捨不得吃～

2024台灣燈會禮盒！以艷陽紅作為底色，包裝上寫著TAINAN400，意指臺南建成四百年紀念，包裝看起來大氣又喜氣～

2024台灣燈會紀念伴手禮盒

燈會限定禮盒 特價599元(原價800元)

裡面有三包蝦餅、三顆椪餅、手機支架吊飾與DIY燈籠！禮盒蝦餅口味是固定，有原味、黑胡椒與辣味～

（台灣燈會伴手禮要提前預約，老闆為了顧及品質不會做起來放喔）

▲ 手機支架吊飾

欅木實木吊飾雷射上龍耀臺南！可當成手機架也能當成吊飾，好奇拿起來聞很香耶！這手機支架吊飾很有質感～

▲ 辣味、黑胡椒、原味蝦餅

不得不誇一下！得意蝦餅真的很香又很脆，咬沒幾口含在嘴裡，一下就化開，整個口腔都是濃郁蝦味，辣味蝦餅二顆星辣度，吃完後嘴巴都是香辣感，真的很涮嘴會一口接一口吃，黑胡椒沒有什麼辣度，只有黑胡椒的香～

▲ 台南傳統點心椪餅

台南古早味點心椪餅，可以直接單吃配茶、咖啡，也能做成麻油蛋椪餅，麻油加熱放入椪餅，中間敲碎打顆雞蛋，壓扁兩面煎到金黃就能起鍋，這可是早年台南人做月子補品～

▲ DIY摺紙燈籠

摺紙燈籠附燈泡與提把！禮盒附說明書，但是這很簡單不用看，按照摺痕、凸數字插進洞裡即可，想要更牢固也能黏貼起來，大朋友小朋友都喜歡玩DIY，過程很有趣～

這燈籠是不是很可愛！四面鏤空有TAINAN400與臺南字樣，還會一直變換顏色～

＊來趟得意蝦餅顛覆我對蝦餅既定印象！原來蝦餅也能客製化，雷射雕刻送人好有創意，蝦餅香沒有油耗味，脆口好吃又便宜～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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